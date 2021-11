Tập đoàn của Warren Buffett đang nắm kỷ lục gần 150 tỷ USD tiền mặt

Berkshire Hathaway, tập đoàn đa lĩnh vực khổng lồ do tỷ phú Warren Buffett nắm quyền kiểm soát, đạt tăng trưởng lợi nhuận 2 con số trong quý 3 vừa qua, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19 của một loạt lĩnh vực kinh doanh.

Khối tiền mặt của Berkshire nhờ đó cũng đạt mức cao kỷ lục, trong khi nhà đầu tư huyền thoại tạm thời chưa có kế hoạch thâu tóm nào mới để tiêu bớt lượng tiền này.

Báo cáo tài chính công bố vào cuối tuần cho biết Berkshire đạt 6,47 tỷ USD lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 3, tăng 18% so với mức lãi 5,48 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Berskhire cho biết nhiều bộ phận của tập đoàn đã hưởng lợi từ sự mở cửa trở lại của nền kinh tế, khi nhu cầu của người tiêu dùng bắt đầu quay trở lại mức trước đại dịch. Lợi nhuận hoạt động của các mảng đường sắt, dịch vụ tiện ích và năng lượng tăng 11% so với quý 3/2020, đạt 3,03 tỷ USD.

“Bắt đầu từ quý 3/2020, nhiều công ty của chúng tôi bắt đầu đạt doanh số và lợi nhuận cao hơn nhiều so với quý 2, phản ánh nhu cầu cao hơn của người tiêu dùng”, Berkshire cho biết trong báo cáo. “Hiệu ứng dài hạn của sự gia tăng nhu cầu này là chưa thể ước lượng chính xác vào thời điểm hiện tại”.

Ở thời điểm cuối tháng 9, Berkshire nắm lượng tiền mặt kỷ lục 149,2 tỷ USD, tăng từ con số 144,1 tỷ USD vào cuối quý 2. Trong mấy năm trở lại đây, ông Buffett chưa thực hiện vụ thâu tóm quy mô lớn nào, trong bối cảnh mức định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục và thị trường mua lại và sáp nhập (M&A) có mức độ cạnh tranh cao.

Khối tiền mặt khổng lồ được tích tụ ngay cả khi Berkshire tích cực mua lại cổ phiếu. Trong quý 3, tập đoành này mua 7,6 tỷ USD để mua lại cổ phiếu của chính mình, nâng tổng mức mua trong 9 tháng lên 20,2 tỷ USD. Năm ngoái, Berkshire chi kỷ lục 24,7 tỷ USD để mua lại cổ phiếu.

Tổng lợi nhuận của Berkshire – hạng mục bao gồm cả những khoản đầu tư cổ phiếu có mức độ biến động cao của tập đoàn – đạt 10,3 tỷ USD trong quý 3, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là do trong quý 3, Berkshire chỉ lãi 3,8 tỷ USD từ đầu tư cổ phiếu, so với mức lãi 24,8 tỷ USD đạt được trong cùng kỳ 2020.

Buffett nhấn mạnh rằng nhà đầu tư không nên chú ý quá nhiều đến mức thay đổi hàng quý về lợi nhuận đầu tư cổ phiếu của Berkshire.

“Mức lỗ/lãi về đầu tư cổ phiếu trong bất kỳ quý nào cũng thường không có nhiều ý nghĩa và mang tới những con số về lợi nhuận ròng tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) dễ gây hiểu lầm đối với những nhà đầu tư ít hiểu biết về các nguyên tắc kế toán”, báo cáo tài chính của Berkshire viết.

Năm nay, cổ phiếu B của Berkshire đã tăng hơn 24%, nhưng hiện đang thấp hơn khoảng 2% so với mức kỷ lục thiết lập vào tháng 5.