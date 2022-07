Sắp diễn ra chuỗi triển lãm thương mại quốc tế ngành sơn, giấy, cao su và nhựa tại TP.HCM

Đây là chuỗi sự kiện thương mại quốc tế thường niên được tổ chức trong 10 năm qua nhưng bị gián đoạn ba năm nay vì dịch Covid-19.

Chuỗi sự kiện Paper Vietnam, Rubber & Tyre Vietnam, Coastings Export Vietnam và Plastech Vietnam 2022, sau bốn tháng chuẩn bị kể từ khi Việt Nam chính thức mở cửa đón du khách quốc tế đến nay đã thu hút trên 150 doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Vương quốc Bỉ, CHLB Đức, Indonesia, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Pakistan và Việt Nam; các bộ, ngành, hiệp hội như Bộ Công Thương, Hiệp hội giấy và bột giấy, Hiệp hội sơn và mực in, Hiệp hội cao su,…

Quốc gia Danh dự của Triển lãm năm nay là Ấn Độ với sự hiện diện mạnh mẽ của gần 50 doanh nghiệp. Nhiều thương hiệu Việt Nam tiêu biểu có gian hàng trưng bày tại triển lãm năm nay như: Giấy Đồng Tiến, Miza, Việt Ấn, Minh Thanh, Minh Long, Cao su Đà Nẵng, Hiển Long, Kiến Vương, Vượt Sóng, Quốc Thắng, Nhật Minh, Nguyễn Quỳnh Anh, Mạc Tích...

Đại diện ban tổ chức cho biết chuỗi triển lãm lần này là điểm hẹn giao thương quốc tế, hội tụ bốn chuyên ngành quan trọng giấy, sơn phủ, cao su và nhựa, là cơ hội tuyệt vời giúp doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà cung ứng, nhà phân phối, người mua và các chuyên gia kỹ thuật đẩy mạnh hợp tác kinh doanh sau những tác động tiêu cực của đại dịch vừa qua. Qua đó các bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin và quy trình mới nhất cùng các nhà lãnh đạo đầu ngành và xây dựng mạng lưới số mạnh mẽ tại Việt Nam.

Sơn, mực in là sản phẩm phụ trợ cho ngành khác, phần lớn phục vụ nội địa và cho đến nay phụ thuộc nguyên liệu nhập từ nước ngoài.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam Nguyễn Thị Lạc Huyền, hiện nay, quy mô ngành sơn, mực in Việt Nam trên 600 triệu lít/năm, với giá trị hơn 2 tỷ Mỹ kim, tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid, năm 2021 tổng sản lượng sơn, mực in giảm sâu và tăng trưởng âm.

Với ngành cao su và nhựa, hiện 90% nguyên liệu, thiết bị ngành cao su, nhựa nhập khẩu và càng ngày Việt Nam càng nâng cao giá trị xuất khẩu. Ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hiệp hội Cao su và Nhựa TP.HCM, nói rằng cách đây 10 năm, Việt Nam mong muốn xuất khẩu được 01 tỷ USD/năm các sản phẩm cao su. Tuy nhiên, năm 2021 đã xuất khẩu 3,7 tỷ USD và 6 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu 2,2 tỷ USD các sản phẩm cao su. “Các nhà sản xuất tại Việt Nam có chiến lược thâm nhập thị trường bằng sản phẩm chất lượng cao”, ông cho hay.

Cao su và nhựa là một trong bốn ngành công nghiệp trọng điểm của TP.HCM, gồm cơ khí; điện tử - công nghệ thông tin; chế biến lương thực thực phẩm; hóa dược - nhựa – cao su.

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của bốn ngành công nghiệp trọng điểm của TP.HCM tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó ngành hóa dược, nhựa và cao su tăng cao nhất 20,8%. Ba ngành còn lại gồm lương thực, thực phẩm và đồ uống tăng 7,0%; cơ khí tăng 1,8%; sản xuất hàng điện tử - công nghệ thông tin giảm 9,2%.