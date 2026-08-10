Hà Tĩnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án Kho LNG Vũng Áng

Khi hoàn thành, Kho LNG Bắc Trung Bộ sẽ đảm nhiệm chức năng tiếp nhận, lưu trữ và cung cấp LNG cho các nhà máy điện, cơ sở công nghiệp trong khu vực, góp phần củng cố vai trò trung tâm năng lượng của Vũng Áng...

Phối cảnh tổng thể Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng). Ảnh: Ban QLKKT tỉnh Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 174/QĐ-KKT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng), tỷ lệ 1/500.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án được triển khai tại lô CN8, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, với tổng diện tích lập quy hoạch 52,81 ha. Trong đó, diện tích thuộc phạm vi dự án khoảng 47,26 ha và khoảng 5,55 ha là diện tích giao thông đối ngoại dùng chung với Trung tâm Nhiệt điện Vũng Áng III. Thời hạn quy hoạch được xác định theo thời hạn hoạt động của dự án.

Việc hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được xem là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai dự án theo quy định.

Theo định hướng quy hoạch, Kho LNG Bắc Trung Bộ được phát triển nhằm hình thành một trung tâm trung chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng quy mô lớn tại khu vực miền Trung.

Dự án sẽ được đầu tư hệ thống kho chứa và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phục vụ việc tiếp nhận, lưu trữ và cung cấp LNG cho các nhà máy điện khí trong khu vực, trong đó có các dự án theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh như Quảng Trạch II, Vũng Áng III, Quảng Trạch III.

Bên cạnh lĩnh vực điện lực, nguồn khí từ kho LNG còn hướng tới cung cấp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp và khách hàng tiêu thụ khí trong khu vực.

Việc hình thành kho LNG tại Vũng Áng được kỳ vọng tạo thêm một mắt xích quan trọng trong chuỗi hạ tầng năng lượng, kết nối giữa cảng LNG, hệ thống kho chứa, các trung tâm điện lực và các ngành công nghiệp, dịch vụ logistics.

Qua đó, dự án góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng sạch hơn, giảm phát thải carbon và hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero).

Quy hoạch cũng được xây dựng phù hợp với Quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 và các quy hoạch liên quan, đồng thời cụ thể hóa chủ trương đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Theo đồ án được phê duyệt, khu vực dự án được tổ chức thành các nhóm chức năng chính gồm khu công trình sản xuất, kho tàng, khu dịch vụ, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội bộ.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ, bao gồm cấp điện, cấp nước, giao thông, viễn thông, thoát nước, xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và các công trình bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, khoảng 20% diện tích quy hoạch được dành cho cây xanh. Các công trình kỹ thuật và hạ tầng môi trường được bố trí theo các tiêu chuẩn hiện hành, hướng tới yêu cầu vận hành an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; đồng thời bảo đảm các yêu cầu về xử lý chất thải, nước thải và bảo vệ môi trường theo quy định. Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án dự kiến sử dụng khoảng 150 lao động.

Theo Quyết định số 174/QĐ-KKT, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giao Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng chủ trì công bố, công khai đồ án; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần được giao phối hợp triển khai dự án theo đúng nội dung quy hoạch được phê duyệt, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường.