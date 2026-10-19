Ninh Bình chuẩn bị đấu giá khu đất nghìn tỷ tại phường Hà Nam

Theo Quyết định số 3704/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình, khu đất thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại và khu thương mại dịch vụ Lam Hạ thuộc phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, được xác định giá trị theo ba nhóm mục đích sử dụng, gồm: đất ở, đất hỗn hợp chung cư và đất thương mại, dịch vụ.
Trong đó, đất hỗn hợp chung cư có giá trị lớn nhất, gần 1.145 tỷ đồng. Tiếp đến là đất ở với giá trị gần 956,7 tỷ đồng. Phần đất thương mại, dịch vụ được xác định giá trị hơn 100,3 tỷ đồng.
Như vậy, riêng hai nhóm đất ở và đất hỗn hợp chung cư có tổng giá trị hơn 2.101 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng giá trị đất được phê duyệt tại dự án.
Việc phê duyệt giá đất cụ thể nhằm làm căn cứ xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Mức giá này chưa phải kết quả đấu giá chính thức và không đồng nghĩa với số tiền cuối cùng nhà đầu tư phải trả để được giao quyền sử dụng đất.
Để triển khai các bước tiếp theo, UBND tỉnh Ninh Bình giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu báo cáo, cũng như tính đầy đủ của hồ sơ, tài liệu làm căn cứ trình phê duyệt giá đất.
Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm đối với những nội dung tham mưu thuộc thẩm quyền, bảo đảm quá trình triển khai dự án và tổ chức đấu giá được thực hiện theo đúng quy định.
Việc xác định giá đất làm cơ sở đấu giá là bước quan trọng trong quá trình triển khai dự án Khu nhà ở thương mại và khu thương mại dịch vụ Lam Hạ, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan chức năng thực hiện những thủ tục tiếp theo theo quy định.
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