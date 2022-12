Giám đốc vẽ dự án "ma" để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh phát hiện một số hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng. Sau quá trình xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và vận động một số bị hại làm đơn tố cáo Mai Chí Phương, Giám đốc Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng cùng vợ là Võ Thị Thành lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ vào nội dung đơn tố giác tội phạm của bị hại và các thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 26/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng để tiến hành điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu như sau, khoảng giữa tháng 9/2022, do mua bán đất thua lỗ, cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân nên vợ chồng Mai Chí Phương trao đổi, bàn bạc, thống nhất với nhau đưa các thông tin gian dối về việc Công ty Huy Đoàn Hưng đang đầu tư thực hiện một số dự án khu dân cư tại xã Thạch Đài để bà N.T.T (SN 1964; trú tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tin tưởng chuyển tiền đầu tư dự án.

Để thuyết phục bà T., Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đưa bà T. đi xem một số khu đất mà công ty của vợ chồng dự định triển khai dự án, nhưng thực chất Công ty Huy Đoàn Hưng không thực hiện dự án nào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng như huyện Thạch Hà.

Sau khi bà T. tin tưởng dự án là thật nên đã chuyển hàng chục tỷ đồng để cùng góp vốn đầu tư dự án cho vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành, sau đó vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành chiếm đoạt để trả nợ cho nhiều người và chi nhiều mục đích khác nhau.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, bước đầu hai bị can đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà N.T.T với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ngày 2/12/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố bị can đối với Mai Chí Phương và Võ Thị Thành về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, bị can Mai Chí Phương và Võ Thị Thành còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đang tập trung điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.