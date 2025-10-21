Thứ Tư, 22/10/2025

Trang chủ Thế giới

Các ngân hàng trung ương cũng đang FOMO trong cơn sốt vàng

Điệp Vũ

21/10/2025, 07:00

Giá vàng lập kỷ lục mới dường như đã trở thành một điệp khúc quen thuộc trong năm ngoái và năm nay, nhưng các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vàng nhiều hơn bán.

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo chiến lược gia cấp cao Joe Cavatoni của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương vẫn là một lực lượng mua vàng nhất quán và có chiến lược, ngay cả khi giá vàng đạt kỷ lục, bởi vàng giữ vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục dự trữ ngoại hối. Đối với nhiều ngân hàng trung ương, tăng tỷ lệ nắm giữ vàng là việc cốt lõi trong chiến lược đa dạng hóa để củng cố sự ổn định và niềm tin dài hạn.

Nhà chiến lược này nhấn mạnh rằng giữa lúc bất ổn địa chính trị kéo dài, kỳ vọng lãi suất thay đổi và những câu hỏi xung quanh độ tin cậy của các đồng tiền pháp định như đồng USD, vàng vẫn là một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy, độc lập với bất kỳ chính phủ hay hệ thống tài chính nào. Ông nói: “Chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi cấu trúc, không phải chu kỳ, trong cách các ngân hàng trung ương nhìn nhận vàng. Họ xem vàng như một thành phần quan trọng và có tính thanh khoản cao trong dự trữ của ngoại hối”.

Theo dữ liệu của WGC, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã bổ sung 19 tấn vàng vào dự trữ toàn cầu trong tháng 8 năm nay, sau khi bán ròng trong tháng 7. Giá vàng đã tăng hơn 60% trong năm nay, với giá vàng giao sau trên sàn COMEX lập kỷ lục 48 lần kể từ đầu năm. Tuần trước, giá vàng giao ngay lập kỷ lục mọi thời đại gần 4.400 USD/oz.

Giá vàng cao kỷ lục có thể là một rào cản đối với mức độ mua của các ngân hàng trung ương, nhưng sự giảm nhẹ gần đây trong hoạt động mua vàng của khối này không nhất thiết báo hiệu rằng các ngân hàng trung ương đang mất hứng thú với kim loại quý.

Hoạt động mua vàng ở vùng giá cao của các ngân hàng trung ương chứng tỏ rằng họ không miễn nhiễm với nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) - theo ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại công ty BullionVault.

Vào thời điểm tháng 10 năm nay, Mỹ là quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất, với khoảng 8.133 tấn vàng được lưu trữ tại các hầm vàng của Sở Đúc tiền Mỹ (US Mint) ở Fort Knox, West Point và Denver, cũng như một lượng nhỏ trong các kho tại chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Edmund Moy, nguyên Giám đốc Sở Đúc tiền Mỹ, cho biết Mỹ sở hữ lượng dự trữ vàng lớn nhất là kết quả trực tiếp từ việc Tổng thống Franklin D. Roosevelt yêu cầu người dân Mỹ nộp tiền xu vàng cho Chính phủ liên bang hồi năm 1933. Đây cũng là kết quả của việc các quốc gia nước ngoài thanh toán bằng vàng cho các sản phẩm của Mỹ trong Thế chiến thứ hai.

Nhiều năm trước, dự trữ vàng của Mỹ có thời điểm vượt mốc 20.000 tấn và được sử dụng để bảo đảm cho đồng USD, nhưng vào đầu những năm 1970, các quốc gia bắt đầu nghi ngờ rằng Mỹ đã in nhiều USD hơn số vàng có thể bảo đảm, dẫn đến việc các nước ồ ạt đổi USD lấy vàng. Tổng thống Richard Nixon đã ngừng việc đổi vàng này vào năm 1972, và dự trữ vàng của Mỹ từ đó đã ổn định ở mức khoảng 8.113 tấn.

Trong tháng 8 năm nay, ngân hàng trung ương mua vàng lớn nhất là Ngân hàng Trung ương Kazakhstan. Ngân hàng Trung ương Bulgaria cùng Ngân hàng Trung ương El Salvador cũng gia nhập danh sách các ngân hàng trung ương mua ròng vàng.

Ngân hàng Trung ương Ba Lan đã là đơn vị mua lớn nhất từ đầu năm đến nay trong khối này, và đã tái khẳng định cam kết với vàng bằng cách tăng mục tiêu về tỷ trọng vàng trong dự trữ. Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Séc đã tăng dự trữ vàng của mỗi nước trong ít nhất 24 tháng liên tiếp. Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã liên tục tăng cường dự trữ vàng, do cả hai đều muốn củng cố đồng tiền của mình và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

