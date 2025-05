Bị bác đơn khiếu nại, cổ phiếu TOP vào diện đình chỉ giao dịch trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa cổ phiếu TOP của CTCP Phân phối TOP One vào diện đình chỉ giao dịch, từ ngày 3/6 tới.

Nguyên nhân là công ty này vẫn chưa công bố BCTC kiểm toán các năm 2022-2024, và không có biện pháp khắc phục. Cùng ngày, HNX thông báo tiếp tục duy trì diện hạn chế giao dịch với TOP, do chậm nộp BCTC soát xét bán niên các năm 2022, 2023, 2024; Đồng thời, tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến với BCTC năm 2021.

Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã chính thức bác toàn bộ khiếu nại của TOP One liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhóm cựu lãnh đạo.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TOP trong giai đoạn 2015-2022 sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, đề nghị truy tố các bị can gồm Đinh Văn Tạo, Nguyễn Hữu Khá, Đỗ Xuân Long và Vũ Thái theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 15/05, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của Top One. Quyết định khẳng định quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ cho thấy các bị can, trong đó có 2 cựu Chủ tịch HĐQT là ông Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá đã có hành vi gian dối, nâng khống vốn điều lệ, lập khống hồ sơ đưa Top One trở thành công ty đại chúng. Cả 2 còn công bố thông tin sai lệch về tình hình góp vốn, bán cổ phiếu "khống" trên sàn để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Viện Kiểm sát tối cao nhấn mạnh các hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội phạm, do đó quyết định thay đổi quyết định khởi tố ngày 10/12/2024 và giữ nguyên kết luận giải quyết khiếu nại ngày 19/01/2025 của cấp tỉnh là có căn cứ pháp luật.

Theo báo cáo thường niên năm 2024, công ty báo lãi hơn 164,5 triệu, năm trước lỗ 389 triệu đồng. Còn hết quý 1/2025, công ty báo lỗ hơn 43 triệu đồng (cùng kỳ lãi 32,44 triệu đồng).

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Dưỡng - Chủ tịch HĐQT đã đăng ký thoái bán 570.000 cổ phiếu/607.200 CP (tỷ lệ 2,4%) đang nắm giữ, từ ngày 16/05-13/06 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Hiện cổ phiếu này đang dừng ỏ mức 1.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, ông Dương ước thu về khoảng 570 triệu đồng và giảm sở hữu từ sở hữu 2,4% xuống còn 0,15%.