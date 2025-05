Định giá thị trường chiết khấu 22% so với trung bình 10 năm, cơ hội mở rộng

VnDirect vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 5 trong đó nhấn mạnh sau cú sốc từ thuế quan Mỹ, VN-Index đã phục hồi một phần vào cuối tháng 4, thiết lập trạng thái cân bằng tạm thời trong vùng 1.200–1.230 điểm. Mức điểm này thấp hơn khoảng 8% so với mức trước khi Mỹ công bố thuế đối ứng.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những tác động tiêu cực của thuế quan đối với hoạt động xuất khẩu và việc làm trong ngành sản xuất của Việt Nam.

Trong ngắn hạn, VN- Index có thể dao động trong vùng 1.200 - 1.280 điểm khi nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ các vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Việt Nam, dự kiến bắt đầu từ ngày 7/5. Khả năng vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng 1.270- 1.280 điểm sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả đàm phán thương mại theo hướng một mức thuế đối ứng thấp hơn, về dưới 20%, hoặc trong kịch bản Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế.

Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý và hạn chế sử dụng đòn bẩy. Ngược lại, nếu VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.200-1.220 điểm, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân mới và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Tính đến ngày 5 tháng 5, 961 công ty niêm yết trên ba sàn giao dịch chứng khoán, chiếm 95,6% tổng vốn hóa thị trường, đã công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 với mức tăng trưởng lợi nhuận ròng của toàn thị trường đạt 22,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành Điện (+223,9% so với cùng kỳ) và Bất động sản (+134,4% so với cùng kỳ) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ròng mạnh nhất trong quý 1/2025, được thúc đẩy bởi mức nền thấp cùng kỳ và đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế.

Ngành Hàng tiêu dùng cá nhân & gia dụng ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 62% so với cùng kỳ do xuất khẩu tạm thời được thúc đẩy nhờ hiệu ứng tồn kho chạy thuế.

Ngược lại, ngành Dầu khí ghi nhận mức sụt giảm lợi nhuận (-63,8% so với cùng kỳ) chủ yếu do giá dầu trung bình trong quý 1/2025 giảm gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ phiếu có giá đầu ra gắn trực tiếp với giá dầu như BSR, PLX và OIL. Tổng thể, bức tranh lợi nhuận toàn thị trường vẫn tích cực với mức tăng trưởng hai con số.

P/E trailing của thị trường đạt 12,9 lần, chiết khấu 22% so với mức trung bình 10 năm. P/E dự phóng của VN-Index năm 2025 trong khoảng 10,5–11 lần, dựa trên dự phóng tăng trưởng EPS năm 2025 ở mức 12–17% cho các công ty niêm yết.

Định giá theo P/E của VN-Index đang ở mức hấp dẫn. Chỉ số P/E của VN-Index hiện đang giao dịch với mức chiết khấu 22% so với trung bình 10 năm. Bất chấp những thách thức từ thuế đối ứng của Mỹ, VnDirect dự phóng tăng trưởng EPS của các công ty niêm yết trên sàn HOSE sẽ trong khoảng 12-17% trong năm 2025, tùy theo các kịch bản thuế quan. Theo đó, P/E dự phóng của VN-Index năm 2025 dao động trong khoảng 10,5–11 lần.

Xét theo định giá P/B. VN-Index hiện tại đang tương đối hấp dẫn khi giao dịch ở mức 1,6 lần, chiết khấu 21,5% so với mức trung bình 5 năm.

Giả định tăng trưởng EPS từ 12-17% trong năm 2025, tùy thuộc vào các kịch bản thuế quan đối ứng, Vndirect dự báo P/E dự phóng của VN-Index cho năm 2025 sẽ vào khoảng 10,5– 11 lần, tương ứng với vùng định giá thấp trong lịch sử.

Các yếu tố kích hoạt như đàm phán thuế quan thành công hoặc việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ

cấp của FTSE có thể thúc đẩy một đợt định giá lại, đưa P/E ra khỏi vùng thấp hiện tại.

Hệ thống KRX đã chính thức đi vào vận hành từ ngày 05/05/2025 và mở ra kỷ nguyên với những giải pháp giao dịch tiên tiến. Theo đó nhiều sản phẩm và dịch vụ mới sẽ được phát triển góp phần tạo thêm sự thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường đồng thời hỗ trợ cho quá trình nâng hạng.

Trong báo cáo đánh giá nâng hạng định kỳ T3/25 của FTSE, mặc dù FTSE đánh giá 2 tiêu chí liên quan đến “chu kỳ thanh toán (DvP)” và “thanh toán chi phí liên quan đến giao dịch thất bại” là vẫn bị hạn chế và chưa đạt. Tuy nhiên FTSE đã ghi nhận sự tiến bộ của Việt Nam trong việc triển khai mô hình không yêu cầu ký quỹ trước (Pre-Funding). FTSE cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và đưa ra đánh giá trong kỳ đánh giá nâng hạng định kỳ vào T9/25 của mình.

Với cam kết mạnh mẽ trong việc đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và xây dựng một thị trường vốn phát triển bền vững, VnDirect kỳ vọng các tiêu chí nâng hạng còn lại của MSCI sẽ được đáp ứng vào năm 2026, và thị trường Việt Nam sẽ chính thức được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá T6/27.

VnDirect duy trì các kịch bản dự báo thị trường đã được trình bày trong báo cáo chiến lược tháng trước, xét đến việc thiếu tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán thuế quan giữa Mỹ và các đối tác ưu tiên chính, bao gồm Việt Nam. Trước bất ổn chính sách dai dẳng, nhà đầu tư cần thận trọng và chờ đợi thêm những diễn biến rõ ràng hơn.

Trong kịch bản tích cực Vn-Index đóng cửa tại 1.520 điểm với mức thuế đối ứng dưới 20%; Kịch bản trung tính đóng cửa tại 1.400 điểm mức thuế đối ứng 20-30% và kịch bản tiêu cực đóng cửa tại 1.230 điểm khi mức thuế đối ứng trong khoảng 20-30%.