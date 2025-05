Sắp nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, hai tổ chức muốn "sang tay" 1 triệu cp NTP?

Theo đó, từ ngày 30/05-27/06, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, do ông Đặng Quốc Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và cũng là Chủ tịch HĐQT NTP đăng ký bán 1 triệu cp NTP, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Hiện tại, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam đang nắm hơn 19,6 triệu cp, chiếm 13,77%. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu tại NTP của Công ty sẽ giảm về còn 13,06%.

Ở chiều ngược lại, từ 29/05-25/06, Công đoàn NTP đăng ký mua vào 1 triệu cp với mục đích tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ. Cả hai giao dịch này sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận và nhiều khả năng đây là giao dịch "sang tay" giữa Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam và Công đoàn NTP.

Hiện tại, Công đoàn NTP đang nắm 4,6 triệu cp, chiếm 3,23% và nếu thành công Công đoàn NTP sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 3,9%.

Mới đây, NTP thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/6 và ngày thanh toán là 25/6.

Đồng thời, công ty thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%. Theo đó, NTP dự kiến phát hành 28.506.546 cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành tăng lên hơn 1.710 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán là hơn 712,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và sau khi có thông báo của UBCKNN.

Kết thúc quý 1/2025, NTP ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 211,9 tỷ đồng, tăng 94,42% so với cùng kỳ (109 tỷ đồng). NTP cho biết lợi nhuận tăng là do doanh thu bán hàng tăng, giá nguyên vật liệu giảm cùng với tăng lợi nhuận tài chính từ việc điều tiết tốt các khoản tiền và tương đương tiền từ đó, lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước.

Hiện, giá cổ phiếu giảm nhẹ 0,40% còn 74.500 đồng/cp và tăng hơn 45% trong 1 năm qua.