Rung lắc khá mạnh, VCB lao dốc kéo tụt chỉ số

Một đợt bán khá mạnh tay xuất hiện chiều nay đẩy dao động lên cao. VN-Index có lúc giảm gần 8 điểm trước khi có cầu bắt đáy xuất hiện. Các giao dịch ngắn hạn đã không có lãi trong mấy ngày nay, nên lượng bán cũng không quá lớn.

VN-Index tạo đáy lúc 2h20 với độ rộng chỉ còn 112 mã tăng/296 mã giảm. Lực cầu nâng giá đã hỗ trợ đáng kể, cuối phiên có 145 mã tăng/244 mã giảm, chưa kể rất nhiều cổ phiếu phục hồi cao hơn giá đáy. Chỉ số đóng cửa còn giảm nhẹ 3,21 điểm tương đương -0,25% so với tham chiếu.

Nhìn chung giao dịch vẫn trong diện biến động thông thường và sức ép từ bên bán không bộc lộ rõ ở thanh khoản. Dù có tới 244 cổ phiếu đỏ lúc đóng cửa nhưng số mã thực sự chịu áp lực lớn - thể hiện ở mức giảm giá đi kèm thanh khoản cao – thì không nhiều. Cụ thể, chỉ có 68 mã giảm hơn 1% với tổng thanh khoản chiếm 18,4% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. 7 cổ phiếu duy nhất giao dịch vượt 100 tỷ đồng là MWG giảm 1,32% với 290,7 tỷ; ORS giảm 3,23% với 261,7 tỷ; VTP giảm 1,05% với 185 tỷ; VCB giảm 1,27% với 151,1 tỷ; VRE giảm 1,14% với 144 tỷ; TCM giảm 1,25% với 109,2 tỷ; DCM giảm 1,07% với 102,1 tỷ.

Biến động khá mạnh chiều nay một phần có yếu tố ép trụ khi một số mã lớn nhất hạ độ cao đáng kể. VCB lúc VN-Index chạm đáy giảm tới 1,38%. Kết phiên trụ này co hẹp lại một chút còn giảm 1,27%. FPT ở đáy chỉ số thậm chí lùi sát tham chiếu (tăng 0,13%) và cuối phiên lên +0,67%. HPG tại đáy giảm 1,08%, đóng cửa còn -0,54%...

Tuy nhiên hiệu ứng của dòng tiền bắt đáy cũng khá tích cực. Đầu tiên là chỉ còn khoảng 17% số cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. Trong số này, lượng mã đỏ chiếm hơn 10% sàn. Thứ hai, trên 39% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất, trong đó khoảng 80 mã đảo chiều đủ mạnh để vượt tham chiếu lúc đóng cửa. Không chỉ VN-Index bớt đỏ, cổ phiếu cũng hồi lại chắc chắn phải có dòng tiền mua đẩy giá lên.

Thị trường chịu sức ép lớn hơn trong phiên chiều, nhiều mã đã đảo chiều giảm.

Độ rộng cuối ngày còn kém phản ánh sức đẩy giá này chưa đạt yêu cầu. Kết quả tốt nhất là giữ cho biến động giá ở mức hẹp. Thực vậy, như thống kê ở trên, tuy số lượng mã đỏ nhiều nhưng số lượng các mã có thanh khoản cao và giá giảm sâu lại rất ít. Ngoài 7 mã khớp vượt 100 tỷ đồng thì cũng chỉ có thêm 17 mã khác giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên.

Phía tăng giá cũng không nhiều mã mạnh. Nhịp hồi cuối ngày không đủ sức để kéo mạnh. Tuy nhiên khả năng duy trì giá ở nhịp giảm gần cuối phiên cũng có thể xem là tín hiệu tốt. HDB, SHB, HAH, CSV, EIB, VHC vẫn là những cổ phiếu khỏe từ sáng và thanh khoản hôm nay đều trên trăm tỷ đồng. Tính chung tổng thanh khoản của 61 mã tăng trên 1% hôm nay chỉ chiếm 14,4% giá trị sàn, một con số không ấn tượng.

Nhịp bán mạnh chiều nay đã góp phần đẩy thanh khoản lên, sàn HoSE tăng 45% so với buổi sáng, đạt 7.000 tỷ đồng. Tính chung cả HNX, giao dịch phiên chiều tăng 44%. Dù giao dịch có cải thiện nhưng tổng thể hai sàn vẫn đang trong giai đoạn thanh khoản rất kém. Trung bình 4 phiên gần nhất – kể từ sau phiên bùng nổ ngày 5/12 – giá trị khớp lệnh HoSE và HNX chỉ đạt 13.820 tỷ đồng/ngày, giảm tới 33% so với mức giao dịch bùng nổ. Điều này đồng nghĩa với thanh khoản không cao là do có sự chủ động găm giữ.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều giao dịch mạnh lên đáng kể nhưng chú ý nhất là tăng mua. Cụ thể, khối này giải ngân mới 1.092,8 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần phiên sáng. Bán ra cũng tăng 70% đạt 1.047,7 tỷ đồng. Như vậy khối này đã đảo chiều mua ròng nhẹ 45,1 tỷ so với mức bán ròng 224,2 tỷ đồng buổi sáng. Các mã được mua tốt là FPT +81,9 tỷ, TCB +71,7 tỷ, HDG +60,4 tỷ, HDB +41 tỷ, CTG +25,2 tỷ, VNM +24,4 tỷ, VHC +21,7 tỷ, HAX +21,3 tỷ. Bên bán có VRE -129,1 tỷ, MWG -71,6 tỷ, DGC -40,7 tỷ, PVD -40 tỷ, MSN -34,9 tỷ, CMG -28,8 tỷ, KDH -27,9 tỷ, VPB -26 tỷ.