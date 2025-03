Sản xuất nông nghiệp 2 tháng đầu năm 2025 tiếp tục tăng trưởng khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sản xuất nông nghiệp trong tháng 2/2025 tập trung vào gieo cấy, chăm sóc lúa và rau màu vụ đông xuân trên cả nước. Chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển ổn định. Sản xuất lâm nghiệp chủ yếu trồng rừng theo kế hoạch và triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.

TRỒNG TRỌT TẬP TRUNG VÀO VỤ LÚA ĐÔNG XUÂN

Tính đến ngày 20/2/2025, cả nước đã gieo cấy được 2.756 nghìn ha lúa đông xuân, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc gieo cấy được 852,4 nghìn ha, tăng 12,0%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.903,7 nghìn ha, tăng 1,1%.

Tiến độ gieo cấy lúa đông xuân ở miền Bắc tăng khá do sau Tết Nguyên đán, thời tiết thuận lợi, nhiều địa phương tranh thủ đẩy nhanh tiến độ gieo cấy. Một số địa phương có diện tích gieo cấy tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước: Nam Định đạt 70,1 nghìn ha, tăng 73,4%; Hà Nội đạt 55,6 nghìn ha, tăng 160%; Bắc Giang đạt 21,6 nghìn ha, tăng 18,5%; Bắc Ninh đạt 18,8 nghìn ha, tăng 29,7%.

Các địa phương phía Nam đến nay cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân và bắt đầu thu hoạch ở một số trà lúa sớm. Tại Vùng Đồng bằng sông Cửu Long diện tích gieo cấy lúa đông xuân đạt 1.505,0 nghìn ha, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương chủ động xuống giống sớm nhằm tránh hạn mặn như Bến Tre đạt 7,6 nghìn ha, tăng 6,8 nghìn ha; Bạc Liêu đạt 58,2 nghìn ha, tăng 12,3 nghìn ha; Long An đạt 239,7 nghìn ha, tăng 3,9 nghìn ha. Nhờ lịch xuống giống sớm, tiến độ thu hoạch lúa đông xuân tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng diễn ra nhanh hơn; đến nay cả vùng đã thu hoạch được 395,4 nghìn ha, bằng 139,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Diện tích một số cây trồng như khoai lang, đậu tương giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hiệu quả kinh tế không cao và gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Đề cập đến lĩnh vực chăn nuôi, Cục Thống kê cho biết chăn nuôi trâu, bò có xu hướng giảm. Chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển tốt nhờ kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, giá cả và thị trường tiêu thụ ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm, thời tiết ở các địa phương phía Bắc dễ phát sinh dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, vì vậy người chăn nuôi cần tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi.

Tính đến ngày 26/02/2025, cả nước không còn dịch tai xanh; dịch lở mồm long móng còn ở Lào Cai và Thanh Hóa; dịch cúm gia cầm còn ở Tuyên Quang, Long An, Tiền Giang; dịch viêm da nổi cục còn ở Tiền Giang; dịch dại trên động vật còn ở 12 địa phương và dịch tả lợn châu Phi còn ở 11 địa phương chưa qua 21 ngày.

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC TĂNG MẠNH

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 2/2025 ước đạt 11,4 nghìn ha, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Thời tiết thuận lợi, nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng rừng như: Bắc Kạn tăng 44,4% so với cùng kỳ năm trước; Quảng Ninh, tăng 43,0%; Yên Bái tăng 29,7%; Phú Thọ tăng 16,3%; Tuyên Quang tăng 14,1%. Ngoài ra trong tháng 2/2025, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 9,6 triệu cây, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng gỗ khai thác trong tháng 2/2025 ước đạt 1.338,8 nghìn m3, tăng 18,2% do giá gỗ nguyên liệu ở mức cao, người dân tăng cường thu hoạch gỗ đến tuổi khai thác. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao so với cùng kỳ năm 2024: Quảng Ninh, gấp 2,7 lần; Quảng Trị tăng 70,8%; Tuyên Quang tăng 64,0%; Yên Bái tăng 45,2%; Quảng Bình tăng 33,9%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, diện tích rừng trồng mới cả nước ước đạt 20,1 nghìn ha, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 13,4 triệu cây, tăng 6,8%; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.620,7 nghìn m3, tăng 18,9%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 2/2025 là 73,1 ha, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Diện tích rừng bị cháy là 17,1 ha, gấp 39,7 lần tập trung ở Cao Bằng 10,0 ha, Bắc Kạn 3,8 ha, Lai Châu 2,0 ha; diện tích rừng bị chặt, phá là 56,0 ha, tăng 4,0%. Tính chung hai tháng đầu năm 2025, diện tích rừng bị thiệt hại là 145,4 ha, tăng 64,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 19,4 ha, gấp 27 lần; diện tích rừng bị chặt, phá là 126,0 ha, tăng 43,3%.

SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN TĂNG 4,6%

Cục Thống kê cho hay sản lượng thủy sản tháng 2/2025 ước đạt 650,5 nghìn tấn, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 479,6 nghìn tấn, tăng 4,1%; tôm đạt 69,3 nghìn tấn, tăng 5,4%; thủy sản khác đạt 101,6 nghìn tấn, tăng 2,6%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 362,5 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 258,7 nghìn tấn, tăng 5,0%; tôm đạt 58,0 nghìn tấn, tăng 5,8%; thủy sản khác đạt 45,8 nghìn tấn, tăng 1,1%.

Sản lượng cá tra thu hoạch trong tháng 2/2025 ước đạt 121,7 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, do giá cá tra nguyên liệu tăng cùng nhiều hợp đồng xuất khẩu được ký kết nên người dân tăng thả nuôi .

Sản lượng tôm tăng khá do giá tôm thẻ chân trắng có xu hướng tăng trở lại ở tuần đầu của tháng Hai, sau khi giảm nhẹ ở tuần cuối tháng 1/2025. Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 2/2025 ước đạt 36,5 nghìn tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 16,7 nghìn tấn, tăng 3,1%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 2/2025 ước đạt 288,0 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 220,9 nghìn tấn, tăng 3,1%; tôm đạt 11,3 nghìn tấn, tăng 3,2%; thủy sản khác đạt 55,8 nghìn tấn, tăng 3,9%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 270,5 nghìn tấn, tăng 3,3% , trong đó: Cá đạt 208,3 nghìn tấn, tăng 3,1%; tôm đạt 10,1 nghìn tấn, tăng 4,0%; thủy sản khác đạt 52,1 nghìn tấn, tăng 4,3%.

Tính chung hai tháng đầu năm 2025, sản lượng thủy sản ước đạt 1.242,9 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cá đạt 922,2 nghìn tấn, tăng 2,5%; tôm đạt 125,1 nghìn tấn, tăng 4,4%; thủy sản khác đạt 195,6 nghìn tấn, tăng 0,9%.