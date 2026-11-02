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SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Quyền Tổng giám đốc

P Phạm Vinh

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, làm Quyền Tổng giám đốc từ 2/11…

SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Quyền Tổng giám đốc - Ảnh: SACOMBANK.
SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Quyền Tổng giám đốc - Ảnh: SACOMBANK.

Trước khi gia nhập SACOMBANK, bà Kiều Anh đã từng làm việc tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank và LPBank, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Tổng giám đốc. Bà là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ Học viện Ngân hàng, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Cùng thời điểm, ông Loic Faussier, người tiền nhiệm của bà Kiều Anh, đã thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và chuyển sang vai trò Cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị. Sự chuyển đổi này không chỉ giúp SACOMBANK duy trì sự kế thừa mà còn tận dụng được kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu sâu sắc về hoạt động ngân hàng của ông Faussier.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao tại SACOMBANK nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án tái cơ cấu, tối ưu hóa nguồn lực và hướng tới phát triển bền vững. Ngân hàng đang triển khai mạnh mẽ trong các lĩnh vực thẻ tín dụng, thanh toán xuất nhập khẩu và ứng dụng ngân hàng số SACOMBANK Pay.

Ngoài ra, SACOMBANK cũng đặt ưu tiên vào việc đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực xuất nhập khẩu, FDI, SME và mở rộng nguồn vốn cho tín dụng xanh. Đây được xem là những mũi nhọn trong chiến lược phát triển mới của ngân hàng.

SACOMBANK nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa khát vọng dẫn đầu và tạo dựng giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Ngân hàng đặt an toàn là nền tảng, hiệu quả là thước đo và phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt trong mọi hoạt động.

Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc không chỉ là một bước đi chiến lược trong việc tái cơ cấu mà còn thể hiện sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị vào khả năng lãnh đạo và điều hành của bà. Với sự lãnh đạo mới, SACOMBANK kỳ vọng sẽ đạt được những thành tựu nổi bật trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển chung của ngành ngân hàng Việt Nam.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc kiện toàn nhân sự cấp cao và định hướng chiến lược rõ ràng là yếu tố quan trọng giúp SACOMBANK duy trì vị thế và phát triển bền vững. Sự thay đổi này không chỉ mang lại luồng gió mới cho ngân hàng mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

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