"Ông lớn" hàng hải đối diện sức mua sụt giảm, cạnh tranh khốc liệt năm 2024

Thông tin tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2024 do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tổ chức cho thấy sản lượng vận tải biển toàn tổng công ty ước đạt 20,6 triệu tấn, sản lượng hàng thông qua cảng đạt 113,5 triệu tấn, mang lại doanh thu 17.964 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận của VIMC đạt 2.084 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch.

Trong bối cảnh thị trường diễn biến khó khăn, VIMC chủ động triển khai nhiều giải pháp mới, đặc biệt phát triển và nâng tầm mối quan hệ với các khách hàng, hãng tàu. Nhờ đó đã thu hút thêm được 12 tuyến dịch vụ về Cảng Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, SSIT, CMIT, VIMC Đình Vũ.

Các đơn vị thành viên như Vosco, VLC, Vinaship nỗ lực triển khai thuê tàu ngoài vào khai thác, giúp tăng trưởng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Đáng chú ý, Vosco mạnh dạn mở rộng hoạt động thương mại nhằm tăng doanh thu, giành được quyền vận chuyển, bước đầu đem lại hiệu quả với doanh thu thương mại đạt 750 tỷ đồng.

Thực hiện chiến lược được phê duyệt, trong năm 2023, VIMC tập trung nguồn lực nhằm phát triển các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển, logistics nhằm kết nối chuỗi dịch vụ logistics của VIMC.

Đồng thời, VIMC cũng đang tập trung thúc đẩy việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án: dự án cảng Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh), dự án cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Ngoài ra, với chiến lược phát triển mở rộng các ICD để tạo thành chuỗi dịch vụ logistics, VIMC nghiên cứu phát triển một số ICD tại Ninh Giang (Hải Dương), Lạch Huyện (Hải Phòng), Tuy Phước (Bình Định)...

Tính đến cuối tháng 12/2023, hệ thống cảng của VIMC gồm 84 cầu cảng có tổng chiều dài 13.882 m, chiếm hơn 26% tổng số cầu cảng và gần 17% tổng số chiều dài cầu cảng của cả nước, công suất thiết kế hệ thống cảng của VIMC khoảng 60 triệu tấn hàng rời và hơn 6,5 triệu TEU hàng container.

Tổng công ty cũng sở hữu, quản lý đội tàu gồm 59 chiếc, trong đó có 4 tàu dầu (chiếm 5% tổng trọng tải đội tàu VIMC), 10 tàu container (chiếm 7% tổng trọng tải đội tàu VIMC), 45 tàu hàng khô (chiếm 88% tổng trọng tải đội tàu VIMC). Tuổi tàu trung bình là 20 tuổi. Tổng trọng tải đội tàu khoảng 1,3 triệu DWT, trọng tải bình quân 23.019 DWT/tàu. Đội tàu của VIMC chiếm trọng tải tương đương khoảng 21% đội tàu của Việt Nam.

Năm 2024, VIMC vẫn kiên trì, quyết tâm giữ vững thị trường, thị phần, khách hàng, tập trung phát triển cảng nước sâu, đội tàu container đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo nhân tài, phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, VIMC cũng sẽ ưu tiên nguồn lực cho các dự án đầu tư trọng điểm như phát triển đội tàu vận tải thế hệ mới, xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại đảm bảo đáp ứng với các quy định, tiêu chuẩn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Cùng với đó, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư đặc biệt: dự án đầu tư bến 3,4 cảng Lạch Huyện, dự án trọng điểm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án cảng nước sâu Liên Chiểu.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tổ sản xuất kinh doanh, tài chính, tái cơ cấu đội tàu vận tải biển, triển khai mạnh mẽ chương trình quản lý chi phí hiệu quả nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp thành viên.

Mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái cảng biển - vận tải biển - logistics của VIMC thông qua việc tham gia đầu tư dự án cơ sở hạ tầng logistics, ICD, kho bãi…

VIMC đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với sản lượng vận tải biển năm 2024 phấn đấu đạt 15,8 triệu tấn, đạt 76% ước thực hiện năm 2023, do thanh lý, giảm số lượng tàu. Còn sản lượng khối cảng biển đạt 123,7 triệu tấn, đạt 109% ước thực hiện 2023. Doanh thu 17.742 tỷ đồng, đạt 99% so với thực hiện 2023 và lợi nhuận 2.169 tỷ đồng, đạt 104%, cao hơn năm 2023 do thanh lý tàu già hết khấu hao.