Trang chủ Thế giới

Hãng dầu lửa Mỹ giảm 1/4 số nhân viên vì giá dầu trượt dốc

Bình Minh

04/09/2025, 09:44

Trước Cononco Phillips, các công ty dầu khí lớn khác như Chevron và BP cũng đã thực hiện các đợt cắt giảm nhân lực tương tự...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu liên tục giảm mạnh, ConocoPhillips - một trong những công ty dầu khí hàng đầu của Mỹ - đã công bố kế hoạch cắt giảm từ 20% đến 25% lực lượng lao động toàn cầu của mình.

Động thái này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.600 - 3.250 nhân viên, bao gồm cả nhân viên chính thức và các nhà thầu. Đây là một phần trong chiến lược cắt giảm chi phí nhằm duy trì lợi nhuận và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Giá dầu đã giảm 12,5% trong năm 2025, một phần do những biến động kinh tế toàn cầu và sự điều chỉnh của thị trường sau những đợt tăng giá mạnh mẽ trong hai năm 2022-2023 do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Nga - Ukraine.

Trước Cononco Phillips, các công ty dầu khí lớn khác như Chevron và BP cũng đã thực hiện các đợt cắt giảm nhân lực tương tự. Trong đó, Chevron hồi tháng 2 năm nay thông báo cắt giảm 20% nhân viên và BP vào tháng 8 cho biết sẽ giảm ít nhất 15% trong số 40.000 nhân viên văn phòng. Các kế hoạch cắt giảm nhân sự này phản ánh một xu hướng chung trong ngành công nghiệp dầu khí, nơi mà các công ty đang tìm cách tối ưu hóa hoạt động và giảm chi phí để đối phó với tình hình thị trường khó khăn.

CEO Ryan Lance của ConocoPhillips nhấn mạnh rằng công ty luôn tìm kiếm cách thức để sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có. Ông cho biết, việc cắt giảm nhân sự là một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và giảm chi phí, đồng thời đảm bảo rằng công ty có thể tiếp tục trả cổ tức và thực hiện các chương trình mua lại cổ phiếu cho cổ đông. Ông cũng cho biết thêm rằng phần lớn các đợt cắt giảm sẽ diễn ra trong năm 2025, cho thấy một kế hoạch dài hạn nhằm tái cấu trúc và tối ưu hóa hoạt động của công ty.

Đợt cắt giảm nhân sự này của hãng diễn ra trong bối cảnh ngành dầu khí đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Sau khi ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong năm 2022 và 2023 nhờ vào sự gia tăng giá dầu do cuộc xung đột tại Ukraine, nhiều công ty đã phải điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh của mình khi giá dầu giảm. Các nhà phân tích cho rằng, ngành công nghiệp dầu khí đang trong quá trình tái cấu trúc để thích ứng với những thay đổi trong nhu cầu và giá cả, đồng thời tìm kiếm các cơ hội để tăng cường hiệu quả và giảm chi phí.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Không chỉ cắt giảm nhân lực, một số hãng dầu lửa lớn cũng đang thu hẹp và cắt giảm hoạt động, sau khi diễn ra một làn sóng mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) với tổng trị giá 300 tỷ USD trong lĩnh vực thượng nguồn dầu khí vào năm 2023-2024.

ConocoPhillips đã có một thương vụ lớn trong năm 2024 khi mua lại Marathon Oil Corporation với giá 22,5 tỷ USD. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho công ty, nhưng việc cắt giảm nhân sự hiện tại cho thấy rằng công ty vẫn cần phải thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để đảm bảo sự bền vững trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

Trong một cuộc điện đàm với các nhà đầu tư vào tháng trước, CEO Lance nói rằng ông nhận thấy cơ hội cắt giảm thêm 1 tỷ USD chi phí và cải thiện cơ hội liên quan tới vụ thâu tóm Marathon.

“Có một sự tập trung hóa lực lượng lao động. Đó là điều mà chúng tôi đã học được trong 3-4 năm qua thông qua tất cả những giao dịch mà chúng tôi đã thực hiện. Đó là những việc mà chúng tôi sẽ làm trong công ty trên phạm vi toàn cầu”, ông nói.

Từ khóa:

cắt giảm nhân sự giá dầu Ngành dầu khí

