Pyn Elite Fund: Định giá chứng khoán Việt Nam đang ở mức thấp kinh ngạc so với MSCI ACWI World

Trong báo cáo cập nhật hiệu suất đầu tư tháng 7 vừa qua, quỹ đầu tư đến từ Phần Lan - Pyn Elite Fund cho rằng, tháng 7 bắt đầu theo chiều hướng đi xuống của thị trường chứng khoán Việt Nam khi chỉ số Vn-Index rớt mạnh vào ngày 6/7 xuống mức thấp nhất trong vòng 17 tháng đổ lại, ở vùng 1.149 điểm.

Chỉ số VN-Index đã phát triển yếu hơn mức trung bình, nhưng mức định giá của nó tạo ra tiềm năng phát triển tích cực hơn nữa. P/E của VN-Index cho năm 2022 hiện là 11,1 ở mức thấp đáng kinh ngạc so với mức 15,4 của chỉ số MSCI ACWI World. MSCI ACWI là thước đo dựa trên thị trường chứng khoán của 47 quốc gia.

Tuy nhiên, sau đó, các đáy của thị trường đã được tìm thấy. Tâm lý thị trường được củng cố bởi cả đà tăng của giá cổ phiếu trên toàn thế giới và kết quả tốt của quý II tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. Hiệu suất của PYN Elite đã tăng 0,9% trong tháng nhờ ACV, MBB và CTG.

Tính từ đầu năm, hiệu suất của PYN Elite âm 19,3% và Vn-Index đã âm 19,5%.

Hiệu suất của Pyn Elite Fund.

Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của quỹ đến từ Phần Lan vẫn là những cái tên quen thuộc như CTG, VHM, VEA, VRE, TPB, MBB, HDB, KHD, SCS. Trong khi ACV, NLG, KDC là công thần giúp quỹ lội ngược dòng hiệu suất dương thì TPB, MIG, VHM lại là ba tội đồ kéo sự sụt giảm hiệu suất của quỹ.

Về vĩ mô, tăng trưởng GDP đã mạnh mẽ trong Quý 2, nhưng các số liệu vĩ mô của tháng 7 cho thấy sự phát triển thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong Quý 3. Sản xuất công nghiệp tăng 11,2%, xuất khẩu tăng 8,9%, đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 20%. Thương mại bán lẻ tăng trưởng đáng kể, 42,6% so với cùng kỳ năm ngoái và hiện đã cao hơn 12% so với mức tháng 7 năm 2020 và cao hơn 18% so với mức tháng 7 năm 2019.

Doanh thu của ngành du lịch tăng 3451% so với cùng kỳ năm ngoái và đã bằng 82% so với mức tháng 7 năm 2019. Mặc dù tốc độ tăng trưởng mạnh, lạm phát vẫn ổn định ở mức 3,14%. Áp lực lạm phát thậm chí còn suy yếu khi giá nhiên liệu giảm.

Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của Pyn Elite Fund.

Đánh giá về cổ phiếu VHM, theo quỹ này, nhà phát triển khu dân cư lớn nhất Việt Nam VHM (Vinhomes) là điểm sáng của ngành sau khi doanh số bán trước đạt kỷ lục 3,2 tỷ USD trong quý 2, tăng 250% so với cùng kỳ. Đằng sau sự phát triển là sự ra mắt của dự án Empire rộng 460 ha. Empire là dự án đầu tiên trong số 4 dự án quy mô lớn mà VHM có kế hoạch thực hiện trong vòng một năm rưỡi. Thị trường vẫn còn nhiều nhu cầu và ít nguồn cung do những năm Covid. Tổng quy mô của các dự án là 1.270 ha và giá trị là 17,5 tỷ USD. Họ dự kiến ​​sẽ đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận cho VHM trong các năm 2023-2024.