Sản xuất nông nghiệp 4 tháng đầu năm: Diện tích rừng trồng mới tăng mạnh, thủy sản nuôi trồng chuyển biến tích cực

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 4/2025, sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung chủ yếu vào chăm sóc cây trồng vụ đông xuân ở các địa phương phía Bắc; thu hoạch lúa, hoa màu vụ đông xuân và gieo trồng lúa hè thu ở các địa phương phía Nam; trồng rừng thực hiện theo kế hoạch, khai thác gỗ được đẩy mạnh.

TẬP TRUNG GIEO CẤY LÚA HÈ THU

Tính đến ngày 20/4/2025, cả nước gieo cấy được 2.968,0 nghìn ha lúa đông xuân, tăng 15,7 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước. Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.051,2 nghìn ha, giảm 7,9 nghìn ha chủ yếu do thực hiện thu hồi đất để xây dựng các dự án, khu công nghiệp, chuyển đổi mục đích cây trồng từ trồng lúa sang cây trồng khác đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

Các địa phương phía Nam gieo cấy 1.916,8 nghìn ha, tăng 23,6 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước nhờ thời tiết thuận lợi, ít bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn nên người dân tích cực xuống giống tối đa diện tích.

Do thực hiện tốt công tác chăm sóc ngay từ khi gieo cấy nên hầu hết diện tích lúa đông xuân sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, các địa phương phía Nam thu hoạch 1.644,0 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 85,0% diện tích gieo cấy và bằng 99,7% so cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch được 1.471,3 nghìn ha, chiếm 97,6% và bằng 101,1%.

"Tiến độ gieo cấy lúa hè thu nhanh hơn cùng kỳ năm trước do nhiều địa phương thu hoạch sớm vụ lúa đông xuân và tuân thủ lịch thời vụ xuống giống sớm để tránh hạn mặn".

Đối với vụ lúa hè thu, sau khi thu hoạch lúa đông xuân, các địa phương phía Nam tranh thủ thời tiết thuận lợi đã tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cày ải, xới phơi đất để xuống giống vụ hè thu. Tính đến 20/4/2025, các địa phương phía Nam gieo cấy được 719,9 nghìn ha lúa hè thu, bằng 105,1% cùng kỳ năm trước; trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 715,9 nghìn ha, bằng 105,1%.

Một số địa phương có tiến độ gieo cấy lúa hè thu nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước: An Giang bằng 122,4%; Long An bằng 107,7%; Đồng Tháp bằng 107,5%... Tuy nhiên, vụ hè thu tại các tỉnh Nam Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên dễ bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, thiếu nước nên các địa phương cần áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, bảo đảm nguồn nước tưới cho cây lúa, rà soát cơ cấu mùa vụ và điều chỉnh thời vụ gieo trồng đảm bảo khung thời vụ tốt nhất cho vụ mùa tiếp theo.

Chăn nuôi trâu giảm do hiệu quả kinh tế thấp, chu kỳ nuôi kéo dài, không hấp dẫn người chăn nuôi tái đàn. Chăn nuôi bò có xu hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ và liên kết doanh nghiệp. Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, một số trang trại nuôi gà thịt kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ, tạo thành chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn, góp phần thúc đẩy hoạt động chăn nuôi phát triển. Chăn nuôi lợn phát triển nhờ công tác kiểm soát dịch tả lợn châu Phi hiệu quả, đồng thời nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ tạo động lực cho người chăn nuôi tái đàn, đầu tư cải tạo chuồng trại, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

SẢN LƯỢNG GỖ TĂNG 12,4%

Đối với ngành lâm nghiệp, báo cáo của Cục Thống kê cho biết diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 4/2025 ước đạt 32,2 nghìn ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 7,3 triệu cây, tăng 1,4%. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác trong tháng 4/2025 đạt 1.623,3 nghìn m3, tăng 6,6% do gỗ nguyên liệu đến thời kỳ thu hoạch, nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 77,8 nghìn ha, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 31,5 triệu cây, tăng 3,7%; sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng đạt 5.951,3 nghìn m3, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 4/2025 là 251,5 ha, tăng 88,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, rừng bị chặt, phá là 203,7 ha, cao gấp 2,7 lần so với tháng 4/2024; diện tích rừng bị cháy là 47,8 ha, giảm 18,5%.

Một số tỉnh có diện tích rừng bị chặt, phá nhiều: Đắk Lắk 133,9 ha; Bắc Kạn 11,1 ha; Điện Biên, Lạng Sơn, Hà Giang đều trên 8,0 ha. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, diện tích rừng bị thiệt hại là 475,4 ha, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá là 393,2 ha, tăng 51,4%; diện tích rừng bị cháy là 82,2 ha, giảm 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN TĂNG 2,8%

Cục Thống kê cho hay sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 4/2025 ước đạt 794,4 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 569,7 nghìn tấn, tăng 2,6%; tôm đạt 110,3 nghìn tấn, tăng 5,4%; thủy sản khác đạt 114,4 nghìn tấn, tăng 1,9%.

"4 tháng đầu năm 2025, sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 2.787,8 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 2.050,0 nghìn tấn, tăng 2,8%; tôm đạt 312,7 nghìn tấn, tăng 4,9%; thủy sản khác đạt 425,1 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước".

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 4/2025 ước đạt 437,8 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 291,8 nghìn tấn, tăng 4,4%; tôm đạt 98,3 nghìn tấn, tăng 6,0%.

Sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước nhờ giá bán cá tra duy trì ổn định. Sản lượng cá tra trong tháng ước đạt 150,8 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, sản lượng tôm thu hoạch trong tháng 4/2025 tăng so với cùng kỳ năm trước nhờ giá tôm thẻ chân trắng có xu hướng tăng, giá tôm sú ở mức cao và ổn định . Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 4/2025 ước đạt 69,7 nghìn tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 24,5 nghìn tấn, tăng 3,4%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 4/2025 ước đạt 356,6 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 277,9 nghìn tấn, tăng 0,7%; tôm đạt 12,0 nghìn tấn, tăng 0,8%; thủy sản khác đạt 66,7 nghìn tấn, tăng 0,8% nhờ thời tiết thuận lợi.

Hiện nay, khai thác biển đã bắt đầu vào vụ cá Nam, cùng với đó giá dầu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước nên ngư dân tích cực ra khơi khai thác. Sản lượng thủy sản khai thác biển tháng 4/2025 ước đạt 341,9 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: cá đạt 268,8 nghìn tấn, tăng 0,7%; tôm đạt 11,2 nghìn tấn, tăng 0,9%; thủy sản khác đạt 61,9 nghìn tấn, tăng 0,8%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, sản lượng thủy sản ước đạt 2.787,8 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: cá đạt 2.050,0 nghìn tấn, tăng 2,8%; tôm đạt 312,7 nghìn tấn, tăng 4,9%; thủy sản khác đạt 425,1 nghìn tấn, tăng 1,6%.