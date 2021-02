REE bị truy thu và phạt chậm nộp thuế gần 1,4 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, thời kỳ kiểm tra năm 2018 và 2019.

Theo đó, Tổng Cục Thuế TP. HCM có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Cơ Điện Lạnh do có hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, khai sai chi phí được trừ dẫn đến thiếu tiền thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp.

Do đó, REE bị phạt hành chính là 208.165.029 đồng và truy thu thuế là 1.040.825.144 đồng bao gồm truy thu thuế GTGT và truy thu thuế TNDN; thu tiền chậm nộp tiền thuế là 141.915.199 đồng.

Về kết quả kinh doanh, REE ghi nhận doanh thu năm 2020 đạt gần 5.640 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.713,3 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, REE đã hoàn thành 105,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (1.923 tỷ đồng).

REE cho biết, riêng quý 4/2020 lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lãi hơn 651 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ là do lợi nhuận mảng hạ tầng điện nước quý 4/2020 tăng 200 tỷ so với cùng kỳ trong đó ảnh hưởng tăng chủ yếu là do kết quả tăng từ các công ty thuỷ điện như TBC, VSH và Thuỷ điện Sông Ba Hạ. Đồng thời, các khoản đầu tư liên kết với Công ty cấp nước Sông Đà cũng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ do không có phát sinh chi phí khắc phục sự cố tràn dầu như phải ghi nhận trong quý 4/2019.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 05/02, giá cổ phiếu REE không thay đổi đứng tại mức giá tham chiếu là 53.500 đồng/cổ phiếu