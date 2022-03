Tom Holland: 25 tuổi, kỷ lục doanh thu phòng vé và gu thời trang xa xỉ

Cuối tuần qua, bộ phim phiêu lưu hành động Uncharted giữ vị trí số 1 trong khi Spider-Man: No Way Home đều do Tom Holland đóng chính theo sát ở vị trí thứ 3. Nam diễn viên người Anh đã trở thành “vua” phòng vé với hai trong ba phim dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu. Hiện tại, giá trị tài sản ròng của Tom ước tính là 18 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.

Uncharted là bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử của Sony mang về 23,2 triệu USD từ 4.275 rạp chiếu vào cuối tuần thứ hai phát hành, nâng tổng doanh thu ở Bắc Mỹ lên 83,3 triệu USD. Thống kê cho biết tựa phim ghi nhận 35 triệu USD khác từ 64 lãnh thổ nước ngoài vào dịp cuối tuần. Cho đến nay, Uncharted đã kiếm hơn 143 triệu USD ở phòng vé quốc tế và tổng 226,4 triệu USD trên toàn cầu. Đến ngày 14/3, tác phẩm sẽ ra mắt ở thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, một bom tấn khác của Sony là Spider-Man: No Way Home chiếm vị trí thứ 3 với 5,7 triệu USD từ 3.002 rạp, giảm 23% trong tuần thứ 11 ra rạp. Kể từ khi ra mắt trên màn ảnh rộng vào tháng 12/2021, bộ phim Người Nhện đã giữ vững vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ - một thành tích hiếm có trong thời đại dịch. Tính đến ngày 27/2, Spider-Man: No Way Home thu về tổng cộng 779,8 triệu USD. Với đà này Người Nhện có thể sớm trở thành bộ phim thứ 3 từng vượt qua 800 triệu USD tại Bắc Mỹ. Variety nhận định con số này sẽ sớm đạt được trong tương lai gần. Tính tổng doanh thu toàn cầu, cuộc phiêu lưu mới của Người Nhện đã vượt 1,85 tỷ USD.

Trở thành triệu phú ở độ tuổi còn trẻ và được coi là diễn viên “ăn khách” bậc nhất Hollywood hiện tại, Tom Holland đương nhiên rất thoải mái trong cách chi tiêu của bản thân. Nam diễn viên đặc biệt yêu thích ôtô, chiếc xe mới tậu của anh là Rolls-Royce Cullinan giá 330.000 USD. Ngoài ra, Tom còn có Audi RS7 giá 115.000 USD, Audi R8 giá 145.000 USD, Audi RS7 Sportback 114.000 USD, Audi Q7 50.000 USD. Tổng giá trị bộ sưu tập xe hơi của nam diễn viên ước tính trị giá 750.000 USD.

Gu thời trang của Holland cũng “chất” không thể bàn cãi. Dù nhiều lần đóng những vai nhân vật Mỹ, nhưng phong cách trang phục của Tom Holland vẫn mang đậm vẻ Anh Quốc. Từ những bộ tuxedo đặt may riêng vô cùng tôn dáng trong những sự kiện công chiếu phim, đến những lần kết hợp đồ casual gần gũi mà màu sắc tươi tắn trẻ trung mỗi lần trả lời phỏng vấn. Đặc biệt, không có lần nào xuất hiện mà Holland lại thiếu đi những cỗ máy thời gian làm điểm nhấn nổi bật trên cổ tay trái. Điều thú vị là anh có vẻ không thích những vẻ đẹp quá phô trương. Những chiếc đồng hồ anh chọn thường mang đậm yếu tố cổ điển toát lên vẻ sang trọng giản đơn.

Dù tuổi đời còn trẻ, Tom đã sở hữu rất nhiều mẫu đồng hồ kinh điển, bao gồm Patek Philippe Aquanaut, Tag Heuer Monaco phiên bản đặc biệt, Rolex Submariner “Cermit”, Rolex Daytona hay Cartier Santos. Mỗi chiếc đồng hồ lại được Holland kết hợp với những bộ trang phục khác nhau theo đúng phong cách, qua đó thể hiện được đẳng cấp của mình.

Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 90, anh đã đeo chiếc Piaget Altiplano Skeleton hiên bản vàng trắng cực kỳ lịch lãm. Piaget là thương hiệu nổi tiếng với việc chế tạo một số đồng hồ đeo tay mỏng nhất thế giới và sản phẩm này được ra mắt với tư cách là chiếc đồng hồ skeleton mỏng nhất thế giới, chỉ dày có 2,4mm. Không chỉ lịch lãm, tinh tế, mà chiều sâu của đồng hồ được thể hiện qua từng chi tiết của bộ máy 1200S bên trong.

Tại buổi ra mắt ở London của bộ phim hoạt hình Onward, Holland đã đeo chiếc Aquanaut phiên bản kỷ niệm 20 năm ra mắt vào năm 1997. Chiếc đồng hồ 'Jumbo' 42,4mm này là phiên bản cải tiến của một chiếc đồng hồ lặn bình thường. Có khả năng chống nước ở độ sâu 120m và đi kèm với dây đeo cao su đa dụng.

Tom Holland cũng sở hữu một chiếc Cartier Santos. Đây có lẽ là chiếc đồng hồ “nằm giữa” hai thế hệ, nó chứng minh rằng nét sang trọng đến từ sự đơn giản, khiêm tốn luôn chiến thắng trong mọi cuộc đua. Cho dù khi tham dự một buổi lễ trao giải, đóng suits nghiêm chỉnh, tham gia một bữa trưa công sở hay thậm chí đi hẹn hò, uống cà phê, thì Cartier Santos vẫn được Tom Holland lựa chọn. Anh lựa chọn một dây đeo bằng da màu đen và chất liệu bằng thép không gỉ cho “phụ kiện yêu thích” của mình.

Trong thời gian nghỉ xả hơi, Tom Holland đã đeo một chiếc Rolex Cosmograph Daytona siêu thể thao. Chiếc đồng hồ hoàn toàn đơn sắc, có vỏ máy màu trắng với viền đen, làm từ vỏ sò 40mm với gờ bằng gốm cerachrom. Chiếc Rolex này có giá bán lẻ là 17.000 USD và có giá thị trường trên 30.000 USD, theo Superwatchman.

Còn tại buổi ra mắt bộ phim Spider-Man: No Way Home, Tom Holland đã đeo một chiếc Patek Philippe Perpetual Calendar siêu đặc biệt bằng vàng hồng 18K với mặt số màu bạc. Dưới nắp máy là bộ chuyển động 240Q tự lên dây cót và hiển thị thứ, ngày, tháng, năm nhuận và chỉ báo 24 giờ. Chiếc đồng hồ này có thể đã tiêu tốn của Người Nhện một khoản không hề nhỏ. Vào ngày thị trường tốt, giá có nó có thể lên tới 90.000 USD.

Tại Monaco Gran Prix 2021, Tom Holland đã đeo một chiếc đồng hồ siêu đặc biệt được đặt tên để vinh danh vòng đua Công thức 1 mang tính lịch sử. Chiếc TAG Heuer Monaco mà Tom lựa chọn được bọc bằng da và có mặt số màu bạc. Nó là một phiên bản đặc biệt chỉ giới hạn bán ra 500 chiếc trên toàn thế giới.

Không chỉ dấn thân vào mảng diễn xuất, Tom Holland còn được biết đến là một người có đầu óc kinh doanh đáng nể. Ít ai biết được rằng, hiện tại anh đang đầu tư vào 3 công ty lớn. Trong đó, công ty Tom Holland Ltd hiện đang được định giá trên thị trường ở mức 6,5 triệu USD (hơn 147 tỷ đồng). 2 công ty còn lại là Acre 1223 Ltd và Joey Frost Ltd cũng được anh đầu tư lần lượt được định giá 4,2 triệu USD (95 tỷ đồng) và 1,9 triệu USD (43 tỷ đồng).