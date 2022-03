Paris Saint-Germain sẽ ra mắt một thương hiệu thời trang?

Hai thập kỉ trước, tên tuổi Paris Saint Germain (PSG) chỉ quẩn quanh trong lãnh thổ nước Pháp. Từ đó đến nay, mặc dù không giành được bất kì danh hiệu quốc tế nào, nhưng bằng cách nào đó, người Paris vẫn đưa hình ảnh của đội bóng vươn tầm và trở thành một trong những thương hiệu biểu tượng của bóng đá thế giới.

Những ngôi sao đình đám bậc nhất muốn hợp tác với PSG. Giá trị câu lạc bộ tăng trưởng vượt xa tất cả các đội bóng khác trong 10 năm vừa rồi. Đứng sau sự thành công đó là một cái tên quen thuộc, Nike. Nói không ngoa, sự kết hợp giữa PSG và Nike tác động mạnh mẽ lên ngành công nghiệp quần áo bóng đá. Đồng thời, họ đã và đang gây dựng một đế chế thời trang, một câu lạc bộ bóng đá thời thượng nhất thế giới.

Mới đây nhất, bất chấp những tin đồn về việc chấm dứt hợp đồng tài trợ với Jordan, Paris Saint-Germain đã mở một cửa hàng flagship tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Việc PSG mở cửa hàng thời trang nằm trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác lâu dài với Fanatics. Theo đó, nhà bán lẻ khổng lồ Lids sẽ chịu trách nhiệm quản lý tại đây. Zohar Ravid, Phó chủ tịch cấp cao tại Fanatics cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với câu lạc bộ và đối tác tại Lids để mở rộng mô hình bán lẻ toàn cầu”.

Tại flagship mới của PSG, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn về bộ dụng cụ thể thao, giày được sản xuất bởi Nike và Jordan. Ngoài ra, các bộ sưu tập áo đấu có chữ ký độc quyền cũng được bày bán tại đây. Fabien Allègre, giám đốc thương hiệu của Paris Saint-Germain cho biết: “Trở thành câu lạc bộ đầu tiên mở cửa hàng tại Hoa Kỳ là cột mốc quan trọng để tiến đến quá trình xây dựng thương hiệu thể thao lớn nhất thế giới”.

Ngoài ra, để đánh dấu sự kiện khai trương, studio sáng tạo Fly Nowhere có trụ sở tại New York sẽ là nơi tạo ra các thiết kế với sự kết hợp của PSG. Những bộ sưu tập độc quyền sẽ xuất hiện tại các cửa hàng của PSG ở New York và Paris.

Ở thời hiện đại, thời trang đi kèm thể thao là một phần văn hóa không thể thiếu, đặc biệt đối với những cầu thủ tầm cỡ thế giới thuộc biên chế của PSG – câu lạc bộ bóng đá giàu có nhất hành tinh. Năm 2021, PSG đã kí kết hợp tác với Dior để tạo ra “một tủ quần áo chính thức” dành riêng cho họ, với mục đích chính nhằm nâng tầm phong cách của các cầu thủ. Được thiết kế bởi Kim Jones, giám đốc nghệ thuật bộ sưu tập nam của Dior, tủ quần áo này sẽ được “Gã nhà giàu nước Pháp” sử dụng trong hai mùa giải tới, bao gồm cả trang phục kiểu dáng bình thường cho những buổi tập và trang trọng cho những chuyến du đấu tại nước ngoài.

PSG thuộc về hoàng gia Qatar từ 10 năm qua. Người đứng đầu Tamim bin Hamad al-Thani đã đầu tư 1 tỷ bảng vào đội bóng này. PSG vô địch Pháp 7 lần trong 9 năm. Nhưng tại Paris, Ligue 1 không còn là mục tiêu từ lâu. “Thủ đô nước Pháp là kinh đô thời trang và phong cách toàn cầu. Chính nơi này chứ không đâu khác, là nơi thích hợp hơn cả để tạo nên một đội bóng đi đầu các xu hướng thời trang”, Fabien Allegre, Giám đốc thương hiệu của PSG khẳng định.

Những người trẻ sành điệu nhất săn đón áo đấu của PSG như một món hàng thời trang. Sân vận động “Công viên của các hoàng tử” là điểm hẹn nức tiếng của các celeb khi ghé qua Paris. Lượng cổ động viên cũng gia tăng xung quanh PSG. Nếu được phép tiến lại gần các cầu thủ, đám đông xuất hiện mỗi khi PSG tới sẽ ồn ào như của các diễn viên Hollywood hay các ngôi sao nhạc pop.

CLB này thậm chí trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Cầu thủ là bạn thân của các ca sĩ nhạc rap. Các video của PSG có lượng xem lên tới 9 con số. Nhà thiết kế Christelle Kocher làm lại một chiếc áo đấu PSG với giá tới 3.000 euro. Beyonce, Lenardo DiCaprio, Mick Jagger đều đã có mặt tại Parc des Princes.

Nhưng cái bắt tay với Michael Jordan và thương hiệu với logo Jumpman mang tên anh – Air Jordan mới thực sự đưa PSG đi đầu trong nền công nghiệp áo đấu và hiện diện trên bản đồ thời trang. Một bộ sưu tập giày và 70 item thời trang khác được trình làng. Áo đấu của hai thương hiệu không chỉ được mặc trên sân cỏ mà là trên sàn diễn của các show diễn thời trang hàng đầu.

Không phải tự nhiên Air Jordan được “chọn mặt gửi vàng”. Câu chuyện sản xuất giày bóng rổ đơn thuần rồi phát triển thành tên tuổi lớn trong làng thời trang của Jordan có vẻ khá tương đồng với những gì Paris Saint Germain muốn thực hiện. Tất cả đề phù hợp với Paris, thủ phủ của thời trang và những giá trị xa hoa.