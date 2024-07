Ninh Bình: Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng cao nhờ du lịch

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá so sánh 2010) ước tính đạt 26.838,9 tỷ đồng, tăng 8,19 % so với 6 tháng đầu năm 2023, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và xếp thứ 06/11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng.

THU GẦN 6.000 TỶ ĐỒNG TỪ DU LỊCH

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh có nhiều khởi sắc. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, số lượt khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt 6.281,7 nghìn lượt khách, tăng 38,5% so với 6 tháng năm 2023, đạt 83,8% kế hoạch năm.

Trong đó, khách trong nước 5.580,9 nghìn lượt khách, tăng 29,3%; khách quốc tế 700,8 nghìn lượt, gấp 3,2 lần. Tổng số lượt khách đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh này ước đạt 1.184,1 nghìn lượt khách, tăng 79,4% và đạt 75,5% kế hoạch; số ngày khách lưu trú ước đạt 1.294,2 nghìn ngày khách, tăng 52,2%.

Doanh thu du lịch 6 tháng qua của Ninh Bình ước đạt trên 5.936,8 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 72,0% kế hoạch, trong đó doanh thu khách sạn 446,1 tỷ đồng, tăng 39,5%; doanh thu nhà hàng 2.945,3 tỷ đồng, tăng 49,2%.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục diễn ra sôi động, duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các ngành lưu trú, ăn uống và dịch vụ du lịch lữ hành.

Ninh Bình đón 61.000 lượt khách quốc tế trong tuần du lịch diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua. Ảnh Minh Đường

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh ước thực hiện gần 39.456,1 tỷ đồng, tăng 26,3% so với 6 tháng đầu năm 2023. Hầu hết các nhóm hàng đều có doanh thu bán lẻ tăng, trong đó một số nhóm có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Lương thực, thực phẩm ước đạt 14.913,5 tỷ đồng, tăng 31,7%; hàng may mặc 2.007,6 tỷ đồng...

Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của tỉnh này ước đạt 4.626,3 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu du lịch lữ hành 57,9 tỷ đồng, gấp 2,8 lần, doanh thu một số ngành dịch vụ khác 3.042,3 tỷ đồng, tăng 12,8%.

XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠT KHÁ

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh Ninh Bình tháng 6 năm nay ước tính tăng 33,60% so với cùng tháng năm trước, trong đó khai khoáng tăng 6,11%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 36,24%; sản xuất và phân phối điện giảm 4,65%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,07%.

Tính chung lại 6 tháng đầu năm 2024 chỉ số IIP toàn tỉnh Ninh Bình tăng 11,60%, trong đó khai khoáng tăng 18,05%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,48%; sản xuất và phân phối điện tăng 47,73%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,72%.

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh này (theo giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm nay toàn tỉnh ước đạt 48.651,5 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng tháng năm trước. Trong đó, khai khoáng đạt 489,6 tỷ đồng, tăng 21,3%; công nghiệp chế biến đạt 47.480,7 tỷ đồng, tăng 7,0%; sản xuất, phân phối điện đạt 590,4 tỷ đồng, tăng 47,7%; cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải đạt 90,8 tỷ đồng, tăng 7,1%.

Các sản phẩm công nghiệp 6 tháng đầu năm của tỉnh này có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước gồm: Đá các loại 2,0 triệu m3, tăng 17,0%; giày, dép các loại 32,1 triệu đôi, tăng 16,3%; phân Ure 0,3 triệu tấn, tăng 43,0%; phân NPK 65,8 nghìn tấn, tăng 55,9%...Tuy nhiên, một số sản phẩm có mức sản xuất giảm sút là: Thức ăn gia súc 14,0 nghìn tấn, giảm 9,1%; hàng thêu 0,4 triệu m2, giảm 48,6%; quần áo các loại 27,0 triệu cái, giảm 8,8%; cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại 0,1 nghìn tấn, giảm 53,6%...

Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt hơn 15.289 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 46,3% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đạt 3.091,7 tỷ đồng, tăng 10,5%; vốn ngoài nhà nước đạt 11.145,1 tỷ đồng, giảm 3,3%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.052,5 tỷ đồng, tăng 80,5%.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn rất khó đoán định, nhu cầu hàng hoá tại nhiều thị trường lớn sụt giảm nhưng kết quả xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 6 tháng năm nay vẫn đạt khá, tạo đà phát triển cho cả năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.694,3 triệu USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52,1% kế hoạch năm. Trong đó, một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Camera và linh kiện ước đạt 398,5 triệu USD; giày dép các loại 456,4 triệu USD; xi măng và clanke 306,3 triệu USD; quần áo các loại 151,5 triệu USD; linh kiện điện tử 69,3 triệu USD, linh kiện phụ tùng ô tô các loại 65,1 triệu USD...

Một số mặt hàng của tỉnh này có mức xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ như: Dứa, dưa chuột đóng hộp 4,4 nghìn tấn, tăng 10,4%; hàng thêu ren 77,4 nghìn chiếc, tăng 29,3%; giầy dép các loại 32,4 triệu đôi...

Trong 6 tháng đầu năm nay tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của Ninh Bình ước đạt gần 1.567,4 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 49,0% kế hoạch năm. Trị giá các nhóm mặt hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn là: Linh kiện điện tử 454,2 triệu USD; phụ liệu sản xuất giày, dép 349,2 triệu USD; linh kiện phụ tùng ô tô các loại 423,7 triệu USD; vải may mặc các loại 79,0 triệu USD; ô tô 27,6 triệu USD.