Ra mắt khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED for Communities – Silver

Ngày 25/10/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP.Invest) đã chính thức ra mắt Evergreen Estate - khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED for Communities – Silver. Đây là chứng nhận do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ cấp dựa trên đánh giá toàn bộ khu đô thị như một chỉnh thể thống nhất thông qua các tiêu chí về quy hoạch bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, quản lý môi trường và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng cư dân.
Tọa lạc tại điểm đầu đường Hùng Vương, phường Đông Kinh (Lạng Sơn), Evergreen Estate có quy mô hơn 37 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, gồm 549 căn nhà ở thấp tầng với các loại hình shophouse, nhà vườn, biệt thự và khu nhà ở xã hội. Khoảng 98.000 m2 được dành cho cây xanh và mặt nước, mật độ xây dựng 29%.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Trí Dũng, Tổng giám đốc GP.Invest, cho biết Evergreen Estate được phát triển theo triết lý tôn trọng địa hình tự nhiên, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc đương đại và cảnh quan sinh thái. Những công trình nhà ở được bố trí trên các tầng địa hình khác nhau, mở ra tầm nhìn đa dạng về phía hồ nước, công viên và không gian xanh.
Dự án dự kiến triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái đáp ứng khoảng 15% nhu cầu sử dụng điện toàn khu, kết hợp các trạm sạc xe điện sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và giảm phát thải...
Trong suốt quá trình thi công, GP.Invest luôn chú trọng công tác tổ chức, điều phối và kiểm soát chất lượng, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công, hướng tới mục tiêu bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.
Sau gần 10 tháng thi công (từ tháng 1/2026), dự án đã đào đắp, san nền hơn 500.000 m2 đất; triển khai 5 tuyến giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm; hoàn thành 900 m kè hồ trung tâm; xây dựng 46 căn nhà; các hạng mục vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và đấu nối hạ tầng cũng được thực hiện đồng bộ. Theo kế hoạch, đến hết quý 1/2027, dự án dự kiến hoàn thiện 100% hệ thống hạ tầng giai đoạn 1 và 100 căn nhà đầu tiên, hướng tới hoàn thành toàn bộ hạ tầng vào cuối năm 2027.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đánh giá Evergreen Estate là dự án đô thị sinh thái có kiến trúc đặc trưng, không gian sống xanh, hiện đại, chất lượng cao, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và tạo thêm sản phẩm nhà ở chất lượng cho người dân hướng tới đóng góp cho cộng đồng và diện mạo đô thị Lạng Sơn.
Để dự án tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, tuân thủ quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và công khai, minh bạch thông tin, bảo đảm quyền lợi khách hàng. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp giải quyết thủ tục, phấn đấu đưa dự án vào khai thác, sử dụng trong năm 2027, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của tỉnh.
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