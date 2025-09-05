Những nước xuất khẩu nhiều dầu thô sang Mỹ nhất

Mỹ luôn là quốc gia nhập khẩu ròng dầu mỏ trong nhiều thập kỷ cho tới năm 2019, khi thời kỳ bùng nổ của hoạt động khai thác dầu đá phiến ở nước này giúp nguồn cung dầu trong nước tăng lên.

Hiện tại, dù đạt thặng dư thương mại khoảng 65 tỷ USD ở mặt hàng xăng dầu, Mỹ vẫn cần nhập khẩu dầu thô để phục vụ cho hoạt động lọc dầu - vốn đòi hỏi dầu thô có độ nhớt cao hơn từ các quốc gia khác để đạt sản lượng và hiệu suất cao hơn.

Đồ họa thông tin dưới đây gồm các nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Mỹ, dựa trên dữ liệu từ Báo cáo thống kê năng lượng thế giới năm 2025 của công ty Energy Institute.

Dù năm ngoái Mỹ sản xuất gần 13,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày - một con số kỷ lục, nước này vẫn nhập khẩu một lượng lớn dầu thô từ Canada.

Từ năm 2013 đến năm 2024, tỷ trọng dầu thô Canada trong tổng nhập khẩu dầu thô của Mỹ tăng từ 33% lên 61,7%. Sự gia tăng này là nhờ công suất của các đường ống dẫn dầu tăng lên, giá giảm và sản lượng dầu của Canada tăng lên.

Nước giữ vai trò nguồn cung dầu thô lớn thứ hai của Mỹ là Mexico với khoảng 465.000 thùng/ngày năm ngoái. Hiện tại, các nhà máy lọc dầu của Mỹ hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp dầu nặng và dầu nhẹ, tương ứng dầu có độ nhớt cao và thấp.

Theo sau Mexico là Saudi Arabia, thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), chiếm 4,1% tổng nhập khẩu dầu thô của Mỹ năm ngoái.