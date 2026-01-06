Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Chính phủ Canada, đồ thị thông tin dưới đây cho thấy phân bổ trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh trên thế giới, trong đó nguồn cung tập trung mạnh vào một số quốc gia.

Theo số liệu tính tới cuối năm 2024, Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, khoảng 303 tỷ thùng. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt của Mỹ thời gian qua làm hạn chế khả năng xuất khẩu dầu thô của nước này, đồng thời khiến Venezuela khó khai thác hết giá trị kinh tế từ nguồn tài nguyên khổng lồ đó.

Ngày 3/1/2026, sau khi Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm thời điều hành Venezuela và mở cửa cho hoạt động đầu tư dầu khí tại quốc gia này.

Ngoài Venezuela, nhóm có trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn tiếp theo tập trung chủ yếu ở Trung Đông. Saudi Arabia đứng sau với khoảng 267 tỷ thùng, tiếp đến là Iran 209 tỷ thùng. Các nước vùng Vịnh như Iraq 145 tỷ thùng, UAE 113 tỷ thùng, Kuwait 102 tỷ thùng và Qatar 25 tỷ thùng cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.

Ngoài Trung Đông, Canada là trường hợp nổi bật với trữ lượng khoảng 163 tỷ thùng dầu, còn Nga có khoảng 80 tỷ thùng. Một số nước khác có quy mô đáng kể gồm Libya 48,4 tỷ thùng, Mỹ 45 tỷ thùng, Nigeria 37 tỷ thùng, Kazakhstan 30 tỷ thùng và Trung Quốc 28 tỷ thùng. Những số liệu này cho thấy trữ lượng dầu toàn cầu tập trung mạnh vào một số ít quốc gia, trong đó Trung Đông vẫn là tâm điểm của nguồn cung dài hạn.

Riêng 4 quốc gia dẫn đầu gồm Venezuela, Saudi Arabia, Iran và Canada sở hữu tổng cộng khoảng 942 tỷ thùng, chiếm hơn một nửa trữ lượng dầu đã được chứng minh của thế giới.