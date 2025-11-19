Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Kể cả những thương hiệu hàng đầu thế giới cũng không tránh khỏi rủi ro suy giảm về hình ảnh và khả năng sinh lợi từ thương hiệu.

Năm 2025, nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới ghi nhận giá trị thương hiệu giảm mạnh do tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh gia tăng hoặc kết quả kinh doanh suy yếu.

Đồ họa thông tin dưới đây gồm các thương hiệu mất giá nhiều nhất so với năm 2024, dựa trên dữ liệu của công ty tư vấn định giá Brand Finance.

Top 10 thương hiệu mất giá trị nhiều nhất thuộc nhiều lĩnh vực từ chuỗi cà phê, nhà sản xuất ô tô cho đến mạng xã hội và dịch vụ logistics. Dẫn đầu danh sách là Starbucks, với giá trị thương hiệu “bốc hơi” 21,9 tỷ USD, từ 60,7 tỷ xuống còn 38,8 tỷ USD chỉ trong một năm.

Chuỗi cà phê lớn nhất thế giới này chịu áp lực khi doanh thu trên mỗi cửa hàng suy giảm và cạnh tranh ngày càng gay gắt ở các thị trường chủ chốt như Trung Quốc.

Đứng thứ hai là hãng xe điện Tesla. Trước đây là thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới, Tesla mất 15,3 tỷ USD giá trị thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và hình ảnh bị ảnh hưởng bởi hoạt động chính trị của ông Elon Musk, CEO công ty.

Những thương hiệu sụt mạnh giá trị khác gồm nền tảng mạng xã hội WeChat của Trung Quốc (giảm 8,8 tỷ USD), tập đoàn Nhật Bản Mitsui Group (giảm 6,9 tỷ USD) và hãng xe Đức Mercedes-Benz (giảm 6,4 tỷ USD).