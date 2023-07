Quý 2, Vinamilk báo lãi 2.220 tỷ đồng, tăng 16,5% so với quý trước

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2 năm 2023.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ và tăng 8,9% so với quý 1/2023; lợi nhuận sau thuế đạt 2.220 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và tăng 16,5% so với quý 1/2023.

Được biết, hai quỹ ngoại là F&N DAIRY INVESTMENTS PTE. LTD và PLATINUM VICTORY PTE. LTD (Singapore) cùng kiên trì đăng ký mua vào 20.899.544 cổ phiếu VNM/mỗi quỹ. Tính đến từ đầu năm 2023 đến nay, hai quỹ này đã đăng ký mua vào hơn 10 lần, nhưng không thành công do thị trường không phù hợp.

Mới đây, VNM đã tổ chức một sự kiện khởi động cho kế hoạch làm mới nhận diện thương hiệu vào ngày 06/07/2023, trong đó công ty đã giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới bao gồm logo mới và ít nhất sáu bộ thiết kế bao bì (dự kiến sẽ có nhiều bộ thiết kế hơn nữa trong thời gian tới).

Công ty cho biết, logo mới vừa gợi về lịch sử của thương hiệu, vừa khơi dậy tinh thần trẻ trung và khát khao của VNM. Bộ màu sắc rực rỡ mới được sử dụng trên bao bì mới của VNM nhằm đại diện cho nguồn năng lượng của thương hiệu mới và nhịp sống năng động tại Việt Nam và quan trọng nhất là màu sắc mới giúp sản phẩm của VNM nổi bật trên kệ hàng.

Do đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIetCap (VCSC) cho rằng hình ảnh bắt mắt mới của sản phẩm VNM sẽ có hiệu quả trong việc tạo được ấn tượng ban đầu mạnh mẽ từ khách hàng. Những thiết kế này sẽ giúp VNM thu hút sự chú ý của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của công ty.

Ngoài ra, VCSC tin rằng mạng lưới phân phối rộng khắp của VNM bao gồm: 200 nhà phân phối độc quyền và 210.000 điểm bán hàng tại kênh truyền thống cũng như 8.000 điểm bán hàng kênh hiện đại là lợi thế vì các kênh bán hàng này có thể giúp quảng bá nhận diện thương hiệu mới của công ty.

Để thu hút và giữ chân khách hàng trong tương lai, VCSC cho rằng VNM cần thực hiện những hoạt động quảng cáo và khuyến mãi hiệu quả cũng như duy trì chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi cần xem xét và đánh giá thêm về những kết quả đạt được sau việc thay đổi nhận diện thương hiệu trước khi có thể xác định chiến lược này có thành công hay không. Trong Báo cáo Cập nhật gần nhất, VCSC kỳ vọng VNM sẽ dần lấy lại thị phần từ năm 2024 và dự báo doanh thu của công ty sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6% trong giai đoạn 2023-2027.

Với kết quả kinh doanh trên, VCSC cho rằng giá sữa đầu vào giảm có tác động rõ ràng hơn đến việc cải thiện biên lợi nhuận gộp của VNM trong quý 2/2023. Trong nửa đầu năm 2023, VNM ghi nhận doanh thu đạt 29,2 nghìn tỷ đồng (+1,2% YoY) và LNST đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (-5,9% YoY), lần lượt hoàn thành 47% và 44% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo của VCSC và VCSC hiện có khuyến nghị "khả quan" cho VNM với giá mục tiêu là 76.100 đồng/cổ phiếu.