Những nền kinh tế nhập khẩu vũ khí nhiều nhất năm 2025

Trong bối cảnh nhiều quốc gia phải ứng phó với xung đột, bất định và sự thay đổi trong các liên minh, nhu cầu vũ khí và trang thiết bị quân sự trên toàn cầu ngày càng gia tăng.

Đồ thị thông tin dưới đây gồm các nền kinh tế nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2025, dựa cơ sở dữ liệu chuyển giao Vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), cập nhật đến tháng 3/2026.

Saudi Arabia là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 9,1% tổng nhập khẩu vũ khí toàn cầu trong năm ngoái. Việc nước này duy trì mức chi lớn cho mua sắm vũ khí cho thấy một xu hướng rộng hơn, đó là nhiều quốc gia Trung Đông đẩy nhanh việc hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh bất ổn trong khu vực kéo dài.

Ấn Độ đứng ngay sau với tỷ trọng 8,6%, tiếp tục nằm trong nhóm nền kinh tế nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới do căng thẳng khu vực vẫn kéo dài và nhu cầu nâng cấp năng lực quân sự lớn. Trong khi đó, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng nằm trong nhóm mua nhiều vũ khí, cho thấy Trung Đông vẫn là một trong những khu vực có nhu cầu vũ khí lớn nhất thế giới.

Châu Âu hiện chiếm 39,9% tổng nhập khẩu vũ khí toàn cầu năm ngoái - tỷ trọng cao nhất trong tất cả các khu vực. Điều này cho thấy châu Âu đang tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng sau khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ năm 2022, đồng thời phản ánh xu hướng đẩy mạnh đầu tư quân sự trên toàn châu lục.

Ukraine đứng thứ ba thế giới về nhập khẩu vũ khí, chiếm 6,8% tổng nhu cầu toàn cầu, trong bối cảnh nước này cần khẩn cấp bổ sung năng lực quân sự cho cuộc chiến với Nga.

Nhật Bản, Đức và Indonesia cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nhập khẩu vũ khí toàn cầu. Trong khi đó, nhóm các nền kinh tế nhập khẩu vũ khí nhỏ hơn đóng góp một phần đáng kể với hạng mục “Các nền kinh tế khác” chiếm 4,3% tổng nhập khẩu toàn cầu.