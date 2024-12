Giá vàng nhảy vọt lên gần 2.700 USD/oz trong lúc chờ báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới của 2 tuần trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/12), tiến gần mức chủ chốt 2.700 USD/oz, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Mối quan tâm lớn của nhà đầu tư trên thị trường vàng vào thời điểm này là số liệu lạm phát của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 34,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 1,3%, chốt ở mức 2.694,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Hơn 8h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á có lúc tăng 3,3 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,12%, giao dịch ở mức 2.698,1 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 82,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Đầu giờ sáng, Vietcombank báo giá USD ở mức 25.140 đồng (mua vào) và 25.470 đồng (bán ra).

“Mối lo về căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đang thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro. Nhà đầu tư cũng đang đặt cược vào vàng dựa trên xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ trên toàn cầu. Tuần này, các ngân hàng trung ương của Canada, eurozone và Thụy Sỹ có thể giảm lãi suất, tuần tới sẽ là Fed”, chiến lược gia trưởng Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định về động lực tăng giá vàng gần đây.

Tình hình ở Trung Đông nóng thêm trong tuần này khi phe nổi dậy ở Syria lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Hiện tại, lực lượng nổi dậy đang nỗ lực thành lập một chính phủ mới và lập lại trật tự.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng gần 86% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 17-18/12. Đây sẽ là lần giảm lãi suất thứ ba của Fed trong năm nay.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ dự kiến sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày 11/12. Dữ liệu này có thể ảnh hưởng tới quyết định lãi suất sắp tới của Fed.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế học dự báo CPI toàn phần tháng 11 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu lạm phát nóng hơn so với kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất sẽ thấp hơn và giá vàng sẽ gặp trở ngại, và ngược lại.

Sau dữ liệu CPI, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố một báo cáo lạm phát khác là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Năm.

“Báo cáo CPI sẽ chỉ có ảnh hưởng hạn chế đến giá vàng nếu con số được đưa ra sát với kỳ vọng. Một báo cáo CPI nóng sẽ làm giảm khả năng Fed hạ lãi suất vào đầu năm 2025”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của trang Forex.com nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng đã tăng mạnh trong 2 phiên giao dịch đầu tuần của tuần này, một phần do thông tin từ Trung Quốc cho thấy ngân hàng trung ương của nước này đã quay trở lại mua ròng vàng sau 5 tháng dừng mua. Ngoài ra, việc Bộ Chính trị Trung Quốc hôm thứ Hai tuyên bố sẽ áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải trong năm 2025 cũng hỗ trợ giá vàng.

“Bất kỳ tuyên bố lớn nào về kích cầu từ Trung Quốc cũng sẽ mang lại một cú huých cho giá vàng, bởi Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Nhu cầu vàng ở nước này có thể tăng mạnh trước thềm Tết Nguyên đán”, ông Razaqzada nhận định.

Xu hướng tăng giá của đồng USD vẫn đang là một nguồn áp lực mất giá đối với vàng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Ba, chốt ở mức 106,4 điểm. Chỉ số này đã chững lại gần đây sau khi đạt đỉnh 2 năm vào cuối tháng 11 và hiện đã tăng gần 4,6% trong vòng 3 tháng.