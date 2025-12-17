Lạc quan về thị trường, các quỹ đầu tư nắm tiền mặt ít chưa từng thấy

Ngay cả ở giai đoạn cao điểm của các ‘bong bóng’ tài sản trước đây, các quỹ đầu tư cũng không hạ tỷ trọng tiền mặt xuống mức thấp như hiện nay...

Theo khảo sát các nhà quản lý quỹ toàn cầu do ngân hàng Bank of America (BofA) thực hiện, tỷ trọng tiền mặt bình quân trong danh mục của các quỹ toàn cầu trong tháng 12/2025 đã giảm xuống 3,3%, từ mức 3,7% của tháng 11. Đây là mức thấp nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu được thực hiện vào năm 1999.

Diễn biến này cho thấy giới đầu tư vẫn nghiêng về khả năng thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), dù gần đây thị trường biến động hơn do lo ngại định giá cao của nhóm công nghệ vốn hóa lớn.

Khảo sát cho thấy tỷ lệ nhà quản lý quỹ nâng tỷ trọng cổ phiếu cao hơn tỷ lệ nhà đầu tư hạ tỷ trọng 42 điểm phần trăm. Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ năm 2022. Tỷ lệ nhà quản lý quỹ nâng tỷ trọng cổ phiếu công nghệ cũng tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 1 năm trở lại đây.

“Ngay cả ở giai đoạn cao điểm của các ‘bong bóng’ tài sản trước đây, các quỹ đầu tư cũng không hạ tỷ trọng tiền mặt xuống mức thấp như hiện nay. Khi tỷ trọng tiền mặt xuống quá thấp, nhà đầu tư gần như không còn bộ đệm phòng thủ trong danh mục. Vì vậy, chỉ cần xuất hiện diễn biến bất lợi, họ có thể phải bán tài sản ra nhanh hơn, khiến thị trường phản ứng mạnh hơn”, ông Elyas Galou, chiến lược gia đầu tư tại BofA, nhận xét với tờ báo Financial Times.

Thị trường cổ phiếu Mỹ đang giao dịch gần vùng đỉnh lịch sử sau khi bật tăng trở lại từ nhịp giảm hồi tháng 4 - thời điểm thị trường chao đảo trước chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đà phục hồi chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh và kỳ vọng lãi suất giảm.

Tuy nhiên, vài tuần gần đây, đà tăng có dấu hiệu chững lại khi nhà đầu tư thận trọng hơn do lo ngại về định giá cao của cổ phiếu các tập đoàn công nghệ Mỹ vốn hóa lớn.

Dù vậy, khảo sát cho thấy các nhà quản lý quỹ đang lạc quan nhất kể từ giữa năm 2021, theo một thước đo tổng hợp dựa trên tỷ trọng tiền mặt, tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục và kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

“Nhà đầu tư rõ ràng lạc quan hơn khi bước sang năm 2026 và đang đặt cược mạnh tay hơn vào kịch bản tích cực”, ông Emmanuel Cau, Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu châu Âu tại ngân hàng Barclays, nhận định.

Theo thước đo tâm lý của BofA, mức độ lạc quan hiện còn cao hơn giai đoạn “Trump trade” cuối năm 2024 - thời điểm thị trường ghi nhận làn sóng giao dịch đặt cược vào việc chính sách dưới chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ thân thiện hơn với thị trường tài chính, khiến dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu Mỹ và đồng USD.

Khảo sát cũng cho thấy kỳ vọng về lợi nhuận doanh nghiệp toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ năm 2021, cho thấy tăng trưởng lợi nhuận là một động lực quan trọng nâng đỡ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.

“Thị trường đang nghiêng mạnh về xu hướng tăng. Sau một năm đầy bất định về chính sách và nỗi lo đình lạm - tăng trưởng trì trệ đi kèm lạm phát cao - hiện đã dịu đi, nhà đầu tư đang nhìn về phía trước và có xu hướng chọn cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn”, ông Arun Sai, chiến lược gia cấp cao tại công ty quản lý tài sản Pictet Asset Management, nhận xét.

Theo khảo sát của BofA, lo ngại về nguy cơ xuất hiện bong bóng AI vẫn là một trong những rủi ro lớn nhất mà nhà đầu tư nhắc đến trong tháng 12. Tuy nhiên, tỷ lệ các nhà quản lý quỹ xếp rủi ro này vào vị trí số 1 đã giảm từ 45% trong tháng 11 xuống 38% trong tháng 12.

“Mức nắm giữ tiền mặt đã xuống thấp cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn. Tuy nhiên, khi bộ đệm phòng thủ giảm bớt, thị trường có thể điều chỉnh mạnh hơn nếu xuất hiện tin xấu”, ông Kevin Gordon, Trưởng bộ phận vĩ mô tại công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab, nhận xét.

Khảo sát cũng cho thấy ngày càng nhiều nhà đầu tư dự báo lãi suất dài hạn sẽ cao hơn trong 12 tháng tới. Khoảng 75% nhà quản lý quỹ tham gia khảo sát kỳ vọng đường cong lợi suất sẽ dốc hơn, tức lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài tăng nhanh hơn so với kỳ hạn ngắn, khiến chênh lệch giữa hai nhóm kỳ hạn nới rộng.

“Thị trường đang đứng trước bài toán khó. Một mặt, nhà đầu tư vẫn hưng phấn với đà tăng của cổ phiếu, mặt khác lại kỳ vọng lợi suất trái phiếu tiếp tục đi lên. Câu hỏi lớn là liệu cổ phiếu có còn giữ được diễn biến tích cực nếu lợi suất trái phiếu vượt 5% hay không”, ông Galou của BofA chỉ ra.