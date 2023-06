Sang tay lượng cổ phiếu khổng lồ, thị trường đang bị xả?

Hai sàn niêm yết chính thức lập kỷ lục thanh khoản trong 7 tháng ở phiên hôm nay khi giá trị chuyển nhượng lên tới gần 26,4 ngàn tỷ đồng, trong đó khớp lệnh hơn 23,5 ngàn tỷ. Lượng cổ phiếu được sang tay gần 1,5 tỷ đơn vị. Vẫn còn 139 cổ phiếu tăng giá trong VN-Index, nhưng số giảm đã nhiêu gấp đôi với 269 mã. Chỉ số đóng cửa giảm 0,74%.

Diễn biến phiên chiều khá tiêu cực khi áp lực bán tăng vọt. Không chỉ các blue-chips giảm nhiều tạo sức ép lên chỉ số, mà độ rộng cũng cho thấy có hiện tượng tụt giá rất nhiều. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index vẫn có 205 mã tăng/164 mã giảm. Đến 2h chiều độ rộng cân bằng 198 mã tăng/207 mã giảm. Thế nhưng 30 phút còn lại và đợt ATC, tình thế thay đổi hoàn toàn.

Hàng trăm cổ phiếu đã tụt giá chiều nay đủ mạnh để rơi qua tham chiếu, từ đó thay đổi độ rộng thị trường sang hướng tiêu cực. HoSE buổi sáng mới có 60 mã giảm trên 1%, chiều nay là 154 mã. Số mã giảm trên 2% buổi sáng là 11 mã, chốt phiên là 102 mã.

Rất nhiều cổ phiếu chứng kiến áp lực bán cực mạnh buổi chiều, đặc biệt là cổ phiếu đầu cơ. GEX từ sau 2h chiều xuất hiện một nhịp rơi dữ dội, đóng cửa mức thấp nhất ngày, giảm 5,79% so với tham chiếu. Tuy nhiên do buổi sáng giá còn tăng cực khỏe nên GEX thực chất biến động giảm tới 10,95% so với đỉnh trong ngày. Tính riêng buổi chiều GEX bị xả 435,8 tỷ đồng thanh khoản và cả ngày giao dịch 878,8 tỷ đồng, lập kỷ lục lịch sử.

Loạt cổ phiếu đảo chiều giảm cực sốc khác có thể kể tới như VPG, rơi 9,31% trong phiên, chốt giảm 4,88% so với tham chiếu; DRH rơi 7,9% trong phiên, đóng cửa giảm sàn 6,86%; VND rơi 7,18%, chốt giảm 5,97%. VND cũng là mã thanh khoản lớn nhất thị trường hôm nay với 1.242,7 tỷ đồng và riêng chiều nay bị xả 983,2 tỷ. GVR, CII, ITA, PET, DIG, FCN, PHR, TDC, DXG… là loạt cổ phiếu khác đảo chiều trên 6% chỉ từ sáng sang chiều và đóng cửa giảm 3-5% so với tham chiếu, thanh khoản đều rất cao.

Thanh khoản phiên này khổng lồ, nhưng giá cổ phiếu thì rớt cả loạt.

Hiện tượng biến động mạnh đột ngột này có vẻ là kết quả của hoạt động chốt lời cả loạt. Với các nhà đầu cơ đã găm hàng từ trước, biến động này chỉ làm bốc hơi một phần nhỏ lợi nhuận đang có. Thiệt hại nhất dĩ nhiên là các nhà đầu cơ vừa đu vào. Nhóm đầu cơ tăng rất nóng, tiền vào mạnh mẽ đã tạo sức căng quá mức cho chính nó. Trạng thái xả dồn dập như vậy cũng không phải là lần đầu tiên.

Vẫn có khá nhiều cổ phiếu đang đi ngược dòng, HoSE thậm chí còn có tới 20 cổ phiếu kịch trần, HNX là 18 mã và UpCOM là 22 mã. Tính ra số lượng kịch trần còn nhiều hơn buối sáng. Các mã xuất sắc có được dòng tiền còn tốt là PSH, LDG, TDH, QCG, TCD, TIP, ASM. 20 cổ phiếu kịch trần trên HoSE là nhóm duy nhất giữ được độ cao, tất cả các mã còn lại đều bị đánh tụt xuống, bất kể là giá cuối ngày còn trên tham chiếu hay không. EVG, DHG, BMP, HPX, TTF, BCG, VGC, PDR, HAX là các cổ phiếu còn trụ giá khá tốt và có dòng tiền đỡ mạnh.

Nhóm blue-chips chiều nay gần như tất cả đều tụt giá so với buổi sáng, thậm chí nhiều mã giảm rất mạnh. Tuy nhiên còn đó VCB, trụ xuất sắc nhất lội ngược dòng từ 1h30. Khi nhịp xả đầu tiên dữ dội xuất hiện, VCB lại tăng từ 97.800 đồng lên 101.700 đồng, tương đương nhảy gần 4% chỉ trong hơn 30 phút. VCB cũng trụ giá tốt về cuối và đóng cửa tăng 3,09% so với tham chiếu, đỡ cho VN-Index tới 3,6 điểm. Độ rộng nhóm VN30 cuối phiên còn 6 mã tăng/23 mã giảm, trong đó VHM, HPG là các trụ tăng quá nhẹ. Số giảm có 9 mã rơi quá 2%, bao gồm cả VIB, SSI, GVR, TCB, VPB là các mã có ảnh hưởng lớn.

Thanh khoản hai sàn niêm yết chiều nay tăng vọt 35% so với buổi sáng, lên tới 13.503 tỷ đồng. Trong đó HoSE tăng 34% đạt 12.018 tỷ đồng. Giao dịch phiên chiều thâm chí còn lớn hơn cả ngày trong nhiều phiên trước đó, xác nhận một đợt bán cộng hưởng rõ ràng.