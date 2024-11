Sản xuất nông nghiệp biến động do ảnh hưởng của bão Yagi

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất nông nghiệp trong tháng 10/2024 tập trung vào chăm sóc, thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông trên cả nước và gieo trồng cây màu vụ đông ở phía Bắc. Chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản phát triển ổn định, các địa phương tập trung phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng của bão số 3…

SẢN LƯỢNG LÚA MÙA GIẢM DO THIỆT HẠI TỪ BÃO

Tổng cục Thống kê cho biết vụ lúa mùa năm 2024 cả nước gieo cấy được 1.540,9 nghìn ha, bằng 99,9% vụ mùa năm trước. Trong đó: Các địa phương phía Bắc đạt 997,2 nghìn ha, bằng 99,2%; các địa phương phía Nam đạt 543,7 nghìn ha, bằng 101,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 20/10/2024, cả nước thu hoạch được 1.198,8 nghìn ha lúa mùa, giảm 28,3 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 vào đầu tháng 9/2024 làm nhiều diện tích lúa gần đến kỳ thu hoạch bị thiệt hại, trong đó có khoảng 75 nghìn ha bị mất trắng . Đến nay, các địa phương phía Bắc đã thu hoạch 731,1 nghìn ha lúa mùa, chiếm 73,3% diện tích gieo cấy và bằng 97,6% cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 467,7 nghìn ha lúa mùa, chiếm 86,0% tổng diện tích gieo cấy và bằng 97,8% so với cùng năm trước. Những ngày cuối tháng 10, các địa phương đang khẩn trương thu hoạch lúa đã chín, đồng thời thu dọn diện tích lúa bị hư hỏng. Dự báo kết quả sản xuất vụ mùa năm nay thấp so với vụ mùa năm trước do bị ảnh hưởng của bão lũ và ngập úng.

Vụ hè thu năm nay, cả nước gieo cấy được 1.909,3 nghìn ha, giảm 3,5 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2023 chủ yếu do chuyển đổi mục đích sang đất phi nông nghiệp, chuyển sang trồng cây rau, màu, cây ăn quả hoặc nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa hè thu đạt 58,1 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ hè thu năm trước; sản lượng đạt 11,1 triệu tấn, tăng 77,6 nghìn tấn.

Tính đến ngày 20/10/2024, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ được 710,7 nghìn ha lúa thu đông, bằng 102,6% cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng diện tích gieo sạ (tăng vụ) nhờ thời tiết thuận lợi, giá lúa ổn định người dân tranh thủ xuống giống. Đến nay, toàn vùng đã thu hoạch 334,3 nghìn ha, chiếm 47,0% diện tích gieo cấy; trong đó tập trung ở Cần Thơ với 66 nghìn ha; Đồng Tháp 86 nghìn ha; Kiên Giang 78 nghìn ha.

Do thời tiết trong tháng thuận lợi, các địa phương phía Bắc tranh thủ gieo trồng rau màu vụ đông nên tiến độ gieo trồng một số cây vụ đông năm nay nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước.

LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN TĂNG NHẸ

Thông tin về tình hình sản xuất lâm nghiệp, Tổng cục Thống kê cho biết diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 10/2024 ước đạt 33,1 nghìn ha, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Một số tỉnh có có diện tích rừng trồng mới tăng cao: Cà Mau tăng 121,2%; Quảng Bình tăng 19,0%; Nghệ An tăng 15,2%; Quảng Nam 5,5%. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 7,9 triệu cây, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng gỗ khai thác trong tháng 10/2024 đạt 2.420,8 nghìn m3, tăng 14,7% do nhu cầu gỗ nguyên liệu tại các nhà máy chế biến tăng, giá gỗ ổn định nên người dân tích cực khai thác diện tích rừng đến tuổi thu hoạch.

Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao như: Quảng Trị tăng 29,5%; Bắc Kạn tăng 22,8%; Quảng Bình tăng 17,6%; Nghệ An tăng 15,0%. Ngoài ra, ở một số địa phương bị ảnh hưởng của bão số 3, nhiều diện tích rừng bị đổ gãy, sạt lở phải khai thác tận thu nên sản lượng gỗ khai thác tăng mạnh, như Quảng Ninh tăng 170,0%; Yên Bái tăng 78,7%; Lạng Sơn tăng 32,0%.

Tính chung 10 tháng năm 2024, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 233,0 nghìn ha, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 80,3 triệu cây, tăng 4,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 18.489,7 nghìn m3, tăng 7,9%.

"Tính chung 10 tháng năm 2024, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7.889,8 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 5.528,3 nghìn tấn, tăng 2,3%; tôm đạt 1.226,0 nghìn tấn, tăng 4,6%; thủy sản khác đạt 1135,5 nghìn tấn, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm trước". Theo Tổng cục Thống kê.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 10/2024 43,1 ha, giảm 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá là 42,3 ha, giảm 30,7%; diện tích rừng bị cháy là 0,8 ha, giảm 89,5%. Tính chung 10 tháng năm 2024, cả nước có 1.506,3 ha rừng bị thiệt hại, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá là 762,4 ha, giảm 22,5%; diện tích rừng bị cháy là 743,9 ha, tăng 9,5%.

Đối với ngành thuỷ sản, sản lượng thủy sản thu hoạch tháng 10/2024 ước đạt 870,7 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá ước đạt 610,0 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm ước đạt 144,3 nghìn tấn, tăng 7,7%; thủy sản khác ước đạt 116,4 nghìn tấn, giảm 0,9% so với tháng 10/2023.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 10/2024 ước đạt 567,7 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 379,2 nghìn tấn, tăng 3,8%; tôm đạt 130,9 nghìn tấn, tăng 8,6%. Sản lượng cá tra thu hoạch trong tháng ước đạt 180,7 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước do xuất khẩu cá tra tăng cả về lượng và giá trị, giá cá tra nguyên liệu tăng nên hộ nuôi và doanh nghiệp điều chỉnh sản lượng nuôi phù hợp để đáp ứng hoạt động chế biến và xuất khẩu.

Sản lượng tôm thu hoạch trong tháng 10/2024 tăng so với cùng kỳ năm trước do giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng tăng nên người nuôi đã đẩy mạnh thu hoạch. Trong đó, sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 97,5 nghìn tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú ước đạt 24,5 nghìn tấn, tăng 6,5%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 10/2024 ước đạt 303,0 nghìn tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 230,8 nghìn tấn, giảm 0,4%; tôm đạt 13,4 nghìn tấn, giảm 0,7%; thủy sản khác đạt 58,8 nghìn tấn, giảm 0,2%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 282,3 nghìn tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước.