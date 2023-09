Quảng Ninh liên tiếp “dẹp” các quy hoạch, dự án cảng biển đã “treo” nhiều năm

Theo quyết định số 2633 ngày 6/9 do ông Cao Tường Huy, Quyền chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ký, lý do dẫn tới việc hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Dự án hệ thống kho cảng tổng hợp, Container và hệ thống kho cảng hàng lỏng tại Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh là do dự án này đã chậm tiến độ, quá thời hạn, không còn tính khả thi và chưa thực hiện đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, dự án cũng đã thực hiện chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 thu hồi đất đã giao cho dự án và giao cho UBND huyện Hải Hà quản lý theo quy định.

Hiện nay, quy hoạch không còn phù hợp theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Hải Hà thực hiện quản lý Nhà nước đối với quỹ đất, quy hoạch khu vực theo định hướng quy hoạch, đúng quy định pháp luật hiện hành.

Được biết, bản Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Dự án hệ thống kho cảng tổng hợp, Container và hệ thống kho cảng hàng lỏng tại Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh được phê duyệt tại Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 22/8/2012.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành Quyết định 2407 thông báo thu hồi, huỷ bỏ các quyết định, văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và giao thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Theo văn bản ban hành ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ thu hồi, hủy bỏ các quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân; Quyết định phê duyệt thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân; Văn bản về việc đầu tư xây dựng dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân; Văn bản về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân tại phường Bãi Cháy và Dự án đầu tư xây dựng kho bãi Container phục vụ các cầu cảng tại đồi Gềnh Táu, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết lý do thu hồi các quyết định kể trên do Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân tại phương Bãi Cháy, thành phố Hạ Long triển khai từ năm 2003 nhưng đến nay không thể đưa vào hoạt động theo mục tiêu ban đầu được duyệt.

Hiện dự án không còn phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.