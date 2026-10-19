Quảng Trị tìm nhà đầu tư dự án điện gió hơn 8.500 tỷ đồng

Dự kiến lắp đặt 32 tua-bin gió, công suất 200 MW và sản lượng khoảng 515,86 GWh/năm, Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ là dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư dự kiến 8.507 tỷ đồng.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến vừa ký ban hành Quyết định số 4394/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ. Đây là bước tiếp theo trong quá trình triển khai dự án, tạo cơ sở thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Theo quyết định, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính cạnh tranh, công khai và minh bạch của hồ sơ mời quan tâm cũng như nội dung trình phê duyệt; đồng thời tổ chức các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 15/9/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3861/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ. Nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Theo chủ trương đầu tư được chấp thuận, Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ có tổng vốn đầu tư dự kiến 8.507 tỷ đồng, công suất thiết kế 200 MW, sản lượng điện khoảng 515,86 GWh/năm. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm.

Khu vực triển khai dự án nằm tại vùng biển gần bờ, trong phạm vi 6 hải lý, thuộc địa bàn phường Bắc Gianh, xã Đông Trạch và xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Tổng diện tích đất và mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 69 ha, gồm 10 ha đất sử dụng có thời hạn, 4 ha đất sử dụng tạm thời và 55 ha mặt nước.

Về quy mô xây dựng, dự án dự kiến lắp đặt 32 tua-bin gió, mỗi tua-bin có công suất khoảng 6,25 MW. Các tua-bin được bố trí cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình tối thiểu 1.000 m.

Bên cạnh hệ thống tua-bin, dự án còn có một trạm biến áp 35/500 kV và tuyến đường dây 500 kV dài khoảng 27,5 km. Tuyến đường dây được đầu tư theo phương án mạch đơn, đấu nối từ Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ về thanh cái 500 kV của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, phù hợp với phương án đấu nối đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025.

Về tiến độ, việc lựa chọn nhà đầu tư dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, các thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng tiếp theo.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động trong vòng 18 tháng kể từ khi có quyết định giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển; bảo đảm vận hành thương mại chậm nhất trong năm 2029.