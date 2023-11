QCG bị truy thu hơn 556 triệu tiền thuế năm 2021 và 2022

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) thông báo nhận được các quyết định của Cục thuế Tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2021, 2022.

Cụ thể: ngày 10/11 QCG cho biết đã nhận được quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai vê việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra việc chấp hành chính sách thuế (năm 2021 và năm 2022) từ hoạt động kiểm tra thuế thông thường hàng năm của Cục thuế tỉnh Gia Lai.

Theo đó, tổng số thuế truy thu của QCG là 556.406.452 đồng.

Kết thúc quý 3/2023 vừa qua, doanh thu của QCQ giảm 87% từ 525 tỷ cuống còn gần 67 tỷ đồng; lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 72% từ 22,32 tỷ còn 6,33 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 277 tỷ đồng giảm 76% so với cùng kỳ năm trước (1.177 tỷ đồn). Lợi nhuận trước thuế lỗ 5,4 tỷ và sau thuế lỗ 3,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 9 tháng của năm trước đạt 43 tỷ đồng.

Năm 2023, QCG dự kiến doanh thu đạt 900 tỷ và 50 tỷ lãi trước thuế.

Theo giải trình từ phía QCG, nguyên nhân tăng (giảm) hoạt động kinh doanh trong quý 3/2023 so với quý 3/2022 là doanh thu các hoạt động trong Quý 3/2023 giảm so với cùng kỳ năm trước với tỷ lệ 87% tương ứng về giá trị giảm 458,2 tỷ đồng và lợi nhuận quý 3/2023 giảm 72% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giá trị giảm 15,98 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do thị trường bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thủ tục hành lang pháp lý dự án còn chồng chéo vẫn đang trong quá trình góp ý sửa đổi để hoàn thiện, nên thủ tục triển khại các dự án đều không được giải quyết.

Bên cạnh đó, hầu hết các ngân hàng đều siết chặt nguồn vốn cho vay đối với các giao dịch bất động sản, lãi suất tăng cao gây áp lức lớn cho khách hàng và doanh nghiệp.



Thị trường bất động sản với nhiều yếu tố không thuận lợi như đã nêu với nhu cầu giao dịch bất động sản giảm mạnh, dòng tiền hạn chế kéo theo doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước.