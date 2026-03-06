“Để phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, ba giải pháp cốt lõi là: (i) cải cách thể chế, chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và minh bạch hơn; (ii) thúc đẩy cơ hội tiếp cận tài chính, giúp doanh nhân nữ dễ dàng tiếp cận vốn, đặc biệt từ khu vực tư nhân và các quỹ quốc tế; (iii) đổi mới sáng tạo số gắn với xây dựng mạng lưới kết nối hỗ trợ doanh nhân nữ trong và ngoài nước.

Liên quan tới thể chế, việc trao quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nhân nữ là rất cần thiết, khi hiện có tới 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đăng ký thương hiệu hay nhãn hiệu riêng. Việc đảm bảo minh bạch hóa quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố giới sẽ giúp phụ nữ doanh nhân bảo vệ tài sản sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu bền vững.

Cải cách thể chế cũng giúp duy trì thương hiệu cho doanh nhân nữ, nhất là thương hiệu lớn, có giá trị giúp nâng tầm doanh nhân nữ, để thương hiệu không bị sao chép, đánh cắp. Khi phụ nữ có cơ hội công bằng trong lãnh đạo và sáng tạo, nền kinh tế sẽ phát triển bao trùm và bền vững hơn. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là “cơ hội vàng” để Việt Nam hiện thực hóa giải pháp cốt lõi này.

Giải pháp tiếp cận tài chính bao gồm nguồn vốn mạo hiểm, các chương trình, nguồn lực tài trợ hỗ trợ như chương trình học bổng STEM cho doanh nhân nữ… Đối với các doanh nghiệp nữ, tôi mong muốn, các doanh nhân cần đầu tư xây dựng, số hóa thương hiệu và coi đây là tài sản tiếp cận các khoản vay tài chính”.

“Trên hành trình khẳng định vị thế rượu mơ thuần Việt, tôi đang nỗ lực vượt qua định kiến về giới và áp lực cạnh tranh gay gắt từ rượu vang ngoại. Dù tâm lý “sính ngoại” còn phổ biến, tôi tin rằng với công nghệ ủ từ Pháp kết hợp cùng quả mơ bản địa giàu dinh dưỡng, sản phẩm nội địa hoàn toàn có thể sánh ngang các dòng vang quốc tế về sự sang trọng và tinh tế.

Thách thức hiện nay không chỉ nằm ở biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu, mà còn là chi phí đầu tư lớn cho hệ thống truy xuất nguồn gốc số hóa. Tuy nhiên, những phản hồi tích cực từ giới ngoại giao quốc tế đã minh chứng cho tiềm năng mạnh mẽ của rượu mơ trong việc đại diện cho văn hóa đồ uống Việt Nam trên bàn tiệc thế giới.

Để doanh nghiệp do nữ làm chủ vững tâm vươn xa, tôi kiến nghị Chính phủ và các cơ quan ban ngành tiên phong sử dụng rượu mơ nội địa trong các buổi tiếp khách, hội nghị chính thức nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực dân tộc. Bên cạnh đó, cần có các chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp nữ quảng bá ra thị trường quốc tế, đồng thời khuyến khích liên kết với nông dân phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ bền vững. Sự công nhận và đồng hành từ các cơ quan quản lý sẽ là đòn bẩy quan trọng để nâng tầm thương hiệu rượu hoa quả Việt trên bản đồ đồ uống toàn cầu”.

“Trong kỷ nguyên mới, tôi cho rằng vai trò của doanh nghiệp cũng đang thay đổi. Doanh nghiệp không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn góp phần định hình chuẩn mực phát triển của ngành và nâng cao hình ảnh quốc gia. Mỗi lô hàng xuất khẩu không đơn thuần là một giao dịch thương mại, mà còn là uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đối với doanh nhân nữ, tôi tin đây là giai đoạn thể hiện rõ vai trò lãnh đạo bằng trí tuệ và bản lĩnh. Phụ nữ trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản không chỉ tham gia điều hành mà còn trực tiếp hoạch định chiến lược, quản trị rủi ro và xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên liêm chính và kỷ luật. Trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng minh bạch, lợi thế cạnh tranh bền vững không đến từ sự ồn ào, mà từ sự ổn định và chuẩn mực. Doanh nhân nữ có thể đóng góp vào sự chuyển dịch ấy bằng tư duy dài hạn và khả năng cân bằng giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội.

Khát vọng của chúng tôi trong năm mới không chỉ là mở rộng thị trường, mà còn là góp phần nâng tầm nông sản Việt bằng chính chất lượng và chuẩn mực của mình. Tôi tin rằng khi mỗi doanh nghiệp giữ vững nội lực, mỗi doanh nhân giữ vững liêm chính, sức mạnh kinh tế quốc gia sẽ được bồi đắp từ những nền tảng vững chắc nhất.

Kỷ nguyên mới, theo tôi, là kỷ nguyên của trí tuệ, chuẩn mực và trách nhiệm – và doanh nhân nữ hoàn toàn có thể tiên phong trong hành trình nâng tầm giá trị Việt Nam trên thương trường toàn cầu”.

“Là một doanh nhân nữ, tôi thấu hiểu những thách thức đặc thù mà phụ nữ phải đối mặt trên thương trường. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy rõ những cơ hội rộng mở. Phụ nữ hôm nay không còn đứng bên lề mà đang từng bước trở thành lực lượng kiến tạo, dẫn dắt và truyền cảm hứng. Sự linh hoạt trong tư duy, bền bỉ trong hành động và khả năng dung hòa giữa hiệu quả kinh doanh với các giá trị nhân văn chính là lợi thế giúp doanh nhân nữ thích ứng nhanh với bối cảnh mới – nơi thành công không chỉ được đo bằng doanh thu, mà còn bằng những giá trị tích cực mang lại cho xã hội.

Trong kỷ nguyên mới, khi phát triển bền vững đã trở thành yêu cầu tất yếu, tôi tin rằng giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở quy mô hay tốc độ tăng trưởng, mà còn ở cách doanh nghiệp lựa chọn đồng hành cùng xã hội. Với Hy Vọng, đó là hành trình phát triển dựa trên chữ tín, sự tử tế và tinh thần trách nhiệm - nơi mỗi quyết định kinh doanh đều hướng tới lợi ích lâu dài cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Trên nền tảng ấy, tôi tin rằng đội ngũ doanh nhân nữ Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, góp phần kiến tạo một nền kinh tế xanh, số hóa và giàu tính nhân văn cho đất nước”.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, vai trò của doanh nghiệp, đặc biệt là nữ doanh nhân, ngày càng quan trọng. Phụ nữ hôm nay không chỉ giữ vai trò trong gia đình, mà còn là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế địa phương, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển bền vững. Nữ doanh nhân thời đại mới cần bản lĩnh, tri thức và tinh thần dám nghĩ, dám làm, song song với sự linh hoạt, kiên trì và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Năm 2026, xây dựng vùng nguyên liệu hiện đại đạt tiêu chuẩn an toàn, ứng dụng công nghệ vào quản lý sản xuất, bán hàng và kiểm soát chất lượng sẽ là hướng đi trọng tâm để hợp tác xã vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn, nâng tầm nông sản địa phương lên phân khúc cao hơn.

Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh doanh, tôi luôn ấp ủ khát vọng đóng góp nhiều hơn cho xã hội, đặc biệt là phụ nữ và người dân vùng cao. Tôi mong hợp tác xã trở thành cầu nối giúp nông dân tiêu thụ nông sản ổn định, được đào tạo kỹ thuật, nâng cao nhận thức về sản xuất sạch và phát triển bền vững. Tôi cũng hy vọng có thể truyền cảm hứng khởi nghiệp cho phụ nữ nông thôn, để họ tự tin tham gia hoạt động kinh tế, làm chủ cuộc sống và chung tay xây dựng quê hương.

Với tôi, khát vọng lớn nhất không chỉ là phát triển hợp tác xã ngày càng vững mạnh, mà còn xây dựng mô hình nông nghiệp bền vững, kết nối hài hòa giữa giá trị truyền thống và đổi mới hiện đại. Khi mỗi doanh nghiệp, mỗi nữ doanh nhân nỗ lực sáng tạo, giữ vững đạo đức kinh doanh và hướng đến lợi ích cộng đồng, chúng ta sẽ tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội”.

“Du lịch không chỉ là bài toán doanh thu mà còn là trách nhiệm gìn giữ văn hóa và cân bằng sinh thái. Những năm qua, mô hình du lịch cộng đồng tại miền núi phát triển mạnh, giúp bảo tồn bản sắc dân tộc Thái, Mông, Dao và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, năm 2025 mang đến nhiều thách thức đối với ngành du lịch. Sự thay đổi thói quen tiêu dùng, khó khăn chung của nền kinh tế khiến nhu cầu du lịch sụt giảm. Việc sáp nhập đơn vị hành chính, thiên tai, sạt lở tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Là đơn vị quản lý, vận hành các khu lưu trú ven Hà Nội và vùng núi phía Bắc, chúng tôi cũng đối mặt với không ít khó khăn.

Trước bối cảnh đó, năm 2026, tôi lựa chọn hướng phát triển theo chiều sâu. Thay vì chạy theo số lượng, tôi tập trung gia tăng trải nghiệm khách hàng thông qua sự đa dạng văn hóa bản địa, từ đó tạo thêm việc làm ổn định cho cộng đồng.

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, tôi mong muốn đóng góp cho xã hội bằng cách tạo sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đào tạo nhân lực trẻ và lan tỏa giá trị du lịch xanh. Tôi tin rằng mỗi nữ doanh nhân đều là mắt xích quan trọng của ngành du lịch Việt Nam. Với tôi, thành công không chỉ nằm ở những con số, mà còn ở niềm vui, sự an yên và những ký ức đẹp của du khách tại mỗi điểm đến”.