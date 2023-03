Quảng Trị hết kiên nhẫn với các trạm phát sóng bỏ hoang của Gtel Mobile

Ngày 23/3/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 1167 gửi các đơn vị như công an tỉnh; Sở Xây dựng; UBND các huyện: Cam Lộ, Gio Linh, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà về việc xử lý các trạm BTS – trạm thu phát sóng có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị giao Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) – Đơn vị chủ sở hữu các công trình tháo dỡ 4 trạm BTS có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, hoàn thành trước mùa mưa bão sắp đến.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn Công ty Gtel Mobile tiến hành phá dỡ các công trình theo đúng quy định hiện hành.

Giao Công an tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương liên quan và Công ty Gtel Mobile đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình phá dỡ công trình.

UBND các huyện: Cam Lộ, Gio Linh, thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị thông báo đến các chủ hộ gia đình nơi có công trình được tháo dỡ biết, phối hợp, tạo điều kiện cho các đơn vị có liên quan đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ.

Được biết, từ năm 2009 tới năm 2018, Gtel Mobile đã xây dựng 12 trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đến nay, còn tồn tại 4 trạm xây dựng trên phần đất của 4 hộ gia đình ở thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, huyện Gio Linh, Cam Lộ.

4 trạm thu phát sóng thông tin di động của Gtel Mobile đã ngừng hoạt động từ tháng 4.2018. Sau khi ngừng khai thác, các trạm này không được bảo trì, bảo dưỡng; không thanh lý hợp đồng, không thanh toán tiền thuê mặt bằng đặt trạm và bỏ hoang, phó mặc cho các hộ dân cho thuê đất.

Tình trạng bỏ hoang trạm phát sóng của Gtel Mobile, gây mất an toàn cho người dân cũng đã từng xảy ra ở hàng loạt tỉnh thành như Trà Vinh, Khánh Hòa, Đà Nẵng… Các địa phương nêu trên đã phải tìm nhiều cách thức, biện pháp để xử lý những trạm phát sóng cao hàng chục mét bị bỏ hoang nhiều năm, gây nguy hiểm cho người dân.

Cá biệt như tại Đà Nẵng có tới gần 100 trạm thu phát sóng của Gtel không hoạt động trong thời gian dài, chính quyền địa phương này đã mất rất nhiều thời gian để đốc thúc doanh nghiệp tháo dỡ đồng thời tìm phương án xử lý.

Liên quan đến hoạt động của nhà mạng này, trong các năm gần đây, thuê bao của Gtel Mobile tại một số địa phương còn phản ánh nhiều tháng liền bị mất sóng, không thể thực hiện được liên lạc, nhiều thuê bao dù đã cố gắng liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của nhà mạng nhưng không có ai nhấc máy...

Trên góc độ truyền thông, từ nhiều năm nay, Gmobile đã không còn thực hiện bất cứ một hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới của nhà mạng, hình ảnh của Gmobile đã không còn hiện diện.

Công ty Cổ phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu (Gtel Mobile JSC) được thành lập ngày 8/7/2008, dưới hình thức một công ty liên doanh giữa hai cổ đông - Tổng Công ty viễn thông Toàn cầu (GTel Corp) và Tập đoàn VimpelCom (Liên bang Nga) GTel Mobile là nhà cung cấp và khai thác các dịch vụ viễn thông di động trên nền tảng công nghệ GSM/EDGE.