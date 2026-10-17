Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Đường sắt Việt Nam phải chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy và quản trị
DDũng Huỳnh
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Tại lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đổi mới mô hình hoạt động, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt và khai thác hiệu quả nguồn lực từ hệ thống nhà ga...
Chiều 16/10, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh lịch sử ngành Đường sắt Việt Nam gắn liền với chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Qua nhiều giai đoạn, ngành tiếp tục khẳng định vai trò trong vận tải, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra ngành đường sắt vẫn đối mặt nhiều điểm nghẽn. Trong đó, tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện vẫn sử dụng đường đơn, khổ 1.000 mm; thị phần vận tải đường sắt suy giảm, chưa phát huy được lợi thế trên trục vận tải dọc đất nước.
"Trong khi đó, chi phí logistics của Việt Nam ở mức 14 - 16% GDP, cao hơn nhiều so với trung bình thế giới. Dù là kết cấu hạ tầng chiến lược, đường sắt trong nhiều thập kỷ chỉ nhận được khoảng 3 - 5% tổng vốn đầu tư hạ tầng giao thông, còn vốn bảo trì chưa đáp ứng một nửa nhu cầu", Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nói.
Theo Phó Thủ tướng, các quyết sách mới về phát triển đường sắt, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam dài 1.541 km và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đang mở ra không gian phát triển mới cho ngành.
Việc chuyển đổi sang mô hình Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vì vậy đòi hỏi thay đổi mạnh mẽ về tư duy, quản trị và năng lực tổ chức thực hiện. Đường sắt cần chuyển từ một phương thức vận tải đơn thuần thành trục hạ tầng chiến lược kiến tạo không gian phát triển quốc gia; đồng thời chủ động tham gia từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án mới, từng bước giảm sự phụ thuộc vào ngân sách.
Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn đặt an toàn chạy tàu lên hàng đầu, chuyển từ xử lý sự cố sang chủ động dự báo, phòng ngừa rủi ro; nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy hành khách và doanh nghiệp làm trung tâm. Cùng với đó, công tác đào tạo nhân lực cần đi trước 2 - 3 năm để đáp ứng nhu cầu của các dự án mới, với quy mô nhân lực được dự báo hơn 21.000 người.
Về công nghệ, Tập đoàn cần liên kết doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, viện nghiên cứu và trường đại học để tiếp nhận chuyển giao, làm chủ công nghệ lõi và nâng tỷ lệ nội địa hóa. Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm “không mua dự án, mà mua năng lực”, hướng tới biến thị trường đường sắt thành động lực phát triển công nghiệp trong nước.
Một nhiệm vụ khác là khai thác hiệu quả tài sản hiện có, đặc biệt là 312 khu ga, gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Tập đoàn cần phát huy giá trị không gian trong ga, trên ga và khu vực phụ cận, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định để tạo nguồn lực tái đầu tư. Đồng thời, phát triển chuỗi logistics kết nối nhà ga với cảng biển, cảng cạn, khu công nghiệp và mạng lưới đường sắt quốc tế.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu hiện đại hóa quản trị trên nền tảng số, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, chuyển từ bảo trì bị động sang quản trị tài sản kết cấu hạ tầng theo vòng đời; tăng cường trách nhiệm giải trình, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và hiệu quả công việc.
Đối với các kiến nghị của Tập đoàn, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, thể chế, xem xét phương án bổ sung vốn điều lệ và đổi mới cơ chế đặt hàng bảo trì hạ tầng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý Nhà nước tạo cơ chế nhưng không làm thay; nguồn lực phải đi kèm trách nhiệm và kết quả thực hiện cụ thể.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và ông Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc Tập đoàn.
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