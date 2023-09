Phú Yên cảnh báo dự án “ma” Sơn Phước New City

Thông tin trên được lãnh đạo UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, cảnh báo tới người dân và nhà đầu tư về dự án “ma” Sơn Phước New City trên địa bàn huyện này.

ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG CÓ DỰ ÁN NÀY

Theo UBND huyện Sơn Hòa, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng phát hiện trên không gian mạng xuất hiện thông tin về dự án khu dân cư cao cấp “Sơn Phước New City” thuộc xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Các đối tượng còn in các tờ rơi để quảng cáo về dự án như: Pháp lý rõ ràng (sổ hồng riêng), giá chỉ 299 triệu đồng/lô; chiết khấu ngay 02 chỉ vàng và nhiều yếu tố thu hút đầu tư như: kết nối trục đường quốc lộ 19C và quốc lộ 25 đi các tỉnh Tây Nguyên và sân bay Tuy Hòa; tiện ích trường học, bệnh viện, chợ, công viên, trung tâm hành chính huyện…

Dự án ma “Sơn Phước New City” - Nguồn: UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

UBND huyện Sơn Hòa cho biết, đơn vị tự xưng là chủ đầu tư của dự án là Công ty cổ phần Bất động sản Ngô Gia Group (có trụ sở tại ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Đáng chú ý còn có một số tờ báo điện tử như: baoninhbinh.org.vn, baodongnai.com.vn cũng đã có các bài viết, đăng tải để quảng bá về dự án này.

Điều đáng nói là hiện nay, các đối tượng đã tự ý cắm cọc, phân lô nền trên một số diện tích đất và rao bán đất nền nhà ở cho người có nhu cầu.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND huyện Sơn Hòa và các cơ quan chuyên môn (Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng kinh tế hạ tầng) thì hiện tại, khu vực này là đất nông nghiệp và đất trồng cây hàng năm khác, hoàn toàn không phải đất ở và trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên hoàn toàn không có dự án này.

“Đây là thủ đoạn cũ chứ không hề mới, chúng ta đều biết vụ án Alibaba mà các cơ quan chức năng TP.HCM đang xét xử về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc vẽ ra các dự án “ma” để bán đất nền điển hình tương tự”, UBND huyện Sơn Hòa cảnh báo.

Hiện tại, website của công ty Ngô Gia Group đang được bảo trì, tất cả các bài báo về công ty này trên các báo đã đăng không còn tìm thấy nội dung. Tìm hiểu trên tài khoản facebook Ngô Gia Group cho thấy những thông tin về tỉnh Phú Yên và huyện Sơn Hòa được đăng tràn ngập trong hơn 02 tháng gần đây. Cũng theo thông tin từ tài khoản facebook Ngô Gia Group, Công ty cổ phần Bất động sản Ngô Gia Group thành lập vào cuối năm 2020, có trụ sở chính tại số 60/4, ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin về các dự án phát triển nhà ở tính đến cuối tháng 7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, trên địa bàn tỉnh này hiện không có dự án nào đã và đang triển khai hoặc lập thủ tục đầu tư xây dựng hoặc lựa chọn chủ đầu tư có tên gọi “Sơn Phước New City” của Công ty cổ phần Bất động sản Ngô Gia Group.

ĐÃ CÔNG BỐ 6 DỰ ÁN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN NHÀ

Liên quan đến các dự án phát triển nhà ở tại Phú Yên, vào tháng 7/2023, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã công bố 06 dự án chưa được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai (tính đến ngày 18/7/2023).

Các dự án này gồm: Khu dân cư Phố chợ Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 72 với 387 căn); Khu đô thị mới Ánh Dương, huyện Tuy An (Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng My Hoàng Dương và Công ty TNHH MTV Xây dựng Tân Hưng, 460 căn); Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, TP. Tuy Hòa (Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Phú Yên, 388 căn);

03 dự án căn hộ chung cư ở TP. Tuy Hòa gồm: Khu công trình hỗn hợp 77-79 Nguyễn Du (Công ty cổ phần Biển Phú Yên); Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại khu đất phía Bắc đường N3, đường Hùng Vương (Công ty cổ phần Bất động sản An Phước); Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại số 296 Trần Hưng Đạo, phường 6 (Công ty cổ phần Đầu tư Number 1 Land).

Đối với 06 dự án trên, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các dự án triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Khi có nhu cầu huy động vốn để phát triển nhà ở theo hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản kèm hồ sơ có liên quan gửi Sở Xây dựng để được xem xét giải quyết theo quy định.

“Trường hợp ký hợp đồng huy động vốn không đúng với quy định về nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa được Sở Xây dựng xác nhận bằng văn bản thì không được pháp luật công nhận, chủ đầu tư sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho người tham gia góp vốn”, Sở Xây dựng lưu ý.

Ngoài ra, đối với các dự án đã được phép huy động vốn, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát lại các quy định tại các khoản 1, Điều 55; khoản 1, Điều 56; Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản để thực hiện việc huy động vốn để phát triển nhà ở theo hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định.