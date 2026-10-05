Pomina nhận hỗ trợ 1.352 tỷ đồng từ Vinhomes để phục hồi sản xuất

Theo đó, POM đã thông qua việc ký kết hợp đồng khung hợp tác, Công ty cổ phần Vinhomes (mã VHM-HOSE) sẽ hỗ trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhóm công ty Thép Pomina, việc thu hồi khoản hỗ trợ được thực hiện thông qua giao dịch mua bán hàng hóa giữa Vinhomes và Thép Pomina và/hoặc từ các nguồn thu khác của Thép Pomina theo thỏa thuận tại hợp đồng, tổng hạn mức hỗ trợ vốn lưu động tối đa 1.352 tỷ đồng.
Đồng thời, Thép Pomina thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Sĩ, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt công ty tiến hành đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết, ký kết hợp đồng.
Được biết ngày 31/01/2026, Công ty cổ phần Thép Pomina và các đơn vị thuộc Nhóm Công ty Pomina ký Hợp đồng khung hợp tác, hỗ trợ với Công ty cổ phần Vinhomes. Hợp đồng nhằm hỗ trợ vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhóm Công ty Pomina và phối hợp cung cấp sản phẩm thép trong giai đoạn 2026-2027.
Trên thị trường HNX đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu POM của Công ty Cổ phần Thép Pomina vào diện cảnh báo kể từ ngày 19/6/2026. Nguyên nhân là do Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Ngoài ra, cổ phiếu POM còn bị hạn chế giao dịch với các lý do gồm Thép Pomina có vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; chưa công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và 2025; Thép Pomina là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, POM ghi nhận lỗ hơn 295 tỷ đồng, giảm 22,64% so với cùng kỳ (382 tỷ đồng). POM cho biết lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 giảm 86 tỷ đồng, tương ứng giảm 22,64% so với cùng kỳ năm 2025 chủ yếu là Nhà máy Thép Pomina 1 đã khôi phục hoạt động từ tháng 03/2026, qua đó doanh thu thuần tăng 508 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng 63 tỷ đồng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 46 tỷ đồng, chủ yếu do mức trích lập dự phòng đầu tư tài chính và chênh lệch tỷ giá thấp hơn cùng kỳ năm trước.
Trong kỳ, Nhà máy Luyện phôi thép Pornina 3 tiếp tục tạm ngừng hoạt động, trong khi Nhà máy Thép Pomina 1 mới được khôi phục từ tháng 03/2026 và đang trong giai đoạn tăng dần công suất và do quy mô hoạt động chưa phục hồi đầy đủ, doanh thu và lợi nhuận gộp phát sinh chưa đủ bù đắp các chi phí cố định, đặc biệt là chi phí tài chính. Vì vậy, công ty ghi nhận lỗ sau thuế 295 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.
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