Giá vàng tăng mạnh, giá dầu giảm giữa bất ổn ở Venezuela

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 05/01/2026
Bình Minh
05/01/2026, 07:38
Giá vàng thế giới vừa mở cửa tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng nay (5/1) đã tăng mạnh do bất ổn địa chính trị gia tăng sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela...
Trong khi đó, giá dầu thô giảm trong lúc giới đầu tư còn đang đánh giá về tác động của sự kiện này đối với nguồn cung dầu lửa toàn cầu trong ngắn hạn và dài hạn.
Lúc 7h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 53,2 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường New York, tương đương tăng 1,23%, giao dịch ở mức 4.385,5 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 139,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng thứ Bảy.
Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.047 đồng (mua vào) và 26.377 đồng (bán ra).
Giá vàng tăng do nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng sau động thái của Mỹ bắt nhà lãnh đạo Venezuela và giành quyền điều hành nước này vào cuối tuần vừa rồi. Theo giới phân tích, diễn biến này có thể mở đường cho hoạt động đầu tư mạnh mẽ vào ngành khai thác dầu khí của Venezuela trong dài hạn, làm tăng sản lượng dầu thô của nước này. Song trong ngắn hạn, sự bất định trong tình hình chính trị của Venezuela có thể kích thích nhu cầu nắm giữ những tài sản có độ an toàn cao như vàng.
“Tình hình Venezuela là một lời nhắc nhở rằng căng thẳng địa chính trị đang tiếp tục thống trị các dòng tít báo và ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Rõ ràng, thị trường đang phải đối mặt với nhiều rủi ro đến từ tin tức hơn so với thời chính quyền trước ở Mỹ”, nhà kinh tế Marchel Alexandrovich của công ty Saltmarsh Economics nhận định với hãng tin Reuters.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Mohamed El-Erian, cựu CEO của công ty đầu tư trái phiếu PIMCO, nhận định rằng tác động kinh tế và tài chính của vụ bắt giữ Tổng thống Maduro là điều chưa thể xác định rõ ràng. “Giá dầu có thể giảm vì xuất khẩu dầu của Venezuela có khả năng sẽ tăng trong tương lai. Song giá vàng có thể tăng do nhu cầu phòng ngừa rủi ro giữa lúc bất định gia tăng”, ông El-Erian nhận định.
Vài giờ sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ ông Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng rót hàng tỷ USD vào hoạt động sản xuất dầu lửa của Venezuela.
Lúc 6h40 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 0,22 USD/thùng, tương đương giảm 0,38%, giao dịch ở mức 57,1 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 0,13 USD/thùng, tương đương giảm 0,21%, giao dịch ở mức 60,62 USD/thùng.
Sau đó, giá dầu chuyển sang trạng thái tăng nhẹ, dao động trên mức 57 USD/thùng đối với giá dầu WTI và gần 61 USD/thùng đối với giá dầu Brent.
Trong tháng 12 vừa qua, khi Mỹ chặn các con tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, giá dầu thô Brent có lúc vượt mức 62 USD/thùng. Nhưng sau đó, giá dầu giữ tương đối ổn định trong khoảng 60-61 USD/thùng trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về triển vọng thừa cung dầu toàn cầu.
“Từ góc độ đầu tư, những diễn biến gần đây ở Venezuela có thể dần dần khai mở trữ lượng dầu lửa khổng lồ của nước này. Thị trường đôi khi thận trọng do kỳ vọng xảy ra xung đột, nhưng khi xung đột thực sự bắt đầu, họ lại chuyển sang ham thích rủi ro”, chiến lược gia trưởng Brian Jacobsen của công ty Annex Wealth Management nhận định.
Đồng USD tăng giá khi thị trường khởi động tuần mới sáng nay. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,1% so với mức chốt của tuần trước, đạt hơn 98,5 điểm.
Bất ổn địa chính trị là một trong những yếu tố khiến giới đầu tư tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026. Trong một cuộc khảo sát hàng năm của trang Kitco News có 475 nhà đầu tư cá nhân tham gia, đại đa số dự báo giá vàng tăng trong năm nay.
Trong đó, 29% dự báo giá vàng tăng vượt mốc 6.000 USD/oz; 42% dự báo giá vàng sẽ dao động trong khoảng 5.000-6.000 USD/oz; 19% dự báo giá vàng sẽ dao động trong khoảng 4.000-5.000 USD/oz trong năm 2026. Chỉ 10% trong số các nhà đầu tư tham gia khảo sát này dự báo giá vàng sẽ giảm về vùng 3.000-4.000 USD/oz.
Năm 2025, bức tranh vĩ mô kinh tế thế giới thể hiện rõ hai xu hướng: tăng trưởng chưa đứt gãy, nhưng rủi ro và bất định gia tăng, đặc biệt từ các yếu tố địa chính trị, gánh nặng nợ và bảo hộ thương mại. Trên bình diện chung, kinh tế thế giới vẫn giữ được nhịp đi lên nhưng động lực tăng trưởng kém sôi động hơn giai đoạn trước đại dịch.
Venezuela đang nắm trong tay trữ lượng dầu mỏ lớn nhất hành tinh, nhưng nền kinh tế lại suy sụp trong hơn một thập niên và ngành dầu khí từng hùng mạnh rơi vào tình trạng tê liệt. Việc thông tin Tổng thống Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ đầu tháng 1/2026 khiến dầu mỏ một lần nữa trở thành tâm điểm địa chính trị toàn cầu.
Sau chiến dịch quân sự của Mỹ ngày 3/1 và việc Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela gần như tê liệt hoàn toàn. Diễn biến này không chỉ tạo cú sốc lớn đối với nền kinh tế Venezuela mà còn đặt ra những ẩn số mới cho tiến trình chuyển tiếp quyền lực và thị trường năng lượng toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela tạm thời và trong khuôn khổ đó, các công ty dầu khí Mỹ sẽ đầu tư vào hạ tầng năng lượng tại quốc gia này...
