Thứ Năm, 18/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nhà đầu tư toàn cầu mua mạnh trái phiếu Venezuela

Đức Anh

18/12/2025, 17:15

Giới đầu tư đang gom trái phiếu Venezuela đang trong tình trạng vỡ nợ, đặt cược rằng nếu tình hình chính trị tại nước này chuyển biến, triển vọng thu hồi nợ có thể được cải thiện...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Vài ngày gần đây, trái phiếu Venezuela tăng lên quanh mức 33 cent/USD mệnh giá, tức khoảng 33 USD cho mỗi 100 USD mệnh giá, tăng 40% so với đầu tháng 10. Đà tăng này diễn ra khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép với lãnh đạo Venezuela.

Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2019, khi các lệnh trừng phạt của Mỹ - được áp đặt sau vụ Venezuela vỡ nợ năm 2017 - khiến các chủ nợ không thể ngồi vào bàn đàm phán tái cơ cấu với chính quyền Caracas. Giá trái phiếu do tập đoàn dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) phát hành cũng tăng mạnh.

Theo tờ báo Financial Times, một số nhà đầu tư cho rằng mức giá hiện tại vẫn chưa phản ánh hết dư địa tăng giá tiềm năng, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quanh Venezuela - thể hiện qua diễn biến leo thang tuần trước với vụ bắt giữ một tàu chở dầu - có thể làm gia tăng sức ép và dẫn tới những chuyển biến về chính trị tại nước này.

Các nhà đầu tư này cho rằng nếu bối cảnh chính trị thay đổi, Venezuela có thể tiến hành tái cơ cấu trái phiếu và quay trở lại thị trường trái phiếu toàn cầu sau gần một thập kỷ vắng bóng, nhờ sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới.

“Việc nhà đầu tư mua trái phiếu Venezuela hoặc trái phiếu của tập đoàn dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) ở mức giá hiện tại phản ánh kỳ vọng về những chuyển biến chính trị có thể xảy ra tại nước này”, ông Robert Koenigsberger, Giám đốc phụ trách nhà đầu tư thị trường mới nổi tại công ty quản lý quỹ Gramercy Funds Management, nhận xét.

Trước đây, các biện pháp trừng phạt của Mỹ khiến nhiều nhà đầu tư bán tháo trái phiếu Venezuela với giá rẻ kỷ lục. Mức giá này thậm chí thấp hơn nhiều so với giá trị ước tính bao gồm khoản lãi chưa thanh toán trong nhiều năm.

Tuy nhiên, mức giá thấp này cũng tạo cơ hội cho một nhóm nhà đầu tư “bắt đáy”, với kỳ vọng về các giao dịch trái phiếu chính phủ của thập kỷ nếu bối cảnh chính trị diễn biến thuận lợi.

Dù vậy, các nhà phân tích cảnh báo rủi ro vẫn lớn. Viễn cảnh thay đổi chính trị sau 12 năm Tổng thống Nicolas Maduro cầm quyền từng nhiều lần được dự báo nhưng cuối cùng không thành hiện thực. Bên cạnh đó, một kịch bản chuyển tiếp thiếu trật tự có thể làm gia tăng bất ổn trong nước, thay vì mở đường cho chương trình cải cách có sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các cuộc trao đổi với chủ nợ.

Vụ Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu thô Venezuela tuần trước được xem là tín hiệu cho thấy PDVSA có thể sớm khó đưa ra thị trường khoảng 1 triệu thùng/ngày, tức phần lớn sản lượng vốn đã suy giảm mạnh của tập đoàn này. Diễn biến này có thể làm giảm nguồn thu quan trọng của các nhóm thân cận quanh Tổng thống Maduro.

"Việc Mỹ làm gián đoạn một phần dòng chảy dầu mỏ cho thấy tình hình hiện nay đã bắt đầu kéo theo những hệ quả về tài chính. Dù giá trái phiếu vừa tăng mạnh, tôi cho rằng mức giá hiện tại không phản ánh đầy đủ khả năng xuất hiện các chuyển biến về bối cảnh chính trị và triển vọng tái cơ cấu nợ”, ông Edward Cowen, Giám đốc điều hành công ty Winterbrook Capital nhà đầu tư có trụ sở tại London, nhận định.

Với nhiều nhà đầu tư, đây là khoản đặt cược cho nhiều năm theo đuổi một trong số ít thương vụ trái phiếu chính phủ đang ở trạng thái nợ xấu hoặc vỡ nợ còn lại trên thị trường, trong bối cảnh trái phiếu của nhiều quốc gia từng bị thị trường quay lưng - từ Argentina đến Zambia - đã hồi phục mạnh.

Theo hồ sơ tòa án, ngoài việc nắm giữ trái phiếu, một số nhà đầu tư như công ty quản lý quỹ Gramercy còn sở hữu quyền đòi nợ đối với Venezuela theo các kênh pháp lý.

Các trái chủ Venezuela cũng phải đối mặt nhiều yếu tố phức tạp, trong đó có các lệnh trừng phạt của Mỹ. Mỹ chỉ nới lỏng hạn chế đối với hoạt động giao dịch các trái phiếu Venezuela từ năm 2023, đồng thời công nhận phe đối lập tại nước này là bên giám sát tài sản ở nước ngoài như nhà máy lọc dầu Citgo thuộc sở hữu PDVSA tại Mỹ.

Kinh tế Venezuela: Đồng tiền rớt giá, lạm phát 3 con số

14:02, 10/11/2025

Kinh tế Venezuela: Đồng tiền rớt giá, lạm phát 3 con số

Bị Mỹ cấm vận, xuất khẩu dầu thô của Venezuela vẫn tăng gấp ba

13:04, 01/12/2020

Bị Mỹ cấm vận, xuất khẩu dầu thô của Venezuela vẫn tăng gấp ba

Lạm phát hơn 50.000%, Venezuela tăng lương lần thứ ba trong năm

10:47, 15/10/2019

Lạm phát hơn 50.000%, Venezuela tăng lương lần thứ ba trong năm

Từ khóa:

lệnh trừng phạt của Mỹ Petroleos de Venezuela tái cơ cấu nợ thế giới Tổng thống Nicolas Maduro trái phiếu Venezuela Venezuela

Đọc thêm

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô thi công chức?

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô thi công chức?

Ngày càng có nhiều người trẻ học thức cao ở Trung Quốc muốn trở thành công chức để có được sự ổn định về công ăn việc làm...

Mỹ thu được 1 tỷ USD thuế quan nhờ chấm dứt miễn trừ “de minimis”

Mỹ thu được 1 tỷ USD thuế quan nhờ chấm dứt miễn trừ “de minimis”

Trước khi nguyên tắc “de minimis” chấm dứt, CBP cho biết bình quân có 4 triệu gói hàng giá trị nhỏ đi qua cửa hải quan để vào Mỹ mỗi ngày...

Xuất khẩu của Nhật Bản tăng trưởng mạnh nhất 9 tháng, “cửa” tăng lãi suất rộng mở

Xuất khẩu của Nhật Bản tăng trưởng mạnh nhất 9 tháng, “cửa” tăng lãi suất rộng mở

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tháng 11 đạt tốc độ tăng trưởng mạnh nhất 9 tháng, làm gia tăng khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 19/12...

Triển vọng kinh tế suy yếu, Thái Lan liên tục hạ lãi suất

Triển vọng kinh tế suy yếu, Thái Lan liên tục hạ lãi suất

Theo Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT), cơ quan này sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, sau khi hạ lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm trong ngày 17/12...

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vì cổ phiếu Oracle, giá dầu thoát đáy 5 năm

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vì cổ phiếu Oracle, giá dầu thoát đáy 5 năm

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/12), khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị xả hàng sau một thông tin bất lợi liên quan tới Oracle...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường điều chỉnh: Nhóm cổ phiếu chứng khoán bước vào vùng định giá hấp dẫn

Chứng khoán

2

Đáo hạn phái sinh, thanh khoản thấp kỷ lục

Chứng khoán

3

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô thi công chức?

Thế giới

4

Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 13 dự án

Bất động sản

5

[Trực tiếp]: Lễ Công bố và Vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025

Video

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy