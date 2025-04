Sản xuất nông nghiệp quý 1/2025: Trồng rừng tăng mạnh; nông, thuỷ sản đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến 20/3/2025, cả nước gieo cấy được 2.949,4 nghìn ha lúa đông xuân, tăng 17,2 nghìn ha so với vụ đông xuân năm 2024. Các địa phương phía Bắc gieo cấy đạt 1.033,4 nghìn ha lúa, giảm 7,6 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước. Các địa phương phía Nam gieo cấy đạt 1.916,0 nghìn ha lúa đông xuân, tăng 24,8 nghìn ha, trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.508,3 nghìn ha, tăng 20,7 nghìn ha.

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG LÚA ĐÔNG XUÂN TĂNG

Diện tích gieo trồng lúa đông xuân năm nay tại các địa phương phía Nam tăng so với vụ đông xuân năm trước chủ yếu do chuyển một phần diện tích lúa vụ thu đông năm 2024 sang gieo trồng vụ đông xuân năm 2025. Một số địa phương có diện tích gieo cấy lúa đông xuân tăng là: Long An đạt 242,9 nghìn ha, tăng 3,9 nghìn ha; Bến Tre đạt 7,7 nghìn ha, tăng 6,9 nghìn ha; Bạc Liêu đạt 58,2 nghìn ha, tăng 13,2 nghìn ha.

Thời điểm này, các địa phương phía Bắc đang tiến hành chăm sóc lúa đông xuân đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng thuận lợi, đạt tỷ lệ đẻ nhánh tối ưu đồng thời tập trung phòng trừ sâu bệnh gây hại. Các trà lúa xuân sớm đang giai đoạn đẻ nhánh rộ, lúa trà xuân muộn đang giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh.

"Quý 1/2025, sản lượng một số cây ăn quả chủ lực tăng khá, như: Sầu riêng đạt 162,4 nghìn tấn, tăng 16,8%; chuối đạt 708,9 nghìn tấn, tăng 5,6%; xoài đạt 194,2 nghìn tấn, tăng 5,3%; cam đạt 336,1 nghìn tấn, tăng 4,0%..." Cục Thống kê.

Tại các địa phương phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch 1.060,3 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 70,3% diện tích gieo cấy và bằng 105,3% cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt 72,0 tạ/ha, giảm 0,3 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước; sản lượng ước đạt 10,9 triệu tấn, tăng 109 nghìn tấn. Một số địa phương có năng suất lúa đông xuân giảm mạnh so với vụ đông xuân năm 2024 gồm: Tiền Giang giảm 2,4 tạ/ha do ảnh hưởng sâu rầy, chuột phá hoại; Sóc Trăng giảm 1,7 tạ/ha do ảnh hưởng mưa trái mùa.

Đối với sản xuất vụ lúa mùa, Cục Thống kê cho hay tính đến 20/3/2025, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn tất công tác thu hoạch lúa vụ mùa 2024-2025. Diện tích gieo trồng lúa mùa của toàn Vùng đạt 191,8 nghìn ha, tăng 8,7 nghìn ha so với vụ mùa năm trước chủ yếu do người dân mở rộng diện tích gieo trồng trên nền đất nuôi tôm không hiệu quả. Năng suất lúa mùa vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm nay ước đạt 52,7 tạ/ha, giảm 0,6 tạ/ha so với vụ mùa năm trước do ảnh hưởng mưa trái mùa trong giai đoạn lúa trổ bông; sản lượng ước đạt 1,0 triệu tấn, tăng 35,4 nghìn tấn.

Về sản lượng cây ăn quả quý 1/2025, Cục Thống kê cho biết tăng khá so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng diện tích cho sản phẩm và tăng năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, bà con nông dân đã chú trọng đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng giống cây cho năng suất cao, mẫu mã sản phẩm đẹp, đáp ứng nhu cầu của tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Sản lượng một số cây ăn quả chủ yếu tăng khá như: Sầu riêng đạt 162,4 nghìn tấn, tăng 16,8%; chuối đạt 708,9 nghìn tấn, tăng 5,6%; xoài đạt 194,2 nghìn tấn, tăng 5,3%; cam đạt 336,1 nghìn tấn, tăng 4,0%; bưởi đạt 161,0 nghìn tấn, tăng 2,5%; thanh long đạt 330,9 nghìn tấn, tăng 2,1%.

Trong những tháng đầu năm, nhờ thời tiết thuận lợi, cùng với áp dụng hiệu quả các biện pháp khoa học kỹ thuật, tăng cường đầu tư chăm sóc nên sản lượng thu hoạch một số cây lâu năm quý 1 tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Dừa đạt 546,7 nghìn tấn, tăng 8,2%; hồ tiêu đạt 145,6 nghìn tấn, tăng 4,8%; chè búp đạt 178,3 nghìn tấn, tăng 2,9%; cao su đạt 137,7 nghìn tấn, tăng 2,7%.

TRỒNG RỪNG TĂNG 24%

Đề cập về ngành lâm nghiệp, Cục Thống kê cho biết diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 3/2025 ước đạt 24,5 nghìn ha, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, trong tháng 3/2025, đã trồng 10,8 triệu cây lâm nghiệp phân tán, tăng 1,7% so với tháng 3/2024.

Trong tháng 3/2025, sản lượng gỗ khai thác đạt 1.684,7 nghìn m3, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, do giá gỗ nguyên liệu ở mức cao, thời tiết thuận lợi nên người dân ở nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác. Một số tỉnh có sản lượng gỗ khai thác tăng cao như: Quảng Ninh tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2024, Quảng Ngãi tăng 36,9%; Phú Thọ tăng 17,7%; Thanh Hóa tăng 9,2%.

Tính chung quý 1/2025, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 45,6 nghìn ha, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 24,2 triệu cây, tăng 4,4%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 4.346,0 nghìn m3, tăng 16,6% do nhu cầu tăng cao ở các thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 3/2025 là 69,2 ha, giảm 57,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Rừng bị chặt, phá là 39,7 ha, giảm 57,9%; diện tích rừng bị cháy là 29,5 ha, giảm 57,5%. Tính chung quý 1/2025, cả nước có 216,0 ha rừng bị thiệt hại, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Diện tích rừng bị chặt, phá là 167,1 ha, giảm 8,3%; diện tích rừng bị cháy là 48,9 ha, giảm 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN QUÝ 1 ĐẠT GẦN 2 TRIỆU TẤN

Ngành thuỷ sản đang đẩy mạnh nuôi siêu thâm canh, tăng cường ứng dụng công nghệ cao. Sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 3/2025 ước đạt 750,5 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 558,1 nghìn tấn, tăng 3,4%; tôm đạt 77,3 nghìn tấn, tăng 5,0%; thủy sản khác đạt 115,1 nghìn tấn, tăng 2,7%.

Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch trong tháng 3/2025 ước đạt 421,4 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, gồm: Cá đạt 306,4 nghìn tấn, tăng 5,5%; tôm đạt 65,2 nghìn tấn, tăng 5,7%; thủy sản khác đạt 49,8 nghìn tấn, tăng 3,3%.

"Tính chung quý 1/2025, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 1.993,4 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 1.480,3 nghìn tấn, tăng 2,9%; tôm đạt 202,4 nghìn tấn, tăng 4,6%; thủy sản khác đạt 310,7 nghìn tấn, tăng 1,5%". Tổng cục Thống kê.

Tính chung quý 1/2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 1.113,6 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 806,7 nghìn tấn, tăng 5,4%; tôm đạt 170,0 nghìn tấn, tăng 5,5%; thủy sản khác đạt 136,9 nghìn tấn, tăng 2,5%. Một số địa phương có sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Khánh Hòa tăng 13,4%; Phú Yên tăng 12,4%; Bạc Liêu tăng 12,2%; Ninh Thuận tăng 11,9%; Sóc Trăng tăng 11,6%; Đồng Tháp tăng 10,9%; Long An tăng 9,2%; Kiên Giang tăng 8,5%; Cần Thơ tăng 8,1%.

Sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng 3 tăng so với cùng kỳ năm trước do giá cá tra nguyên liệu tăng và xuất khẩu sang thị trường chính là Hoa Kỳ và châu Âu được mở rộng. Sản lượng cá tra tháng 3/2025 ước đạt 155,8 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng tôm thẻ chân trắng trong tháng 3/2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước do diện tích thả nuôi đến kỳ thu hoạch, cùng với đó việc áp dụng các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh mang lại hiệu quả kinh tế cao nên người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng. Sản lượng tôm thẻ chân trắng trong tháng ước đạt 42,8 nghìn tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 18,5 nghìn tấn, tăng 3,7%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 3/2025 ước đạt 329,1 nghìn tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 251,7 nghìn tấn, tăng 1,0%; tôm đạt 12,1 nghìn tấn, tăng 1,6%; thủy sản khác đạt 65,3 nghìn tấn, tăng 2,2%.

Ước tính quý 1/2025, sản lượng thuỷ sản khai thác đạt 879,8 nghìn tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 673,6 nghìn tấn, tương đương cùng kỳ năm trước; tôm đạt 32,4 nghìn tấn, tăng 0,1%; thủy sản khác đạt 173,8 nghìn tấn, tăng 0,8%. Sản lượng thủy sản khai thác biển tháng 3/2025 ước đạt 314,8 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 242,0 nghìn tấn, tăng 1,1%; tôm đạt 11,1 nghìn tấn, tăng 1,9%; thủy sản khác đạt 61,7 nghìn tấn, tăng 2,5%.