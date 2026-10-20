Ninh Bình lập quy hoạch khu công nghiệp 300ha

Khu công nghiệp Bình Lục quy mô khoảng 300ha được định hướng trở thành khu công nghiệp tập trung hiện đại tại Ninh Bình, ưu tiên thu hút các ngành điện tử, cơ khí, tự động hóa, dược phẩm và công nghiệp hỗ trợ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ảnh minh họa do AI tạo

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 350/QĐ-BQL ngày 12/10/2026, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Khu công nghiệp Bình Lục quy mô khoảng 300ha, thuộc địa bàn hai xã Bình Mỹ và Bình An.

Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình tập trung, đầu tư hạ tầng đồng bộ, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và thân thiện với môi trường. Dự án dự kiến thu hút khoảng 30.000 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong GRDP của tỉnh theo định hướng đến năm 2030.

Kinh phí lập quy hoạch dự kiến hơn 2,13 tỷ đồng, thời gian thực hiện không quá 9 tháng.

Về định hướng thu hút đầu tư, Khu công nghiệp Bình Lục ưu tiên các ngành công nghiệp điện, điện tử, tin học, phần mềm; cơ khí, lắp ráp, chế tạo máy và tự động hóa; sản xuất vật liệu xây dựng hoàn thiện; chế biến thực phẩm, đồ uống; dược phẩm, thiết bị y tế và công nghiệp hỗ trợ.

Việc xác định các ngành nghề ưu tiên nhằm tạo cơ sở định hướng cơ cấu sản xuất, thu hút doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển công nghiệp của địa phương.

Bên cạnh định hướng phát triển sản xuất, nhiệm vụ lập quy hoạch Khu công nghiệp Bình Lục yêu cầu nghiên cứu tổ chức không gian phù hợp với điều kiện tự nhiên, hiện trạng hạ tầng và cảnh quan khu vực. Không gian kiến trúc cần bảo đảm hài hòa với tổng thể xung quanh, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường tự nhiên hiện có.

Theo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật dự kiến, đất giao thông và đất cây xanh đều phải chiếm tối thiểu 10% diện tích toàn khu. Mật độ xây dựng thuần tối đa đối với các lô đất nhà máy, kho tàng là 70%.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được định hướng đầu tư đồng bộ, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải rắn, đáp ứng yêu cầu vận hành khu công nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững.

Đồ án quy hoạch đồng thời hướng tới kết nối các cơ sở sản xuất với khu đô thị, khu dân cư lân cận, từng bước hình thành mạng lưới hạ tầng hoàn chỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Trong quá trình lập quy hoạch, các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và cộng đồng dân cư sẽ được lấy ý kiến thông qua những hình thức công khai, minh bạch theo yêu cầu của nhiệm vụ quy hoạch.