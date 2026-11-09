OpenAI đạt định giá 1.250 tỷ USD sau vòng gọi vốn 11 tỷ USD

Đây là một bước tiến quan trọng, đưa OpenAI trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị cao nhất thế giới. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với mục tiêu ban đầu mà công ty đặt ra.
Theo thông tin từ Bloomberg, OpenAI đã kỳ vọng huy động được 30 tỷ USD với định giá 1.500 tỷ USD. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phải điều chỉnh do sự giảm sút của cổ phiếu công nghệ và những tác động từ kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Những yếu tố này đã khiến dư luận quay lưng với các dự án trung tâm dữ liệu và công ty AI, ảnh hưởng đến tâm lý của giới đầu tư.
Trong bối cảnh đó, OpenAI vẫn tiếp tục theo đuổi các khoản đầu tư bổ sung, với mục tiêu nâng tổng vốn huy động lên 20 tỷ USD. Đợt gọi vốn này có sự tham gia của các nhà đầu tư lớn như tập đoàn SoftBank và quỹ MGX, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính lớn đối với tiềm năng của OpenAI.
Tuy nhiên, không chỉ OpenAI, mà cả ngành công nghiệp AI nói chung đang phải đối mặt với sự thận trọng từ phía nhà đầu tư. Đối thủ của OpenAI, Anthropic, cũng đã điều chỉnh định giá dự kiến cho kế hoạch IPO xuống còn khoảng 1.500 tỷ USD, thấp hơn mức kỳ vọng trước đó là 2.000 tỷ USD. Điều này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường đối với các công ty AI, khi mà chi phí đầu tư cho trung tâm dữ liệu, chip và hạ tầng điện toán ngày càng trở thành gánh nặng.
Để đối phó với những lo ngại từ phía các địa phương về tác động của các trung tâm dữ liệu, OpenAI đã công bố Thỏa thuận Cộng đồng Quốc gia. Theo đó, mỗi cơ sở tính toán do OpenAI sở hữu sẽ có thỏa thuận riêng với chính quyền địa phương, kèm theo báo cáo công khai hàng năm.
Công ty cam kết chi trả toàn bộ chi phí điện năng tiêu thụ và nâng cấp lưới điện cần thiết, đồng thời đảm bảo người dân địa phương không phải gánh chi phí nếu dự án bị hủy bỏ.
Thỏa thuận này cũng yêu cầu OpenAI công khai mức độ sử dụng điện và nước tại từng cơ sở, đồng thời ngừng yêu cầu quan chức địa phương ký thỏa thuận bảo mật thông tin, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt liên quan đến an ninh và bí mật thương mại. Đây là một động thái nhằm tăng cường tính minh bạch và xây dựng lòng tin với cộng đồng.
Kết quả của vòng gọi vốn này và những động thái từ OpenAI cho thấy, dù thị trường AI đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng tiềm năng phát triển của ngành vẫn rất lớn. Khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng và chứng minh hiệu quả kinh tế của các khoản đầu tư sẽ là yếu tố quan trọng quyết định định giá của các công ty trong lĩnh vực này.
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