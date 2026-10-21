Peloponnese: Một Hy Lạp khác khi mùa thu gõ cửa

Khi mùa hè khép lại, bán đảo Peloponnese ở miền nam Hy Lạp khoác lên mình diện mạo yên bình với những ngôi làng đá cổ, rừng thông xanh mướt, bãi biển vắng người và các lễ hội mùa thu đậm bản sắc địa phương...

Monemvasia, vùng đất của người Sparta. Ảnh: Jason Rambach/Getty Images.

Nếu những ngôi nhà trắng mái xanh của quần đảo Cyclades đã trở thành hình ảnh quen thuộc khi nhắc đến Hy Lạp, bán đảo Peloponnese lại mang đến một bức tranh khác. Nơi đây có những dãy núi trùng điệp, thung lũng phủ rừng thông, những ngôi làng xây bằng đá vôi và các thị trấn ven biển vẫn duy trì nhịp sống gắn bó với nghề đánh cá, nông nghiệp và những tập quán lâu đời.

Trong chuyến đi bằng ô tô qua các vùng Messinia, Mani và Laconia ở phía nam bán đảo, hành trình khám phá Peloponnese vào mùa thu mở ra những trải nghiệm đa dạng, từ thành phố cảng Kalamata đến thị trấn pháo đài Monemvasia, qua những tàn tích Byzantine, các bãi biển xanh ngọc và những ngôi làng đá cổ...

Đó không chỉ là một chuyến du lịch khám phá cảnh quan, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn, nơi lịch sử, ký ức gia đình và đời sống địa phương đan xen.

MÙA THU ĐÁNH THỨC VẺ ĐẸP KHÁC CỦA HY LẠP

Điểm khởi hành của hành trình là Kalamata, thành phố cảng xanh mát và cửa ngõ dẫn vào khu vực phía nam Peloponnese. Từ đây, cung đường ven biển mở ra hành trình khám phá những vùng đất có cảnh quan và lịch sử đa dạng, đặc biệt hấp dẫn khi mùa hè đã kết thúc.

Kiến trúc Hy Lạp Byzantine tại Monemvasia. Ảnh: Kisa_Markiza/Getty Images/iStockphoto.

Mùa thu mang đến một diện mạo khác cho bán đảo. Thay vì những gam màu trắng và xanh đặc trưng của Cyclades, du khách bắt gặp những thung lũng trải rộng, rừng thông, hoa dại và các ngôi nhà nông thôn bằng đá vôi nằm rải rác giữa màu xanh của núi rừng.

Sau những tháng hè nóng nực, các cộng đồng địa phương bước vào mùa thu hoạch và tổ chức những lễ hội truyền thống. Tại Laconia, người dân chào đón mùa thu hoạch nho làm rượu vang, cam và hạt dẻ; Messinia nổi tiếng với quả sung, trong khi khu vực quanh Kalamata gắn liền với những vườn ô liu.

Những hoạt động này giúp du khách tiếp cận một khía cạnh gần gũi hơn của đời sống Hy Lạp, bên ngoài các trung tâm du lịch đông đúc. Đó là những ngôi làng mà người Hy Lạp xa quê thường gọi bằng từ chorio, hàm chứa ký ức về quê nhà, họ hàng và cuộc sống nông thôn.

Tại đây, thực phẩm trên bàn ăn thường gắn với sản vật được trồng hoặc đánh bắt ngay trong vùng. Các quán ăn truyền thống taverna là nơi người dân địa phương gặp gỡ, trò chuyện và thưởng thức những món ăn quen thuộc, thay vì chỉ phục vụ khách du lịch.

Thời điểm giao mùa cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ khoảng 25 độ C đủ dễ chịu để đi bộ trên những cung đường xuyên núi, khám phá làng cổ hoặc dừng chân ngắm biển. Trong khi đó, nước biển vẫn đủ ấm để bơi lội tại nhiều bãi biển, nhưng không gian đã yên tĩnh hơn so với mùa hè cao điểm.

Từ Kalamata, hành trình kéo dài khoảng hai giờ đến Monemvasia bắt đầu bằng cung đường vượt đèo Taygetus. Những khúc cua uốn lượn qua các ngôi làng và đường hầm xuyên vách núi tạo nên trải nghiệm đặc trưng của một chuyến du lịch đường bộ. Phía trên những rừng linh sam, đại bàng vàng sải cánh, trong khi cảnh quan dần thay đổi khi xe vượt qua dãy núi.

Một điểm dừng đáng chú ý trên đường là Mystras, quần thể khảo cổ Byzantine nằm trên sườn đồi. Những cung điện và nhà nguyện tại đây gợi lại thời kỳ mà kiến trúc, tôn giáo và quyền lực chính trị Byzantine để lại dấu ấn sâu sắc trên vùng đất Hy Lạp.

Sau khi tham quan cung điện Paleologian và các nhà nguyện, du khách có thể xuống làng Parori để thưởng thức ẩm thực địa phương. Tại quán Taverna Ores, món syglino - thịt lợn được chế biến và bảo quản theo phương pháp truyền thống – được phục vụ cùng món hầm đậu bắp. Những món ăn mộc mạc như vậy góp phần tạo nên sức hấp dẫn của hành trình, bởi chúng phản ánh cách người dân tận dụng sản vật địa phương và gìn giữ tập quán ẩm thực qua nhiều thế hệ.

DẤU ẤN SPARTA VÀ THỊ TRẤN PHÁO ĐÀI MONEMVASIA

Rời Mystras, hành trình tiếp tục đến Sparta, địa danh gắn liền với một trong những thành bang nổi tiếng nhất của Hy Lạp cổ đại. Ngày nay, bên cạnh đô thị hiện đại, những dấu tích của thành phố xưa vẫn nằm giữa các vườn ô liu dưới chân dãy Taygetus.

Có thể đến bãi biển Simos bằng phà từ Pounta. Ảnh: Constantinos Iliopoulos/Alamy.

Tàn tích của khu thành cổ, quảng trường công cộng agora và các công trình còn sót lại không tạo thành một quần thể đồ sộ, nhưng vẫn mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Bức tượng Leonidas, vị vua Sparta nổi tiếng với cuộc chiến chống quân Ba Tư tại Thermopylae, đứng hướng về thành phố hiện đại, phía sau là những dấu tích của quá khứ.

Điều đáng chú ý là mối liên hệ giữa người dân địa phương với lịch sử cổ đại vẫn hiện diện trong đời sống ngày nay. Truyền thống và niềm tự hào về nguồn gốc Sparta tiếp tục góp phần định hình bản sắc của khu vực.

Từ Sparta, du khách có thể tiếp tục đến Monemvasia, một thị trấn pháo đài nằm trên khối đá lớn ngoài khơi bờ biển phía đông nam Peloponnese, được nối với đất liền bằng một con đường đắp nổi hẹp.

Bước qua những cánh cổng thành, du khách như đi vào một không gian khác, với các con ngõ lát đá hẹp, những ngôi nhà cổ và nhà thờ Chính thống giáo có từ thời Trung cổ. Kiến trúc Byzantine hiện diện rõ nét trong các công trình tôn giáo và không gian đô thị, trong khi dấu ấn thương mại Venice được thể hiện qua lịch sử giao thương của vùng.

Những thác nước Polylimnio tại Messinia. Ảnh: PitK/Alamy.

Monemvasia từng gắn liền với malvasia, loại rượu vang ngọt có độ cồn cao từng được xuất khẩu rộng rãi và trở thành một sản phẩm có giá trị trong hoạt động thương mại khu vực Địa Trung Hải.

Ngay cả những cơ sở lưu trú tại đây cũng mang dấu ấn lịch sử. Nhà nghỉ Kelia, có giá phòng từ khoảng 70 euro, vốn khởi đầu là nơi ở của các tu sĩ, nằm tại quảng trường Chryssafitissa hướng ra biển. Những công trình như vậy giúp du khách trải nghiệm di sản không chỉ qua các điểm tham quan mà còn trong chính không gian lưu trú.

Rời Monemvasia, hành trình có thể mở rộng về phía nam đến đảo Elafonisos. Để tới đây, du khách đi phà khoảng 10 phút từ Pounta. Bãi biển Simos nổi bật với những cồn cát vàng và làn nước xanh ngọc. Vào mùa thấp điểm, bãi biển trở nên vắng vẻ, tạo điều kiện để tận hưởng cảnh quan mà không phải hòa vào dòng khách đông đúc thường thấy trong mùa hè.

Tiếp đó, thị trấn cảng Gythio là điểm nghỉ chân thuận tiện trước khi khám phá Mani. Những dinh thự tân cổ điển mang gam màu pastel, các nhà hàng ven biển và nguồn hải sản do ngư dân địa phương cung cấp tạo nên không khí đặc trưng của một cộng đồng ven biển vẫn gắn bó với hoạt động hàng hải.

MANI - VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG NGÔI LÀNG ĐÁ VÀ BIỂN XANH

Nếu Monemvasia nổi bật với kiến trúc Byzantine và những bức tường thành cổ, Mani lại hấp dẫn bởi địa hình hiểm trở, các ngôi làng tháp bằng đá và truyền thống cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Kardamyli, một ngôi làng nổi tiếng trên bán đảo Mani, trở nên yên tĩnh hơn vào mùa thu. Ảnh: Stephen Hughes/Alamy

Vùng đất này từng nổi tiếng với lối sống khép kín và những mối quan hệ dòng họ chặt chẽ. Điều đó được phản ánh trong kiến trúc các ngôi làng, nơi những tòa tháp đá được xây dựng không chỉ để cư trú mà còn nhằm bảo vệ các gia đình trước những cuộc xung đột và các cuộc giao tranh với người Ottoman.

Tại Vathia, những ngôi làng tháp nằm trên các đỉnh núi gồ ghề, tạo thành một quần thể kiến trúc đặc biệt. Một số khu dân cư hiện đã bị bỏ hoang, trong khi những công trình khác được cải tạo thành nhà nghỉ. Dù vậy, hình dáng các tòa tháp vẫn gợi nhắc về một thời kỳ mà khả năng tự vệ là yếu tố quan trọng trong đời sống cộng đồng.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Mani không chỉ nằm ở quá khứ. Cảnh quan núi đá, những con đường ven biển và các làng chài mang đến nhiều trải nghiệm phù hợp với du khách yêu thích khám phá độc lập.

Gerolimenas là một điểm dừng chân thuận tiện để tham quan cả bờ đông và bờ tây của khu vực. Từ đây, du khách có thể đi bộ đến ngọn hải đăng tại mũi Tainaron, điểm cực nam của đất liền Hy Lạp, rồi tận hưởng làn nước biển trong đến mức những con thuyền dường như đang lơ lửng trên mặt nước.

Tại Gerolimenas, khách sạn Akroyiali đã hoạt động từ những năm 1970, trước khi phần lớn các tuyến đường trong khu vực được xây dựng. Nằm ngay sát bờ biển, khách sạn đem đến trải nghiệm nghỉ ngơi gắn với nhịp điệu tự nhiên của vùng duyên hải. Tiếng sóng vỗ hòa cùng âm thanh trò chuyện từ quán ăn truyền thống phía dưới, nơi chủ khách sạn Theodorakakis và gia đình đón tiếp khách lưu trú.

Đối với những du khách muốn tìm hiểu một Hy Lạp khác ngoài các điểm đến nổi tiếng, Mani cho thấy giá trị của những vùng đất vẫn duy trì được bản sắc riêng. Những ngôi làng đá, các truyền thống địa phương và nhịp sống gắn với biển tạo nên sức hút không dễ tìm thấy ở những trung tâm du lịch đông đúc.

Hành trình qua Peloponnese vì thế không đơn thuần là chuyến đi ngắm cảnh. Đó còn là cơ hội khám phá mối liên hệ giữa lịch sử và đời sống hiện đại, giữa ký ức gia đình và cảm thức quê hương, cũng như giữa du lịch và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ.