5 ngân hàng có thể được nới room tín dụng

Ngày 28/11/2024, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cấp bổ sung hạn mức tín dụng cho các Ngân hàng đã sử dụng từ 80% hạn mức được cấp. Đây là lần cấp hạn mức tín dụng bổ sung thứ 2 trong năm 2024 (lần 1 vào tháng 8.2024) với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%.

Theo Chứng khoán SHS, có 5 Ngân hàng đủ điều kiện được cấp hạn mức tín dụng bổ sung lần này gồm CTG, ACB, VIB, TCB, MSB. Việc được cấp thêm room tín dụng giúp các ngân hàng nói trên mở rộng quy mô kinh doanh, khi mà nhu cầu tín dụng thường cao thời điểm cuối năm.

Tính đến hết 27/11/2024, tăng trưởng tín dụng toàn ngành ước đạt 11,5%, tổng dư nợ tín dụng tính đến hết 3Q24 đạt hơn 14,8 triệu tỷ đồng, trong đó 27 ngân hàng niêm yết chiếm 11,4 triệu tỷ đồng (77% toàn ngành).

Nhóm ngân hàng tư nhân đặc biệt là nhóm cho vay doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn như TCB, HDB hay LPB đều đã vượt hạn mức năm và đã được nới room tín dụng trong quý 4.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân cho vay bán lẻ, VPB tăng trưởng tín dụng 9% (55% hạn mức), khá thấp so với các NHTM khác trong nhóm. Lý do một phần đến từ việc VPB tiếp tục chủ động giảm dư nợ trái phiếu doanh nghiệp, 9 tháng năm 2024 ghi nhận giảm 47% xuống 18.442 tỷ đồng sau khi đã giảm 20% trong năm 2023. Cho vay khách hàng hợp nhất tăng 12,2% (cùng kỳ 2023 tăng 19%).

Dư nợ tín dụng bất động sản 9 tháng 2024 đạt 3,15 triệu tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ và tăng 9% từ đầu năm, chiếm khoảng 21% tổng tín dụng, có sự phân hóa rõ rệt giữa tín dụng đầu tư và tín dụng tiêu dùng. Mảng bất động sản tiêu dùng cá nhân vay mua nhà, sửa nhà 9 tháng năm 2024 ghi nhận 1,8 triệu tỷ đồng tăng 7,2% so với năm ngoái và tăng 4,6% từ đầu năm. Mảng cho vay chủ đầu tư liên tục tăng tỷ trọng trong 2 năm gần đây, đạt 1,3 triệu tỷ đồng tăng 28,2% so cùng kỳ năm ngoái và 16,0% từ đầu năm.

Ước tính 5 ngân hàng sắp được nới room tín dụng.

Ngày 31/12/2024, Thông tư 02 về tái cơ cấu nợ sẽ hết hiệu lực. Hiện chưa có thông tin từ phía Ngân hàng Nhà nước liên quan tới việc gia hạn hoặc dừng áp dụng Thông tư 02 theo đúng lộ trình dự kiến. Tại thời điểm cuối Q2/2024, dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 02 có giá trị 230 nghìn tỷ đồng, tăng 25,6% từ đầu năm. Theo quy định, các Ngân hàng phải trích lập dự phòng khoản nợ tái cơ cấu theo Thông tư 02 theo đúng nhóm nợ, khoản chênh lệch so với nhóm nợ hiện tại được trích lập 50% mỗi năm, đạt 100% vào cuối năm 2024.

Chứng khoán SHS cho rằng việc không gia hạn Thông tư 02 có thể làm tăng quy mô nợ xấu và giảm tỷ lệ bao phủ nợ xấu, không ảnh hưởng đến trích lập dự phòng của Ngân hàng.

Thông tư 02 hết hiệu lực sẽ có tác động khác nhau đối với từng Ngân hàng. Nhóm ngân hàng như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Techcombank, ACB,… sẽ ít chịu ảnh hưởng nhờ sở hữu bộ đệm dự phòng vững chắc và sức khỏe tài chính tốt. Nhóm Ngân hàng có tỷ lệ nợ nhóm 2 cao và tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp dự báo sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn.

Về cổ phiếu, trên thị trường chứng khoán, hệ số định giá P/B ngành Ngân hàng dao động trong biên độ hẹp 1,4x-1,6x trong 2 năm gần đây và thấp hơn mức trung bình trong giai đoạn 2012- 2024. Hiện P/B ngành Ngân hàng đang là 1,5x, thấp hơn 13% so với định giá P/B trung bình.

So sánh tương quan tại thời điểm cuối Q3/2024, trừ hai Ngân hàng quốc doanh BID, VCB và LPB có P/B cao hơn trung bình ngành, đa số các Ngân hàng đều giao dịch ở mức P/B thấp hơn trung bình ngành. CTG có P/B 1,37x, thấp nhất trong nhóm Ngân hàng Quốc doanh.

Trong giai đoạn 2014-2024, trừ LPB, đa số PB các Ngân hàng ở thời điểm hiện tại đang thấp hơn hoặc tương đương mức trung vị. TPB là Ngân hàng có mức PB thấp hơn mức trung vị cao nhất (22,5%), tiếp theo là VPB (22,4%).

Mới đây, nhận định về cổ phiếu nhóm ngân hàng, Chứng khoán VPBankS cũng cho rằng hiện tại về PB của ngành là khá hấp dẫn so với lịch sử khi chỉ có 1.5 lần, tiệm cận mức -1 STD, và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10 năm 1.8 nên so với lịch sử thì P/B hiện tại đang giao dịch ở một mức khá hấp dẫn.

Đến cuối quý 3 chỉ có 5 ngân hàng có mức P/B tương đương mức trung bình ngành trở lên, trong đó ngoài VCB và BID vẫn luôn giữ vị trí cao hơn trung bình ngành thì còn có LPB, EIB là 2 ngân hàng có vị thế nhỏ trong ngành và chưa thể hiện tiềm năng tăng trưởng, do vậy 2 ngân hàng này đang được thị trường định giá cao.

Hầu hết các ngân hàng tư nhân lớn đang giao dịch quanh mức P/B 1.2-1.4 lần, vẫn dưới trung bình ngành nên các cơ hội hấp dẫn hơn nằm ở các ngân hàng như CTG, VIB, TPB, TCB và VPB.