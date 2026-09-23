Anphabe trở thành đối tác đầu tiên của OpenAI về chuyển đổi năng suất và năng lực AI tại Việt Nam

Ngày 23/9, Anphabe chính thức trở thành đối tác đầu tiên của OpenAI về chuyển đổi Năng suất và Năng lực AI tại Việt Nam và công bố khởi động chương trình “Vietnam AI Productivity Activation” - Kích hoạt năng suất AI cho doanh nghiệp Việt.

Với vai trò đối tác chuyển đổi năng suất và năng lực với AI đầu tiên của OpenAI tại Việt Nam, Anphabe tập trung triển khai các giải pháp OpenAI dành riêng cho tổ chức (ChatGPT Work và ChatGPT Enterprise), từ đó chuyển hóa hiệu suất cá nhân thành lợi thế năng suất mới cho toàn tổ chức.

“SHADOW AI” - MẶT TỐI CỦA THỜI DÙNG AI KHÔNG KIỂM SOÁT

Theo Khảo sát Người đi làm và Công việc 2026 do Anphabe thực hiện vào quý 2/2026, 58% người lao động Việt Nam đã tự học và thường xuyên sử dụng AI trong công việc, trong khi chỉ có 13% doanh nghiệp đã chính thức triển khai các chương trình ứng dụng AI trong tổ chức. Khoảng cách này cho thấy tốc độ ứng dụng AI của cá nhân đang đi nhanh hơn khả năng quản trị của tổ chức.

Khi AI vào doanh nghiệp qua ‘“cửa phụ”, con đường không chính thống, việc sử dụng và các luồng thông tin không được quản lý, hướng dẫn trực tiếp bởi doanh nghiệp (Shadow AI) có hệ luỵ không hề nhỏ khi rò rỉ dữ liệu chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm đầy rủi ro quản trị. Dẫn đến các quyết định kinh doanh dựa trên đầu ra chưa được kiểm chứng, khoảng trống trách nhiệm khi AI đưa ra kết quả sai, sự thiếu nhất quán về tiêu chuẩn chất lượng công việc. Đáng ngại hơn, khi nhân viên nhập dữ liệu vào các công cụ AI công cộng những thông tin này có thể bị lưu trữ và sử dụng để huấn luyện mô hình.

Khoảng cách giữa việc “dùng AI” và “tạo ra giá trị thực tế từ AI” tại doanh nghiệp đang ngày càng lớn dần, xuất phát từ 2 nhóm nguyên nhân đòi hỏi hướng giải quyết khác biệt:

Thứ nhất là hạ tầng AI doanh nghiệp: Việc sử dụng tài khoản AI cá nhân khiến công cụ vận hành trong tình trạng “mù thông tin”, không thể tiếp cận dữ liệu nội bộ. Vì thế, đưa ra các gợi ý mà không rõ bối cảnh khiến nhân viên phải tốn thêm thời gian nạp dữ liệu thủ công nhưng đây là bài toán có thể giải quyết bằng công nghệ.

Thứ hai là cách tổ chức ứng dụng AI: Việc tạo ra năng suất thực tế không chỉ nằm ở công cụ mà phụ thuộc vào doanh nghiệp thiết kế cách làm mới giữa con người và AI. Song hành với đầu tư vào hạ tầng công nghệ, doanh nghiệp cũng cần xây dựng quá trình chuyển đổi này.

Bà Thanh Nguyễn chia sẻ về bức tranh tổng quan về thực trạng sử dụng AI trong bối cảnh doanh nghiệp. Nguồn: Anphabe.

ANPHABE X OPENAI CÔNG BỐ HỢP TÁC, ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP VIỆT GỠ RỐI BÀI TOÁN VỀ NĂNG SUẤT

Anphabe và OpenAI đã triển khai chương trình “Vietnam AI Productivity Activation - Kích hoạt năng suất AI cho doanh nghiệp Việt” đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển hóa hiệu suất cá nhân thành lợi thế năng suất tổ chức. Chương trình được triển khai theo mô hình 4A - Assess, Align, Activate, Amplify.

Với sự phát triển từ các chuyên gia, chương trình cũng lần đầu tiên công bố hai bộ khung chiến lược đánh giá năng lực sử dụng AI bao gồm:

AI Productivity Fluency (APF) - Đánh giá Năng lực tạo năng suất với AI ở cấp độ cá nhân;

Organizational AI Productivity Advantage (OAPA) - Đánh giá Lợi thế tạo năng suất với AI ở cấp tổ chức.

Theo Bà Thanh Nguyễn - Giám đốc điều hành và truyền cảm hứng hạnh phúc Anphabe, “Doanh nghiệp Việt Nam không thiếu người đang sử dụng AI. Điều còn thiếu là một hệ thống giúp doanh nghiệp biết AI đang được dùng ở đâu, bảo vệ tài sản như thế nào, cách làm nào thực sự tạo ra năng suất và làm sao để nhân rộng những gì hiệu quả. Hợp tác giữa Anphabe và OpenAI hướng tới việc đưa AI vào môi trường được quản trị, đồng thời giúp doanh nghiệp thiết kế lại công việc và cách đo lường để biến AI thành lợi thế năng suất tổ chức.”

Đại diện phía OpenAI, Ông Mark Jeffrey, Giám đốc đối tác phụ trách Đông Nam Á & Đài Loan, nhấn mạnh rằng giai đoạn phát triển tiếp theo của AI sẽ không chỉ dừng ở việc một cá nhân biết sử dụng công cụ mà là đưa AI vào sâu hơn trong quy trình và cách tổ chức công việc. Đây cũng là lý do OpenAI hợp tác cùng Anphabe triển khai chương trình này.

Anphabe và OpenAI công bố hợp tác chiến lược, trở thành đối tác chuyển đổi năng suất & năng lực với AI đầu tiên tại Việt Nam. Nguồn: Anphabe.

MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tại sự kiện “Từ Ứng dụng AI tới Lợi thế Năng suất” quy tụ đại diện lãnh đạo từ 150+ doanh nghiệp trong và ngoài nước, Anphabe và OpenAI cũng đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác đồng hành cùng HCMC C4IR - Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM trong chương trình Vietnam AI Productivity Activation.

Sự phối hợp của HCMC C4IR vào chương trình mang đến góc nhìn kết nối giữa doanh nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mạng lưới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới mà C4IR là đại diện tại Việt Nam.

Ông Lê Trường Duy - Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý C4IR khẳng định, sự năng động của doanh nghiệp Việt Nam là cơ sở để C4IR bắt tay với Anphabe và OpenAI nhằm nâng tầm tư duy AI cho đội ngũ lãnh đạo. Hợp tác này sẽ hiện thực hóa việc thử nghiệm, đo lường và nhân rộng các mô hình AI trong thực tiễn doanh nghiệp.

Chương trình “Vietnam AI Productivity Activation” với sự chung tay của Anphabe, OpenAI và C4IR chính là một hoạt động thiết thực hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc trong việc biến tiềm năng AI thành lợi thế cạnh tranh thực chất.

Đại diện Anphabe, OpenAI và HCMC C4IR cùng chụp ảnh lưu niệm kích hoạt chương trình “Vietnam AI Productivity Activation”. Nguồn: Anphabe.

Anphabe là công ty tư vấn tiên phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực hạnh phúc. Anphabe là đối tác phát triển thị trường Việt Nam của các tên tuổi quốc tế như: Linkedin, Workplace by Meta, Lark và mới nhất là trở thành đối tác Chuyển đổi Năng suất và Năng lực với AI của Open AI.