Nova Group đăng ký mua vào gần 107 triệu cổ phiếu NVL không qua sàn

Công ty Cổ phần Novagroup thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, Nova Group, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Hoàng Thu Châu vừa đăng ký nhận chuyển nhượng 106,65 triệu cổ phiếu NVL của Tập đoàn Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) để nâng sở hữu từ 520,51 triệu cổ phiếu, chiếm 26,69% vốn lên 627,17 triệu cổ phiếu, chiếm 32,16% vốn.

Phương thức giao dịch là nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu không thông qua hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 11/5 đến ngày 9/6.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, cổ phiếu NVL giảm còn 80.800 đồng/cổ phiếu, giảm 6,05% trong 1 tháng qua. Nếu tính theo giá trên sàn, Nova Group có thể phải bỏ ra 8.617 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Mới đây, NVL đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022 với doanh thu ròng đạt gần 2.000 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ bàn giao các căn hộ đã bán tại NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, NovaHills Mũi Né, Aqua City và Grand Manhattan và lợi nhuận sau thuế đạt 1.045 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ.

Năm 2022, cổ đông NVL thông qua kế hoạch 36.000 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ.



Đồng thời, công ty có kế hoạch bán trước 15.000 căn hộ vào năm 2022 so với kết quả doanh số bán hàng tích cực với 6.600 căn hộ và tổng giá trị hợp đồng bán hàng đạt 3,68 tỷ USD (84,6 nghìn tỷ đồng; gấp đôi so với cùng kỳ) vào năm 2021.