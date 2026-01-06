Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu phần lớn được định hình bởi xu hướng mở rộng bảng cân đối kế toán chưa từng có của các ngân hàng trung ương. Các chương trình ứng phó khủng hoảng, tiếp đến là đại dịch, đã đưa lượng tài sản mà các ngân hàng trung ương nắm giữ lên hàng nghìn tỷ USD.

Dù vài năm gần đây chứng kiến quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ, quy mô bảng cân đối kế toán của nhiều ngân hàng trung ương vẫn cao so với mặt bằng lịch sử.

Dựa trên dữ liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), bảng dưới đây xếp hạng 20 ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới theo tổng tài sản.

“Tổng tài sản” trong thống kê này là quy mô bảng cân đối kế toán, chủ yếu gồm trái phiếu chính phủ, dự trữ ngoại hối và các công cụ cung cấp thanh khoản hình thành từ hoạt động chính sách tiền tệ và các biện pháp ổn định tài chính.

Trong đó, khu vực đồng euro vẫn là khối ngân hàng trung ương có tổng tài sản lớn nhất thế giới, phản ánh bảng cân đối kế toán hợp nhất của Hệ thống đồng euro (Eurosystem). Quy mô này cho thấy mức độ can thiệp lớn mà khu vực đồng tiền chung euro sử dụng để duy trì ổn định qua nhiều cú sốc kinh tế.

Trung Quốc và Mỹ bám sát nhau về tổng tài sản, cho thấy cả các nền kinh tế phát triển lẫn thị trường mới nổi đều tận dụng công cụ mở rộng bảng cân đối để xử lý rủi ro thanh khoản và hỗ trợ ổn định tài chính. Tuy nhiên, thứ hạng theo tổng tài sản không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với mức độ ảnh hưởng.

Mỹ thường được xem là trung tâm của hệ thống tiền tệ toàn cầu nhờ vai trò của đồng USD và quy mô thị trường tài chính, nhưng bảng xếp hạng này lại cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không phải ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất.

Nhật Bản là trường hợp nổi bật trong nhóm dẫn đầu, cho thấy dấu ấn của nhiều thập kỷ duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy vai trò ngày càng tăng của các thị trường mới nổi. Ấn Độ và Brazil góp mặt trong top 10, phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế này trong bức tranh tiền tệ toàn cầu.