Quy mô tài sản đầu tư trên toàn cầu qua một biểu đồ

Ngọc Trang

23/12/2025, 07:00

Theo dữ liệu từ bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu Goldman Sachs Global Investment Research của ngân hàng Goldman Sachs, Mỹ hiện chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tài sản có thể đầu tư trên toàn cầu. Cụ thể, cổ phiếu và trái phiếu Mỹ chiếm 47% tổng danh mục.

Vị thế này một phần được hậu thuẫn bởi đà tăng dài hạn của chỉ số S&P 500 - thước đo 500 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất Mỹ - cùng sức ảnh hưởng vượt trội của các tập đoàn công nghệ lớn của nước này. Bên cạnh đó, vai trò của đồng USD với tư cách đồng tiền dự trữ toàn cầu cũng duy trì nhu cầu đối với trái phiếu và tài sản sinh lời cố định khác như chứng chỉ tiền gửi tại Mỹ.

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện danh mục tài sản có thể đầu tư trên toàn cầu, dựa trên dữ liệu từ Goldman Sachs Global Investment Research.

VnEconomy

Tổng quy mô thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt 127,9 nghìn tỷ USD, trong đó Mỹ chiếm 64% vốn hóa. Những năm gần đây, kỳ vọng xoay quanh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần thúc đẩy cổ phiếu Mỹ tăng giá, đưa tỷ trọng của nước này trong thị trường cổ phiếu toàn cầu lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Để so sánh, giai đoạn ngay sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, Mỹ chỉ chiếm khoảng 40% thị trường cổ phiếu toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, khu vực châu Á trừ Nhật Bản đứng thứ hai nhưng cách xa với tỷ trọng 12% trong tổng tài sản có thể đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, khu vực này có sự phân hóa mạnh. Trong khi sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Ấn Độ đạt mức sinh lời bình quân năm 16% trong 5 năm qua, Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc chỉ đạt 2,8% trong cùng giai đoạn.

Với trái phiếu, tổng quy mô thị trường trái phiếu toàn cầu đạt quy mô 96,6 nghìn tỷ USD. Mỹ tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng 43%, còn châu Âu đứng sau với 29%.

Ngoài cổ phiếu và trái phiếu, thị trường vàng được định giá đạt quy mô 15,7 nghìn tỷ USD, tương đương 6% danh mục tài sản đầu tư toàn cầu. Tiền mã hóa hiện hiện chỉ chiếm một phần nhỏ là 1% tổng tài sản toàn cầu với vốn hóa thị trường 2,6 nghìn tỷ USD.

Từ khóa:

cổ phiếu Mỹ tài sản đầu tư trên toàn cầu thế giới thị trường cổ phiếu toàn cầu trái phiếu Mỹ tỷ trọng tài sản toàn cầu
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy