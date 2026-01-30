Tại Việt Nam, không có giới hạn nào cho khát vọng của phụ nữ

Mọi người thường nói về rào cản vô hình ngăn phụ nữ tiến đến đỉnh cao sự nghiệp. Tại Standard Chartered Việt Nam, những người lãnh đạo nữ đã cùng nhau "phá vỡ" rào cản đó và cùng nhau xây dựng một hệ “thang máy” cho tất cả mọi người.

Trước thềm năm mới 2026, VnEconomy đã ghi lại quan điểm của năm người phụ nữ trong Ban điều hành Standard Chartered Việt Nam, xung quanh chủ đề: Vai trò của "trực giác nữ giới" trong các quyết định chiến lược; cách truyền tải hình ảnh một ngân hàng quốc tế nhưng vẫn gần gũi với giá trị bản địa.





VAI TRÒ CỦA “TRỰC GIÁC NỮ GIỚI” TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng giám đốc Standard Chartered Việt Nam.

Với tôi, cái gọi là “trực giác” trong các quyết định chiến lược không phải là sự cảm tính, mà là khả năng đọc được những tín hiệu sớm - từ các yếu tố phi ngôn ngữ, sự hiểu biết và cảm nhận về diễn biến thị trường - và dự báo rủi ro trước khi chúng được phản ánh đầy đủ trên các báo cáo hay dự đoán chính thức. Năng lực này được hình thành từ kinh nghiệm, sự quan sát liên tục và những va chạm thực tế trong nhiều năm điều hành.

Trong vai trò lãnh đạo, bên cạnh việc ra quyết định dựa trên dữ liệu và các mục tiêu tăng trưởng, tôi đặc biệt coi trọng yếu tố con người và sự gắn kết của đội ngũ. Sự thấu cảm giúp tôi nhìn thấy những động lực sâu hơn phía sau hiệu suất làm việc. Khi nhân viên cảm thấy được tôn trọng, lắng nghe và tin tưởng, họ sẵn sàng chủ động đóng góp và vượt qua kỳ vọng.

Nếu phải dùng một từ duy nhất để định nghĩa về thành công của một người phụ nữ làm lãnh đạo trong ngành tài chính hiện nay, tôi nghĩ không từ nào có thể phản ánh đầy đủ thành công của một người phụ nữ làm lãnh đạo trong ngành tài chính hiện nay. Nhưng nếu xem đó như một cách tiếp cận, tôi chọn: Kiến tạo, bởi thành công không phải là một điểm đến, mà là quá trình chủ động xây dựng giá trị bền vững, phát triển con người và dẫn dắt tổ chức thích ứng, đi đường dài qua nhiều chu kỳ của thị trường.

PHỤ NỮ CÓ LỢI THẾ TỰ NHIÊN TRONG VIỆC KẾT NỐI CẢM XÚC

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại Standard Chartered Việt Nam.

Vai trò của tôi là kể chuyện. Phụ nữ có lợi thế tự nhiên trong việc kết nối cảm xúc. Tôi sẽ phải thuyết phục các khách hàng và đối tác của ngân hàng ở Việt Nam để họ có niềm tin vào các sản phẩm dịch vụ mang chuẩn mực quốc tế, tin tưởng công tác quản trị minh bạch, ứng dụng công nghệ hiện đại, an toàn và hiệu quả của Standard Chartered trong hơn 120 năm kinh doanh tại Việt Nam.

Tôi may mắn có một “hệ thống hỗ trợ” tuyệt vời từ các đồng nghiệp trong ngân hàng đến gia đình để tôi có thể toàn tâm toàn ý làm những công việc mình yêu thích do Standard Chartered giao phó.

Thế mạnh lớn nhất tại Standard Chartered là văn hóa “đa dạng và hòa đồng” (D&I). Chúng tôi thường tổ chức những buổi chia sẻ từ những người giàu tuổi đời lẫn tuổi nghề với các đồng nghiệp trẻ về trải nghiệm sống, những kinh nghiệm trong công việc hay làm sao để dung hòa giữa công việc và cuộc sống. Những buổi chia sẻ này là một trong nhiều cách để giúp một ngân hàng quốc tế như Standard Chartered am hiểu con người và văn hóa địa phương hơn.

Nếu phải dùng một từ duy nhất để định nghĩa về thành công của một người phụ nữ làm lãnh đạo trong ngành tài chính hiện nay, tôi chọn: sự kết nối.

SỰ THẤU ĐÁO CỦA PHỤ NỮ LÀ ĐIỀU RẤT QUAN TRỌNG

Bà Trần Minh Hường, Giám đốc Nhân sự Standard Chartered Việt Nam.

Tại Standard Chartered Việt Nam, chúng tôi vừa ra mắt chính sách nghỉ ốm nâng cao dành cho nhân viên, một bước tiến quan trọng trong cam kết không ngừng của chúng tôi đối với phúc lợi và hỗ trợ người lao động. Sáng kiến này là một phần của chương trình phúc lợi nhân sự toàn diện hơn, thể hiện sự tận tâm của chúng tôi đối với nhân viên.

Chính sách mới của chúng tôi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, bao gồm: Nghỉ ốm có lương kéo dài lên đến 30 ngày. Ngoài ra, với những nhân viên nghỉ ốm dài hạn, họ sẽ nhận 75% lương trong tối đa 12 tháng, cộng thêm 6 tháng không lương nhằm hỗ trợ nhân viên trong những thời điểm khó khăn. Chính sách nghỉ ốm nâng cao này giúp nhân viên của chúng tôi an tâm điều trị và phục hồi sức khỏe mà không phải lo lắng về thu nhập.

Nếu phải dùng một từ duy nhất để định nghĩa về thành công của một người phụ nữ làm lãnh đạo trong ngành tài chính hiện nay, tôi nghĩ đó là: sự ảnh hưởng. Thành công là khi tôi thấy những nhân viên mình tuyển dụng và đào tạo ngày càng trưởng thành và hạnh phúc.

LÃNH ĐẠO GIỎI KHÔNG CÓ SỰ PHÂN BIỆT VỀ GIỚI TÍNH MÀ ĐO BẰNG HIỆU QUẢ

Bà Nguyễn Ngọc Lan Anh, Giám đốc Công nghệ và Vận hành Standard Chartered Việt Nam

Với tôi, điều quan trọng nhất luôn là năng lực, tư duy hệ thống và giá trị thực tiễn mang lại cho tổ chức. Tôi tin rằng việc kết hợp công nghệ và vận hành là một lựa chọn hợp lý và tất yếu - công nghệ tạo ra giá trị khi được thiết kế dựa trên hiểu biết sâu sắc về quy trình vận hành, trong khi vận hành chỉ có thể hoạt động hiệu quả, ổn định và mở rộng khi có nền tảng công nghệ phù hợp. Khi hai khối được dẫn dắt thống nhất, quy trình trở nên trơn tru hơn, tổ chức ra quyết định nhanh hơn và kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Tôi khẳng định vai trò của mình thông qua tư duy chiến lược và khả năng thực thi hiệu quả. Lãnh đạo giỏi không có sự phân biệt về giới tính, mà được đo bằng hiệu quả.

Nếu phải dùng một từ duy nhất để định nghĩa về thành công của một người phụ nữ làm lãnh đạo trong ngành tài chính hiện nay, tôi nghĩ là: “giá trị”. Bởi vì thành công của một người phụ nữ lãnh đạo trong ngành tài chính hôm nay không chỉ nằm ở chức danh hay thành tích cá nhân, mà ở giá trị tích cực và bền vững mà họ tạo ra, đối với tổ chức, đội ngũ, khách hàng và cả thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

THÁCH THỨC LÀ CÂN BẰNG GIỮA KỶ CƯƠNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bà Ngô Lan Anh, Giám đốc Tuân thủ, phòng chống tội phạm tài chính và đạo đức kinh doanh, Standard Chartered Việt Nam.

Tại Standard Chartered, “Tuân thủ” không chỉ là thực hiện theo các điều luật, mà là văn hóa của tổ chức. Trong dòng chảy đó, trực giác nữ không chỉ giúp tôi truyền cảm hứng cho mọi người về những giá trị đạo đức cao đẹp như công bằng, trung thực, minh bạch, có trách nhiệm, một cách mềm mại và thuyết phục, mà còn là “hệ thống cảnh báo sớm” đầy tinh tế.

Thách thức với tôi là cân bằng giữa kỷ cương và sự phát triển bền vững. Với triết lý “doing the right thing” (tạm dịch: làm những điều đúng đắn), chúng tôi không chỉ xây dựng niềm tin với khách hàng mà còn kiến tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Tôi mong muốn mỗi nhân viên coi tuân thủ và đạo đức kinh doanh là kim chỉ nam, để họ chọn làm điều đúng đắn không phải vì sợ bị “phạt”, mà vì niềm tự hào nghề nghiệp khi là một phần của Standard Chartered.

Nếu phải dùng một từ duy nhất để định nghĩa về thành công của một người phụ nữ làm lãnh đạo trong ngành tài chính hiện nay, tôi chọn: sự chính trực. Thành công lớn nhất là giữ được niềm tin tuyệt đối từ khách hàng và cơ quan quản lý.